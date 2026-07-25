"Tỷ phú đô la" Mayweather ăn chơi sa đọa, lâm cảnh khủng hoảng & nguy cơ đi tù

Lối sống xa hoa vô độ và các khoản nợ thuế đè nặng

Floyd Mayweather từ lâu đã nổi tiếng với thói quen tiêu tiền không tiếc tay. Lối sống xa xỉ của huyền thoại boxing này đã trở thành huyền thoại với những khoản chi tiêu khó tin.

Ông duy trì một thợ cắt tóc riêng với mức thù lao 12.000 USD mỗi tháng, thuê đầu bếp riêng phục vụ từng bữa ăn với giá 1.000 USD và chi tới 6.500 USD mỗi năm chỉ để đảm bảo không bao giờ phải mặc lại một chiếc quần lót lần thứ hai.

Với mức chi tiêu sinh hoạt ước tính lên tới 3 triệu USD mỗi tháng, "Money" Mayweather đã nhanh chóng nướng sạch khoản tiền 80 triệu USD thu được từ các trận đấu biểu diễn kể từ khi giải nghệ vào năm 2018.

Bên cạnh đà vỡ độ chi tiêu, cựu tay đấm này còn liên tục gặp rắc rối nghiêm trọng với Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS).

Chỉ tính riêng năm 2015, Mayweather từng nợ tới 22 triệu USD tiền thuế. Gần đây nhất, IRS tiếp tục nộp lệnh phong tỏa tài sản liên quan đến 7,3 triệu USD tiền thuế chưa nộp từ giai đoạn 2018 đến 2023, khiến ông bị hạn chế đáng kể khả năng dịch chuyển tài sản.

Tình hình tài chính vốn đã kiệt quệ lại càng trở nên tồi tệ hơn khi Mayweather bước vào vòng lao lý hình sự.

Ông bị cáo buộc mua một chiếc đồng hồ Audemars Piguet trị giá 200.000 USD bằng séc không có đủ tiền ký gửi vào dịp Giáng sinh.

Mặc dù chủ cửa hàng đã nhiều lần đòi nợ nhưng Mayweather cố tình phớt lờ, dẫn đến việc ông bị khởi tố về tội trộm cắp và gian lận.

Nếu bị kết tội, huyền thoại quyền anh đối mặt với án phạt nghiêm trọng, trong đó riêng tội trộm cắp tài sản có thể khiến ông phải nhận án tù lên tới 20 năm.

Bán tháo tài sản, thế chấp nhà cửa và ma trận kiện tụng

Để lấy tiền trang trải chi phí hoạt động và trả các khoản nợ ngập đầu, Mayweather đã phải liên tục thực hiện các động thái thanh lý tài sản khẩn cấp.

Ông bắt đầu thế chấp hàng loạt bất động sản sở hữu tại Las Vegas, đồng thời chấp nhận bán đi chiếc chuyên cơ biểu tượng "Air Mayweather" – nơi từng xuất hiện trong hàng loạt bức ảnh khoe khoang trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở đó, các biệt thự đắt giá tại Miami và Beverly Hills cũng lần lượt bị sang tay. Đáng chú ý, Mayweather còn phải vay nóng khoản tiền 54 triệu USD từ một tổ chức tài chính tại Los Angeles với mức lãi suất cắt cổ lên tới 9%/năm.

Khả năng gỡ gạc tài chính của Mayweather hiện cũng rơi vào bế tắc hoàn toàn khi các nguồn thu chính từ đấu biểu diễn bị đóng băng.

Công ty quảng bá CSI Sports đã đệ đơn kiện Mayweather đòi 6,65 triệu USD vì vi phạm hợp đồng và xin thành công lệnh cấm từ tòa án, trực tiếp ngăn chặn trận đấu biểu diễn hái ra tiền của ông với võ sĩ Mike Zambidis tại Hy Lạp.

Lịch trình tái đấu với Mike Tyson hay Manny Pacquiao cũng liên tục bị hoãn lại do những rắc rối pháp lý phát sinh.

Mặc dù Mayweather đã chủ động đệ đơn kiện đối tác cũ Showtime để đòi 340 triệu USD và kiện người quản lý cũ đòi 175 triệu USD với cáo buộc biển thủ tiền của ông, nhưng các vụ kiện kéo dài này chưa thể mang lại tiền mặt ngay lập tức.

Dù chưa hoàn toàn rơi vào cảnh trắng tay ra đường, nhưng rõ ràng "độc cô cầu bại" đang lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính và pháp lý tồi tệ nhất trong cuộc đời.