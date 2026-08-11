Bỏ tennis để cầm lái siêu xe triệu đô, mỹ nhân đổi đời nhờ khoe vẻ gợi cảm

Từng theo đuổi quần vợt trẻ, Angelina Dimova sau đó bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Từ sân đấu, cô gái gốc Ukraine bước vào thế giới siêu xe và nhanh chóng xây dựng hình ảnh một “Car Girl” nổi bật trên mạng xã hội.

Người đẹp gốc Ukraine gây chú ý với hình ảnh quyến rũ và niềm đam mê tốc độ

Từ tay vợt trẻ đến mỹ nhân mê tốc độ

Angelina từng được biết đến là một tay vợt trẻ của Ukraine, tham gia các giải đấu thuộc hệ thống ITF. Quần vợt mang đến cho cô nền tảng thể thao, vóc dáng khỏe khoắn và kỷ luật của một vận động viên, nhưng con đường chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng.

Thay vì tiếp tục cuộc đua trên sân banh nỉ, người đẹp Ukraine quyết định chuyển hướng sang sáng tạo nội dung. Đây chính là bước ngoặt đưa Dimova đến với một thế giới hoàn toàn khác.

Không còn xuất hiện chủ yếu với vợt và bóng tennis, cựu VĐV trẻ dần trở thành gương mặt quen thuộc bên những chiếc xe thể thao đắt tiền. Lamborghini, Porsche, McLaren cùng nhiều mẫu xe hiệu suất cao thường xuyên xuất hiện trong các nội dung mà cô chia sẻ.

“Car Girl” gây sốt mạng xã hội

Điểm khác biệt của Dimova là cô không chỉ tạo dáng bên những chiếc xe đắt đỏ. Mỹ nhân gốc Ukraine còn trực tiếp cầm lái, trải nghiệm tốc độ và thực hiện những nội dung xoay quanh thế giới ô tô.

Hình ảnh một cựu tay vợt trẻ tự tin ngồi sau vô-lăng những cỗ máy công suất lớn nhanh chóng tạo sức hút. Vẻ ngoài nổi bật càng giúp cô gái Ukraine thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện xe hơi.

Phong cách của Dimova cũng được xây dựng khá rõ ràng. Khi thì cô xuất hiện với trang phục thể thao khỏe khoắn, lúc lại lựa chọn những bộ đồ ôm sát khi chụp hình cùng siêu xe.

Sự kết hợp giữa thể thao, ngoại hình và tốc độ giúp “Car Girl” Ukraine tạo ra một hình ảnh khác biệt so với những người đẹp thường xuyên xuất hiện trong thế giới xe.

Rời sân đấu, tìm thấy con đường mới

Việc chuyển hướng sang mạng xã hội mang đến cho Angelina một lượng người theo dõi đáng kể. Từ đó, cô có thêm cơ hội hợp tác với các thương hiệu ô tô, hãng độ, thời trang và nhiều lĩnh vực liên quan đến phong cách sống.

Những năm tháng chơi tennis cũng trở thành lợi thế giúp người đẹp này duy trì hình thể khỏe khoắn và phong thái tự tin trước ống kính.

Câu chuyện của cựu tay vợt Ukraine phần nào cho thấy sự thay đổi của thời đại mạng xã hội. Không phải vận động viên nào cũng có thể trở thành ngôi sao hàng đầu trên sân đấu, nhưng việc xây dựng thương hiệu cá nhân có thể mở ra một hướng đi hoàn toàn mới.

Hình ảnh đẹp về cựu tay vợt tennis Ukraine