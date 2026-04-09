"Vua giang hồ" boxing Fury làm "chuyện ấy" 5 lần/tuần, muốn vợ đẻ 10 người con

Cựu vô địch boxing hạng nặng Tyson Fury cho biết bản thân và vợ của anh hướng tới việc sinh 10 người con: "Cuộc sống của tôi đang rất thăng hoa, tôi quan hệ tình dục ít nhất 4-5 lần mỗi tuần. Paris là người vợ đích thực của tôi. Cô ấy đã là vợ tôi gần 20 năm rồi. Cô ấy có phải là người phụ nữ may mắn nhất hành tinh không? 100% là như vậy.

Chúng tôi có thể sẽ có thêm đứa con nữa. Nhưng phải xem tôi còn có thể giúp vợ tôi đẻ nữa không. Tôi hướng đến việc có 10 người con".

Đại gia đình của Fury

Những lời này của Fury được tiết lộ ở series thực tế nổi tiếng At Home With The Furys, sẽ trở lại Netflix trong tuần này. Series phim mang đến cái nhìn cận cảnh về cuộc sống hỗn loạn của võ sĩ cao 2m06 và Paris trong lúc nuôi dạy 7 đứa con: Venezuela (16 tuổi), Prince (13 tuổi), Tyson II (8 tuổi), Valencia (6 tuổi), Adonis (5 tuổi), Athena (4 tuổi) và Rico (2 tuổi).

Ở phần 1 phát sóng năm 2023, Tyson bắt đầu tận hưởng cuộc sống sau giải nghệ nhưng rồi lại bị sức hút của boxing kéo trở lại sàn đấu, dù Paris và bố anh là John đã cố gắng thuyết phục võ sĩ này từ bỏ.

Fury cho biết cuộc sống hôn nhân của mình không hề êm đẹp như nhiều người nghĩ: "Chúng tôi đã vượt qua mọi thứ. Chúng tôi chia tay rất nhiều lần, cãi nhau rất nhiều. Cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ một tuần, hai tuần, thậm chí một tháng. Nhưng khi Thượng Đế đã tác thành cho chúng tôi, không gì có thể chia cắt tình yêu này. Tôi sẽ tiêu đời nếu chúng tôi ly hôn".

Chưa hết, Fury cho hay bản thân nghiện thể thao hơn cả nghiện ma túy: "Boxing gây nghiện hơn cả ma túy và rượu. Bạn có thể cai được ma túy và rượu, nhưng không cai được boxing. Nó chiếm lấy cả cuộc đời bạn. Tôi sinh ra và lớn lên để theo đuổi môn thể thao này. Tôi là một người lính, chỉ biết đánh nhau và chết, không biết gì khác".