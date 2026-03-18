Kinh điển boxing: "Quyền vương" Joshua trở lại sau tai nạn, quyết đấu "Vua giang hồ" Fury

Sau nhiều năm đàm phán đổ vỡ rồi nối lại, trận đại chiến hạng nặng giữa hai tay đấm người Anh, Tyson Fury và Anthony Joshua cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, mở ra viễn cảnh về một trong những màn so găng đáng chờ đợi nhất lịch sử boxing hiện đại.

Theo tiết lộ từ nhà báo Gareth A Davies, kèo đấu trong mơ này thực tế đã được “ký trong hậu trường” và chỉ còn chờ thời điểm chính thức công bố. Nguồn tin cho biết trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra vào cuối năm 2026, hoặc thậm chí lùi sang đầu năm 2027, tùy thuộc vào tiến trình trở lại của Joshua.

Trận kinh điển boxing giữa Joshua (quần trắng) và Fury (áo xanh) đã chính thức được lên lịch

Thăng trầm phía sau cái bắt tay lịch sử

Mối duyên nợ giữa Fury và Joshua đã kéo dài suốt nhiều năm, với không ít lần tưởng chừng thành hiện thực rồi lại đổ vỡ vào phút chót. Cuối năm 2025, hy vọng tái bùng lên khi hai bên nối lại đàm phán, nhưng biến cố bất ngờ đã xảy ra với Joshua.

Sau chiến thắng knock-out trước Jake Paul, “Quyền vương” người Anh suýt phải giã từ sự nghiệp khi dính vào một vụ tai nạn xe nghiêm trọng tại Nigeria, khiến hai người bạn thân thiệt mạng. Sự cố này khiến tương lai của Joshua bị đặt dấu hỏi lớn.

Dù vậy, tay đấm sinh năm 1989 đã bắt đầu tập luyện trở lại và hướng tới việc tái xuất vào mùa hè năm nay, có thể là tháng 6 hoặc 7. Trước khi chạm trán Fury, Joshua được cho là sẽ có một trận “làm nóng” với đối thủ quen thuộc Dillian Whyte.

Fury tái xuất, được “chống lưng” siêu đại chiến

Trong khi đó, Fury cũng đã xác nhận trở lại võ đài sau khi từng tuyên bố giải nghệ. “Vua giang hồ” sẽ thượng đài vào tháng 4 tới để đối đầu với tay đấm người Nga Arslanbek Makhmudov tại SVĐ Tottenham Hotspur Stadium (Anh).

Đáng chú ý, siêu đại chiến Fury - Joshua được cho là sẽ phát sóng trực tiếp trên nền tảng Netflix, cho thấy sức hút thương mại khổng lồ của cặp đấu này. Trước đó, Netflix đã lấn sân mạnh mẽ sang boxing khi phát sóng nhiều trận đình đám như Canelo Alvarez đấu Terence Crawford hay Katie Taylor so tài Amanda Serrano.

Theo ông bầu Eddie Hearn, kế hoạch ban đầu là Joshua sẽ đấu vào đầu năm rồi gặp Fury vào tháng 8. Tuy nhiên, sau biến cố, mọi thứ buộc phải điều chỉnh. Kịch bản khả dĩ nhất lúc này là trận thư hùng nước Anh sẽ diễn ra vào cuối năm 2026.

Trận chiến của danh dự và di sản

Không chỉ là màn so găng giữa hai tay đấm hàng đầu, Fury đấu Joshua còn mang ý nghĩa phân định vị thế “ông vua thực sự” của boxing hạng nặng Anh quốc trong kỷ nguyên hiện đại.

Một bên là Fury, võ sĩ bất bại với phong cách dị biệt, kỹ thuật thượng thừa và cá tính ngông nghênh. Bên kia là Joshua, biểu trưng cho sức mạnh, kỷ luật và từng hai lần giữ đai vô địch thế giới.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, người hâm mộ toàn cầu sẽ được chứng kiến trận “kinh điển boxing”, nơi danh tiếng, tiền bạc và cả di sản được đặt lên bàn cân trong 12 hiệp đấu nghẹt thở.