"Vua giang hồ" Fury tái xuất boxing, nặng 120kg vẫn bị nhấc bổng như em bé

Màn face-off (mặt đối mặt trước sự kiện) “lệch pha” gây sốc

Không cần chờ đến ngày thi đấu, cuộc đối đầu giữa Tyson Fury và Arslanbek Makhmudov đã sớm tạo ra khoảnh khắc khó quên ngay tại buổi đối mặt.

Fury bị đối thủ nhấc bổng dễ dàng

Fury bước ra với vẻ quen thuộc với nụ cười nửa đùa, đôi chân nhún nhảy, phong thái của một kẻ từng làm chủ cả hạng nặng. Nhưng chỉ vài giây sau, cục diện thay đổi hoàn toàn.

Makhmudov áp sát, siết chặt và nhấc bổng Fury lên khỏi mặt đất một cách nhẹ tênh. Không phô trương, không kịch tính hóa. Chính sự “dễ dàng” ấy mới khiến đám đông sững lại.

Một võ sĩ hơn 120kg, từng thống trị thế giới, bỗng chốc bị nâng lên như thể trọng lượng không còn ý nghĩa.

Sức mạnh không đến từ phòng gym

Khoảnh khắc đó không phải tai nạn. Nó phản ánh rất rõ nền tảng thể chất khác biệt của Makhmudov.

Võ sĩ người Nga lớn lên ở Dagestan, nơi những bài tập không dừng ở tạ và máy móc. Anh từng nhiều lần vật gấu như một phần rèn luyện. Không phải để biểu diễn, mà là cách đối diện trực tiếp với giới hạn sinh tồn.

Khi một người đã quen với việc kiểm soát những sinh vật nặng hàng trăm ký, việc nhấc một võ sĩ hạng nặng chỉ còn là động tác bản năng.

Fury và áp lực của một lần trở lại

Trận đấu tại Tottenham Hotspur Stadium không đơn thuần là màn tái xuất. Với Fury, đó là lời đáp trả sau hai thất bại trước Oleksandr Usyk, những trận thua khiến vị thế của anh lung lay rõ rệt.

Ở tuổi 37, Fury vẫn nói như một kẻ thống trị. Anh tuyên bố mình đã trở lại vai “thợ săn”, sẵn sàng truy lùng mọi nhà vô địch. Nhưng khác với trước đây, lần này người hâm mộ không còn tin tuyệt đối.

Và khoảnh khắc bị nhấc bổng kia, dù chỉ mang tính biểu diễn, vẫn ít nhiều tạo ra một vết gợn.

Usyk (bên phải) dự kiến sẽ trải qua trận đấu khó khăn với Makhmudov (bên trái)

“Cỗ máy hủy diệt” không cần nói nhiều

Makhmudov, nặng 137 kg bước vào trận đấu với hồ sơ đáng sợ, gần như toàn bộ chiến thắng của anh đến bằng knock-out.

Anh không cần những màn khẩu chiến dài dòng. Không cần tạo hình ảnh. Cách anh áp đảo Fury trong tích tắc đã nói thay tất cả.

Sự khác biệt nằm ở chỗ, Fury giỏi kiểm soát tâm lý đối thủ, còn Makhmudov lại không chơi trò đó. Anh mang đến một dạng áp lực khác, trực diện, nặng nề và rất thật.

Khi khoảnh khắc nhỏ gợi mở kịch bản lớn

Face-off luôn chỉ là phần mở đầu. Nhưng đôi khi, chính ở đó người ta thấy được một phần diễn biến tương lai.

Fury vẫn là một trong những bộ óc tinh quái nhất làng quyền Anh. Kinh nghiệm, kỹ năng và bản lĩnh của anh chưa bao giờ là điều cần bàn cãi.

Nhưng lần này, anh không đối đầu với một đối thủ có thể bị cuốn vào “trò chơi” của mình.

Makhmudov không nói nhiều. Anh chỉ cần một hành động.

Và chừng đó là đủ để cả London hiểu rằng, màn tái xuất của “Vua giang hồ” sẽ không hề êm đềm.