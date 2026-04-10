Rory McIlroy khởi đầu mạnh mẽ cho hành trình bảo vệ ngôi vương The Masters

Rory McIlroy khởi đầu mạnh mẽ tại The Masters 2026.

Khi Rory McIlroy cắm tee xuống khu phát bóng hố 1 tại Augusta National, bàn tay phải của anh khẽ run lên. Đó là cảm giác quen thuộc, thứ áp lực luôn song hành cùng những khoảnh khắc lớn. Nhưng lần này, nó mang một ý nghĩa rất khác.

Trở lại sau chiến thắng The Masters 2025 lịch sử, nơi anh hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam danh giá, McIlroy từng nghĩ ngọn lửa khát khao đã vơi đi. Thế nhưng, ngay trên tee box mở màn, anh nhận ra cảm giác hồi hộp ấy vẫn còn nguyên vẹn và cùng với nó, là động lực chiến thắng chưa từng biến mất.

“Tôi hồi hộp như mọi khi. Và tôi biết ơn vì mình vẫn cảm thấy như vậy", McIlroy chia sẻ. “Sẽ đáng lo nếu tôi không còn cảm giác đó, bởi vì điều này vẫn rất có ý nghĩa với tôi. Đó là lý do chúng tôi muốn có mặt ở đây để chơi thứ golf tốt nhất trong những trạng thái cảm xúc như thế".

Không có một vòng đấu hoàn hảo theo tiêu chuẩn của chính mình, nhưng McIlroy vẫn khép lại ngày thi đấu với điểm số -5 (67 gậy), đồng dẫn đầu cùng Sam Burns. Đây cũng là vòng mở màn tốt nhất của anh tại The Masters kể từ năm 2011.

Điều đáng nói, khởi đầu của anh không hề suôn sẻ. “Tôi không đánh bóng tốt trong 7 hố đầu", anh thừa nhận. “Ở đây, những cú đánh đôi khi khiến bạn do dự. Nhưng tôi vẫn tiếp tục swing, tin rằng mình sẽ tìm lại được cảm giác. Có lẽ đó là sự khác biệt".

Chỉ đánh trúng 5/14 fairway, nhưng McIlroy vẫn cho thấy anh hiểu rõ cách ghi điểm tại Augusta. Anh ghi birdie ở các hố 13 và 15 dù phát bóng lạc vào rừng thông, cùng thêm một birdie ở hố 14, hố đấu mà năm ngoái anh chỉ đạt par.

McIlroy thừa nhận với cách đánh ở vòng 1, mức điểm hợp lý có thể chỉ là -2, nhưng điều quan trọng là anh không hoảng loạn hay có những phản ứng thái quá sau những cú đánh lỗi.

Năm ngoái, những sai lầm ở hố 15 và 17 (double bogey) đã kéo anh về even par sau vòng 1. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác. “Vẫn có những cú đánh khiến mình căng thẳng", anh nói. “Nhưng giờ đây, tôi chỉ cần đứng trước bóng, tập trung swing và không quá bận tâm bóng sẽ đi đâu".

Với kết quả này, McIlroy trở thành nhà đương kim vô địch thứ bảy trong lịch sử dẫn đầu (hoặc đồng dẫn đầu) sau vòng 1 ở kỳ The Masters kế tiếp.

Trong sáu người trước đó, chỉ có duy nhất Jack Nicklaus (1966) bảo vệ thành công danh hiệu. Danh sách còn lại gồm Jordan Spieth, José María Olazábal, Gary Player, Arnold Palmer và Jack Burke Jr.

Sam Burns hướng tới danh hiệu The Masters đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhóm bám đuổi ở vị trí T3 (-3) quy tụ những cái tên giàu kinh nghiệm như Jason Day, Patrick Reed (nhà vô địch năm 2018) và Kurt Kitayama.

Ngay phía sau, Justin Rose (-2) tiếp tục cho thấy sự ổn định với màn khởi đầu ấn tượng, gợi lại hình ảnh của chính anh tại mùa giải năm ngoái. Sau thất bại ở loạt play-off trước Rory McIlroy, Rose rõ ràng vẫn là một ứng viên nặng ký trong cuộc đua "Green Jacket" năm nay.

Trong khi đó, Scottie Scheffler, nhà vô địch hai lần, vẫn âm thầm bám sát khi chỉ kém đỉnh bảng 3 gậy. Dù vậy, việc khởi đầu chậm đã trở thành thói quen của tay golf số 1 thế giới trong thời gian gần đây.

Ở chiều ngược lại, nhiều tên tuổi lớn lại gây thất vọng, đặc biệt là các golfer thuộc LIV Golf. Không một ai trong số 10 đại diện của hệ thống này có thể hoàn thành vòng đấu dưới par.