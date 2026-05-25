Djokovic "tra tấn" thể lực đối thủ cao 2m03, vượt kỷ lục Federer ở Roland Garros

Novak Djokovic vừa có màn lội ngược dòng đẳng cấp với tỷ số 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 trước Giovanni Mpetshi Perricard tại vòng 1 Roland Garros 2026 (24/5), qua đó chính thức phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của Roger Federer về số lần tham dự vòng đấu chính Grand Slam.

Djokovic (bên phải) thua set 1, nhưng sau đó tìm ra cách để hạ "máy giao bóng" 2m03 của nước chủ nhà

Ngay trong ngày ra quân tại thánh địa Philippe Chatrier, nhà đương kim vô địch Olympic Djokovic đã phải trải qua những giây phút nguy hiểm thực sự trước sức trẻ của Perricard, "gã khổng lồ" nước chủ nhà cao 2m03. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của tay vợt vĩ đại nhất lịch sử và một chiến lược "bào mòn" thể lực tàn nhẫn, lão tướng vừa bước sang tuổi 39 đã giải mã thành công "máy giao bóng" thế hệ mới.

Kỷ lục chấn động hành tinh và 16 năm mới lặp lại

Bước ra thảm đỏ đất nện Paris chỉ hai ngày sau sinh nhật tuổi 39, Djokovic chính thức thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử quần vợt với 82 lần tham dự vòng đấu chính Grand Slam, vượt qua huyền thoại Roger Federer (81 lần).

Djokovic vượt thêm 1 kỷ lục khủng của Federer

Thế nhưng, lễ kỷ niệm cột mốc lịch sử suýt chút nữa đã biến thành một cơn ác mộng. Đối đầu với một Perricard sở hữu những cú giao bóng sấm sét lên tới hơn 230 km/h dưới sự cố vấn của cựu số 4 thế giới Greg Rusedski, Djokovic bị ngợp hoàn toàn trong set đầu tiên. Một cú giao bóng kép tai hại ở tỷ số 5-5 đã khiến Nole dâng break-point và ngậm ngùi thua 5-7.

Theo thống kê từ hệ thống dữ liệu quốc tế Olympics Official, đây là lần đầu tiên sau 16 năm (kể từ năm 2010), Djokovic mới lại để mất một set đấu ngay tại vòng 1 của Roland Garros. Khán đài Paris như nổ tung, đe dọa nhấn chìm nhà vua tuổi 39 trong áp lực nghẹt thở.

Chiến thuật "4 chạm" và nghệ thuật tra tấn thể lực của Nole

Đứng trước một đối thủ dội bom tới 16 cú ace (giao bóng ăn điểm trực tiếp), đẳng cấp của Djokovic nằm ở khả năng chịu đựng và sự thay đổi chiến thuật. Các chuyên gia phân tích trên chuyên trang TennisConnected chỉ ra rằng, Djokovic không chọn cách đua tốc độ giao bóng. Thay vào đó, anh liên tục thay đổi vị trí trả giao bóng, lúc lùi sâu hẳn dưới vạch sân, lúc lại dâng cao đột ngột để bẻ gãy góc sút của gã khổng lồ 2m03.

Bước ngoặt định đoạt trận đấu xuất hiện ở game thứ 12 của set 2. Sau khi kiên nhẫn bỏ lỡ tới 9 cơ hội bẻ giao bóng trước đó, Djokovic đã kéo Perricard vào một loạt đôi công (rally) nghẹt thở dài tới 17 lần chạm vợt. Thể hình cao lớn khiến tay vợt Pháp kiệt sức khi phải xoay xở liên tục trên mặt sân đất nện trơn trượt. Perricard đánh bóng hỏng, Djokovic gỡ hòa 1-1 và kể từ đó, thế trận hoàn toàn thuộc về tay vợt người Serbia.

Khi thể lực của Perricard suy giảm rõ rệt và dính chấn thương chuột rút ở set 3, Djokovic lập tức áp dụng "quy luật 4 chạm". Anh chủ động điều bóng sâu về hai góc sân, ép đối thủ phải di chuyển liên tục. Thống kê trận đấu cho thấy, Perricard hoàn toàn bất lực và mất phương hướng trong các pha bóng bền kéo dài quá 4 lần chạm vợt. Set 3 kết thúc chóng vánh 6-1 và set 4 là 6-4, khép lại cuộc lội ngược dòng kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Hai tay vợt nói gì sau trận?

Trả lời phỏng vấn trực tiếp ngay trên sân Philippe Chatrier sau trận đấu, Djokovic không giấu nổi sự thán phục xen lẫn nhẹ nhõm khi vượt qua thử thách cực đại: "Tôi phải ngả mũ trước những cú giao bóng của Giovanni. Thành thật mà nói, đây có lẽ là lần thứ nhất hoặc thứ hai trong suốt sự nghiệp dài đằng đẵng của mình, tôi phải đối đầu với một thứ vũ khí giao bóng dị biệt và khủng khiếp đến như vậy. Cậu ấy đã khiến cuộc sống của tôi tại Paris trở nên vô cùng khó khăn vào tối nay".

"Ở tuổi 39, cơ thể của tôi phản ứng hoàn toàn khác so với 5 hay 10 năm trước. Thử thách lớn nhất của tôi trong suốt nửa năm qua chính là việc lắng nghe và chuẩn bị thể trạng tốt nhất cho các trận đấu 5 set. Nhưng khi bước ra đây, nhìn thấy gia đình và những người hâm mộ, ngọn lửa chiến đấu trong tôi lại bùng cháy", Nole nói thêm.

Tài năng trẻ Perricard cũng thừa nhận sự lép vế về mặt tư duy chiến thuật trước huyền thoại

Trong khi đó, tài năng trẻ Perricard cũng thừa nhận sự lép vế về mặt tư duy chiến thuật trước huyền thoại: "Giao bóng của tôi rất tốt, nhưng khi bóng qua lưới lần thứ 4, Novak đưa tôi vào một thế giới khác. Sự bền bỉ của anh ấy đã tra tấn và bẻ gãy hoàn toàn thể lực của tôi trong hai set cuối".

Chiến thắng nghẹt thở ngày ra quân không chỉ giúp Djokovic bảo toàn mạch bất bại tại vòng 1 Roland Garros mà còn mở ra một cơ hội vàng lịch sử để anh độc chiếm danh hiệu Grand Slam thứ 25.

Tại vòng 2, đối thủ tiếp theo của huyền thoại người Serbia sẽ tiếp tục là một tay vợt nước chủ nhà khác, Valentin Royer. Người hâm mộ đang kỳ vọng, sau khi đã "nóng máy" và giải mã được một trong những "máy giao bóng" đáng sợ nhất giải, Djokovic sẽ thể hiện phong độ tốt hơn nữa trên hành trình chinh phục đỉnh cao Paris lần thứ 4.