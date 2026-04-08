JJ Spaun chiến thắng quả cảm tại Valero Texas, chinh phục thời tiết khắc nghiệt

Vòng chung kết căng thẳng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Trước khi vòng chung kết bắt đầu, có đến 12 golfer có cơ hội nâng cao cúp vô địch, vì khoảng cách giữa người dẫn đầu với vị trí thứ 12 chỉ là 2 - 4 gậy.

Tuy nhiên, các golfer phải đối mặt với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt với mưa, gió to đã ảnh hưởng rất lớn đến các cú swing, và chỉ cần một sai số nhỏ sẽ dẫn đến kết cục không mong đợi.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng sự cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất lại diễn ra căng thẳng, kịch tính. Vị trí dẫn đầu liên tục đổi chủ sau từng hố đấu, có thời điểm vị trí đó được chia sẻ bởi 7 cái tên.

JJ Spaun, golfer người Mỹ lặng lẽ âm thầm, cũng như chắt chiu cơ hội có được, để từng bước san lắp khoảng cách với vị trí đỉnh bảng.

Có vẻ như thời tiết bất lợi cùng mưa, gió hợp với Spaun. Trước đó năm 2025, anh đã tạo nên chiến thắng vang dội nhất trong sự nghiệp bằng cách lên ngôi tại major khó nhằn nhất trong thế giới golf, US Open 2025, cũng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như ở Texas lần này.

Bước ngoặt tại hố 17

Mọi cú đánh của Spaun giường như có mắt và được cài định vị. Trong khi đó, các đấu thủ của anh, đặc biệt là các thành viên trong tuyển Ryder Cup Châu Âu như Ludvig Aberg, Robert MacIntyre liên tục có những cú đánh thiếu kiểm soát.

Bước ngoặt đã đến với Spaun tại hố 17 (hố par-4), sau cú birdie tại hố số 16 để sản bằng điểm số với vị trí dẫn đầu, Spaun tự tin bước lên tee box hố số 17. Cú phát bóng hay đưa bóng on green để tạo cơ hội ghi eagle, và Spaun đã không bỏ lỡ.

Anh chính thức chiếm đỉnh bảng, sau đó giữ par chắc chắn ở hố 18 để hoàn tất vòng đấu 67 gậy (-5), tổng điểm (-17) hơn vị trí thứ hai (1) gậy để nâng cao chiếc cúp vô địch tại Texas.

TPC San Antonio Texas, nơi bắt đầu giấc mơ cho JJ spaun

Cách đây 4 năm, cũng tại sân khấu TPC San Antonio, JJ Spaun đã làm nên chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp trên đấu trường PGA Tour khốc liệt.

Trước khi đến với chiến thắng đầu tiên để mở ra nhiều điều đáng mong chờ cho chặng đường sự nghiệp, Spaun đã phải chiến đấu với rất nhiều câu hỏi, trong đó, có cả những sự hoài nghi về sự nghiệp của chính anh.

5 tuổi, Spaun bị tai nạn xe hơi khi chơi trượt ván. Năm 2018, anh bị chẩn đoán tiểu đường type 2. Năm 2021 anh tiếp tục bị chẩn đoán tiểu đường type 1. Năm 2024 anh suýt chút nữa mất thẻ thành viên PGA Tour sau những kết quả nghèo nàn tại các giải đấu.

Tưởng chừng những khó khăn trong cuộc sống cũng như phong độ mờ nhạt sẽ đánh bại anh, nhưng bằng ý chí cùng nghị lực phi thường của niềm tin không từ bỏ, Spaun đã vượt qua bằng chính năng lực, cùng sự cố gắng của bản thân.

Trên TPC San Antonio Texas, sau khi trải qua 147 sự kiện thi đấu trên PGA Tour, cuối cùng anh mới được hưởng niềm vui chiến thắng khi anh đánh bại Matt Jones, Matt Kuchar để lên ngôi đầy quả cảm tại Texs Open 2022.

Và cũng tại sân khấu này, trong ngày mua gió sau 4 năm, chiến thắng 1 lần nữa lại gọi tên anh khi anh âm thầm, chắt chiu cơ hội để vươn lên trong những thời điểm quyết định sau khi anh đã có sự khởi đầu mùa giải 2026 tương đối tệ so với những kỳ vọng.

Dấu mốc quan trọng trước cuộc đua The Masters

Chiến thắng tại Texas mang lại nhiều điều ý nghĩa cho Spaun, anh chứng minh bản thân anh hoàn toàn có thể đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sự kiên trì cùng khả năng học hỏi để biến thất bại thành kinh nghiệm quý thay vì dấu chấm hết.

TPC San Antonio Texas, nơi bắt đầu giấc mơ, sẽ là bước đệm vô cùng quan trọng cho JJ Spaun trước thềm The Masters tuần này, và cũng đánh dấu cho sự trở lại của nhà vô địch US Open 2025.