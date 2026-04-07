Choáng: Tiger Woods nhiều lần suýt chết vì tai nạn, vẫn giàu hơn Ronaldo - Messi

Cuộc đời của Tiger Woods giống như một bộ phim đầy kịch tính, nơi ranh giới giữa vinh quang và vực thẳm luôn mong manh đến khó tin.

Woods (đội mũ) giàu hơn Messi (ảnh trên bên trái) và Ronaldo (ảnh dưới bên trái)

Tai nạn, bê bối và những lần “trở về từ lằn ranh sinh tử”

Đầu tháng 4/2026, làng thể thao tiếp tục dậy sóng khi Tiger Woods gặp tai nạn lật xe trước khi bị bắt vì cáo buộc lái xe trong tình trạng không tỉnh táo (DUI). Nhưng với Woods, đây không phải biến cố đầu tiên.

Từ vụ tai nạn kinh hoàng năm 2021 suýt kết thúc sự nghiệp, đến những lần phải phẫu thuật liên tiếp và sống chung với cơn đau kéo dài, Woods nhiều lần tiến sát ranh giới sinh tử. Thế nhưng, anh vẫn “quay lại” theo cách không ai ngờ tới, ngay trên sân golf mà cả trong thế giới tài chính thể thao.

Khối tài sản “không tưởng”: Chỉ đứng sau Michael Jordan

Theo Sportico, Tiger Woods hiện là VĐV giàu thứ hai lịch sử với khoảng 2,88 tỷ USD.

Xếp trên anh là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan (4,5 tỷ USD). Ngay phía sau Woods là Cristiano Ronaldo (2,52 tỷ USD), ngôi sao vẫn đang “in tiền” tại Saudi Arabia.

Đáng chú ý, danh sách còn có hàng loạt biểu tượng thể thao khác:

- LeBron James (2,03 tỷ USD), cỗ máy kiếm tiền bền bỉ của NBA

- Lionel Messi (1,99 tỷ USD), thiên tài bóng đá toàn cầu

- Arnold Palmer (1,85 tỷ USD), người đặt nền móng thương mại cho golf

- Jack Nicklaus (1,83 tỷ USD), huyền thoại major

- David Beckham (1,68 tỷ USD), biểu tượng vượt khỏi bóng đá

- Roger Federer (1,67 tỷ USD), “quý ông” của tennis

- Floyd Mayweather (1,57 tỷ USD), tay đấm kiếm tiền bậc nhất lịch sử

Bảng xếp hạng cho thấy một thực tế thú vị, không phải môn thể thao phổ biến nhất, mà chính khả năng thương mại hóa mới quyết định vị trí trong “cuộc đua tiền bạc”.

Những ngôi sao cự phách của làng thể thao góp mặt trong bảng xếp hạng

Tiền không đến từ sân golf

Dù giành 82 danh hiệu PGA Tour và 15 major, tiền thưởng thi đấu của Tiger Woods chỉ chiếm hơn 100 triệu USD, phần rất nhỏ trong tổng tài sản.

Phần lớn thu nhập đến từ các hợp đồng tài trợ hàng đầu thế giới. Trong thời kỳ đỉnh cao, Woods là gương mặt quảng cáo đắt giá bậc nhất hành tinh, vượt xa ranh giới của một VĐV golf thông thường.

Sự xuất hiện dày đặc của các golfer như Tiger Woods, Arnold Palmer hay Jack Nicklaus trong top đầu cho thấy sức hút thương mại bền vững của môn thể thao này.

Trong khi đó, tennis chỉ có đại diện duy nhất là Roger Federer, còn bóng đá, dù phổ biến toàn cầu, chủ yếu dựa vào hai cái tên Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Sự nghiệp của Tiger Woods là chuỗi đối lập, vinh quang và bê bối, đỉnh cao và vực sâu, đau đớn và giàu có. Anh có thể nhiều lần gục ngã ngoài đời, nhưng chưa bao giờ đánh mất giá trị thương mại.