Chấn động bóng chuyền: HLV bị bắt khẩn cấp vì lạm dụng học trò vị thành niên

Vừa qua, Văn phòng Biện lý và Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Kane (bang Illinois, Mỹ) đã đồng loạt phát đi thông báo bắt giữ khẩn cấp Arthur D. Weathers (sinh sống tại Elburn). Đối tượng này bị cáo buộc lạm dụng tình dục nghiêm trọng đối với chính học trò vị thành niên của mình từ hơn 20 năm trước.

Weathers phải hầu tòa vì hành động cách đây hơn 2 thập kỷ

Vụ bắt giữ diễn ra vào tối ngày 19/5/2026 đã gây rúng động dư luận địa phương bởi tính chất nghiêm trọng của hành vi đồi bại, và vì danh tính và vỏ bọc học thức hoàn hảo của nghi phạm suốt hơn hai thập kỷ qua.

Nỗi đau chôn giấu 25 năm của nữ sinh 16 tuổi

Theo hồ sơ cáo trạng từ Biện lý Jamie L. Mosser, vụ việc đau lòng này xảy ra trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2001. Thời điểm đó, Arthur D. Weathers lợi dụng vị trí quyền lực là huấn luyện viên trưởng và trợ lý huấn luyện viên tại câu lạc bộ bóng chuyền First Kill (có trụ sở tại Elgin, Illinois) để tiếp cận nạn nhân.

Hành vi lạm dụng tình dục bắt đầu khi nạn nhân chỉ mới là một cô bé 16 tuổi. Suốt từ năm 1999 đến 2003, Weathers liên tục duy trì tầm ảnh hưởng và quyền lực của mình tại câu lạc bộ này để khống chế nạn nhân.

Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau gần một phần tư thế kỷ chôn giấu. Tháng 8/2025, nạn nhân đã dũng cảm bước đến cơ quan thực thi pháp luật để tố cáo toàn bộ hành vi của người thầy đồi bại năm xưa. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Kane đã lập tức lập chuyên án điều tra và thu thập chứng cứ.

Vỏ bọc chấn động: Chuyên gia pháp y của Cảnh sát Tiểu bang

Điều khiến dư luận phẫn nộ và bàng hoàng nhất chính là công việc hiện tại của Arthur D. Weathers. Theo kết quả điều tra, nghi phạm đã làm việc với tư cách là một nhà hóa học pháp y (forensic chemist) tại Cục Dịch vụ Pháp y thuộc Cảnh sát Tiểu bang Illinois (ISP) liên tục từ năm 1998 cho đến nay.

Việc một kẻ săn mồi tình dục núp bóng trong hàng ngũ cơ quan giám định tư pháp, nơi chuyên tìm kiếm công lý cho các vụ án đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội từ công chúng. Nhiều người bày tỏ sự kinh hãi trước việc một kẻ biến thái có thể làm việc trong ngành hành pháp suốt gần 30 năm mà không bị phát hiện.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Weathers đang phải đối mặt với một bản án vô cùng nghiêm khắc bao gồm 25 cáo buộc trọng tội:

- 11 cáo buộc tấn công tình dục hình sự.

- 14 cáo buộc lạm dụng tình dục hình sự nghiêm trọng.

Cuộc chiến pháp lý và phản ứng từ dư luận

Vào ngày 20/5/2026, Weathers đã phải hầu tòa trong phiên điều trần tạm giam trước xét xử. Mặc dù phía đại diện bị hại đã tranh tụng quyết liệt để yêu cầu giam giữ nghiêm ngặt nghi phạm, Thẩm phán đã ra phán quyết cho phép Weathers được tại ngoại nhưng kèm theo các điều kiện quản chế nghiêm ngặt trong thời gian chờ xét xử.

Vụ án đã làm bùng nổ các cuộc tranh luận về thời hiệu khởi kiện đối với tội phạm tình dục tại Mỹ. Nhiều nạn nhân khác bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết rằng công lý vẫn có thể được thực thi dù sự việc đã xảy ra từ hàng chục năm trước.

Cơ quan điều tra nhận định có thể còn có những nạn nhân khác của Weathers trong giai đoạn gã làm huấn luyện viên bóng chuyền. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Kane đang kêu gọi bất kỳ ai có thêm thông tin về bị cáo hãy lập tức liên hệ để phối hợp điều tra.