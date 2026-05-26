Đội tuyển mạnh nhất World Cup: "Cơn lốc da cam" Hà Lan chờ cuốn phăng mọi đối thủ

Các đội tuyển hàng đầu các quốc gia và châu lục đã sẵn sàng để tranh tài tại World Cup 2026. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, qua loạt bài bắt đầu từ 16/5!

Bóng đá Hà Lan bước vào chiến dịch World Cup 2026 với một diện mạo đầy gai góc. Không còn sở hữu thế hệ tấn công bùng nổ như thời Robin van Persie hay Arjen Robben, "Cơn lốc màu da cam" phiên bản hiện tại già dơ và thực dụng hơn dưới sự nhào nặn của chiến lược gia Ronald Koeman.

Tấm vé đến Bắc Mỹ là phần thưởng cho quá trình xây dựng đầy tính toán của Ronald Koeman sau hành trình vòng loại tương đối ổn định. Tuy nhiên, việc thiếu vắng những màn trình diễn bùng nổ trước các đối thủ lớn và những trận thắng nhọc nhằn trước các khối phòng ngự lùi sâu đang đặt ra dấu hỏi lớn.

Hà Lan lúc này không thiếu sự già dơ, nhưng để biến sự già dơ đó thành vị thế của một nhà vô địch, ông Koeman vẫn còn rất nhiều việc phải làm với hệ thống của mình.

HLV Ronald Koeman đang nỗ lực xây dựng một tập thể thực dụng và bản lĩnh hơn cho tuyển Hà Lan.

Kiểm soát ấn tượng nhưng hàng công thiếu sắc bén

Theo thống kê từ giai đoạn vòng loại, Hà Lan cho thấy họ là một tập thể cực kỳ áp đặt với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình luôn duy trì ở mức cao. Điểm tựa lớn nhất của họ vẫn nằm ở hàng phòng ngự toàn sao, nơi các trung vệ có khả năng triển khai bóng và dâng cao hỗ trợ kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào khả năng kiểm soát ở tuyến giữa đôi khi khiến Hà Lan rơi vào trạng thái bế tắc khi đối phương chủ động lùi sâu và chơi phòng ngự khu vực. Việc chưa sở hữu một trung phong cắm đạt đẳng cấp sát thủ hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại là lý do khiến tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của họ chưa tương xứng với thời lượng kiểm soát bóng.

Ngược lại, khi những ngòi nổ ở tuyến hai như Tijjani Reijnders hay Ryan Gravenberch tìm thấy khoảng trống để dâng cao, Hà Lan có thể cuốn bay mọi hàng thủ bằng những pha chuyển trạng thái trực diện đầy biến ảo.

Ronald Koeman và những thử nghiệm chiến thuật linh hoạt

Kể từ khi trở lại chiếc ghế nóng, Ronald Koeman đã linh hoạt thay đổi giữa sơ đồ 4-3-3 truyền thống của bóng đá Hà Lan và hệ thống 3 trung vệ biến thể tùy thuộc vào từng đối thủ. Triết lý của ông vẫn là ưu tiên sự cân bằng, tận dụng tối đa năng lực phát triển bóng từ tuyến dưới của các cầu thủ phòng ngự.

Trong hệ thống này, Virgil van Dijk đóng vai trò là nhạc trưởng hàng thủ, trong khi Nathan Aké hoặc Micky van de Ven mang lại tốc độ để chống phản công. Ở tuyến giữa, Frenkie de Jong khi sung sức vẫn là hạt nhân điều tiết, bên cạnh một Ryan Gravenberch đang hồi sinh mạnh mẽ để kéo bóng từ phần sân nhà.

Đội trưởng Virgil van Dijk tiếp tục là điểm tựa vững chắc nhất nơi hàng phòng ngự của "Cơn lốc màu da cam"

Mặc dù vậy, khó khăn của Koeman càng lớn hơn khi Xavi Simons gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng trước thềm giải đấu. Tuyển Hà Lan vì thế mất đi một trong những nguồn tạo đột biến quan trọng nhất ở khu vực giữa sân. Việc thiếu vắng ngôi sao trẻ này buộc ban huấn luyện phải liên tục xoay tua để tìm kiếm phương án đảm bảo sức sáng tạo ở 1/3 cuối sân đối phương.

Bảng đấu cạm bẫy và mục tiêu vượt qua lịch sử

Tại World Cup 2026, Hà Lan nằm ở bảng F cùng với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Trận đấu mở màn của họ vào ngày 14/6 trên sân AT&T Stadium tại Arlington sẽ là bài kiểm tra hạng nặng trước một đại diện châu Á vốn cực kỳ kỷ luật và sắc bén trong phản công.

Trên lý thuyết, Hà Lan được đánh giá cao nhất bảng, nhưng Nhật Bản luôn cực kỳ khó chịu, còn Thụy Điển lại sở hữu hàng công giàu tốc độ với Viktor Gyökeres và Alexander Isak sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào. Trước truyền thông, HLV Ronald Koeman cũng từng thẳng thắn khẳng định Hà Lan không đến World Cup chỉ để dừng lại ở vòng knock-out, mục tiêu của đội bóng là phá vỡ cái dớp á quân trong quá khứ.

Những câu hỏi lớn chưa có lời giải

Dù sở hữu dàn hậu vệ và tiền vệ có chất lượng nhân sự rất tốt, Hà Lan vẫn phải đối mặt với ba hoài nghi lớn từ giới chuyên môn trước khi bước vào giải đấu tại Bắc Mỹ.

Thứ nhất, hàng công với những cái tên như Cody Gakpo, Donyell Malen hay Memphis Depay có đủ sắc bén để kết liễu các đối thủ lớn ở vòng loại trực tiếp? Thứ hai, hệ thống phòng ngự dâng cao của Koeman sẽ chống đỡ ra sao trước các đội bóng sở hữu những cầu thủ chạy cánh có tốc độ và khả năng chuyển trạng thái siêu hạng? Và cuối cùng, bản lĩnh của tuyến giữa sẽ ra sao trong các thời điểm De Jong bị phong tỏa hoàn toàn?

Đây đều là những lỗ hổng từng khiến Hà Lan phải dừng bước đầy tiếc nuối tại các giải đấu lớn gần đây.

Điểm tựa Cody Gakpo và hàng thủ siêu hạng

Trong bối cảnh bóng đá Hà Lan cần thêm sự sắc bén ở tuyến đầu, Cody Gakpo tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Ngôi sao này luôn cho thấy cái duyên đặc biệt mỗi khi khoác lên mình màu áo cam tại các giải đấu lớn.

Cody Gakpo trong màu áo đội tuyển Hà Lan.

Sự đa năng của Gakpo, người có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền đạo cánh trái lẫn tiền đạo ảo, giúp Koeman dễ dàng xoay chuyển các phương án tiếp cận cầu môn. Bên cạnh đó, phong độ ổn định của Tijjani Reijnders cũng mang lại một vũ khí sút xa và xâm nhập vòng cấm cực kỳ lợi hại từ tuyến hai.

Chia sẻ với báo chí, HLV Koeman luôn đánh giá cao vai trò của Gakpo trong việc mở không gian và kết nối các vệ tinh xung quanh, đồng thời nhấn mạnh giá trị của những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân ở một giải đấu ngắn ngày như World Cup.

Sau ba lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, World Cup 2026 có thể là cơ hội để thế hệ hiện tại của bóng đá Hà Lan viết lại lịch sử. Nhưng để làm được điều đó, Ronald Koeman sẽ phải tìm ra lời giải cho bài toán lớn nhất: biến một tập thể giàu kiểm soát thành một cỗ máy đủ sắc bén để kết liễu mọi đối thủ.

Dàn nhân sự chất lượng cao của đội tuyển Hà Lan luôn sẵn sàng biến "Cơn lốc màu da cam" thành thế lực đáng gờm tại mọi giải đấu lớn.