Video tennis Perricard - Djokovic: So tài không khoan nhượng (Roland Garros)
(Tin thể thao - tin tennis) Novak Djokovic mới chỉ thi đấu một trận kể từ Indian Wells hồi tháng 3, và tay vợt 39 tuổi sẽ phải nhanh chóng lấy lại cảm giác thi đấu khi chạm trán Giovanni Mpetshi Perricard lần đầu tiên trong sự nghiệp ở trận mở màn sắp tới.
Ngôi sao người Serbia đã dành hai năm qua để theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp nhằm vượt qua Margaret Court để độc chiếm kỷ lục vô địch Grand Slam nhiều nhất lịch sử. Tuy nhiên, hành trình ấy đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị kéo dài.
“Tôi muốn thi đấu nhiều hơn, nhưng cơ thể không cho phép điều đó. Tôi đã phải trải qua quá trình hồi phục chấn thương,” Djokovic chia sẻ với truyền thông.
“Nếu có thể duy trì được sự tươi mới và tiếp tục tiến bộ, tôi luôn tin mình có cơ hội rất lớn. Tôi đã chứng minh điều đó tại Australia năm nay, nơi tôi từng tiến rất gần tới thêm một danh hiệu Grand Slam nữa. Khi bước ra sân, tôi luôn giữ niềm tin ấy trong mình.”
-25/05/2026 02:02 AM (GMT+7)