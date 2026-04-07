Kiều nữ golf chuyên khoe vòng 1 gợi cảm, ra tuyên bố khiến fan "bị lừa"

Kiều nữ golf Paige Spiranac nổi tiếng trên mạng xã hội khi có lượng người theo dõi đông đảo. Những bức ảnh cô đăng trên sân golf đều gây chú ý bởi vẻ đẹp hình thể của cô này, trong những bộ trang phục gợi cảm.

Gần đây kiều nữ tóc vàng đã khiến các fan thất vọng khi tuyên bố cô sẽ không tiếp tục mặc những bộ áo có đường cổ khoét sâu. Spiranac công bố cô sẽ chuyển sang mặc những bộ đồ áo thun cổ bẻ kiểu polo, đi kèm bức ảnh cô mặc một chiếc áo màu xám như vậy.

Tuy nhiên đó rốt cuộc chỉ là trò đùa Cá tháng Tư và Spiranac không có ý định làm các fan “buồn”. Cô biết “vòng 1” của mình là thứ hấp dẫn rất nhiều người theo dõi và thậm chí đã một cách đùa cợt tổ chức một cuộc thi đặt tên lóng cho điểm nhấn cơ thể của mình.

Spiranac một cách vui đùa gọi vòng 1 của mình là “can nước” và nhiều người theo dõi trên Instagram đổ vào đưa ra những bình luận cợt nhả theo. Spiranac sau đó tiết lộ cô sẽ có mặt tại giải golf The Masters vào đầu tháng này, hối thúc các fan đến theo dõi nếu có điều kiện.

Giải The Masters gần đây đã được chú ý sau vụ Tiger Woods đâm xe và “cầu cứu” Tổng thống Donald Trump khi bị bắt giữ vì lái xe trong lúc say. Không có Tiger Woods, giải này vẫn sẽ có Rory Mcllroy góp mặt để bảo vệ chức vô địch, và kiều nữ Spiranac cũng sẽ hiện diện để tạo thêm sức hút cho cả những người không hay theo dõi golf.