Lý do Tổng thống Trump bị "cấm cửa" khỏi CLB golf danh giá nhất thế giới?

Giấc mơ dang dở tại “thánh địa” Augusta

Trong thế giới golf, có những nơi mà tiền bạc, danh tiếng hay quyền lực cũng chưa chắc đủ để bước chân vào. Augusta National Golf Club, địa điểm tổ chức của giải golf danh giá The Masters chính là một biểu tượng như vậy.

Và nghịch lý nằm ở chỗ, ngay cả Donald Trump, người đứng đầu nước Mỹ vẫn chưa bao giờ chạm tay vào tấm thẻ thành viên tại đây, dù ông được cho là đã khao khát điều đó suốt nhiều năm.

Augusta National không đơn thuần là một sân golf. Đó là “câu lạc bộ của quyền lực mềm”, nơi chỉ khoảng 300 thành viên tinh hoa nhất thế giới được lựa chọn, và mỗi cái tên đều phải vượt qua những tiêu chuẩn ngầm khắt khe hơn bất kỳ quy định thành văn nào.

Theo huyền thoại huấn luyện viên golf Butch Harmon, lý do khiến ông Trump không phù hợp với Augusta lại không nằm ở chính trị hay địa vị.

Phát biểu ngay trước thềm The Masters 2026, Harmon thẳng thắn: “Ông ấy là chính ông ấy. Và điều đó không phù hợp với Augusta”.

Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để hé lộ “luật bất thành văn” của CLB danh giá này, họ không chỉ chọn người nổi tiếng, mà chọn phong cách, tính cách và sự phù hợp với văn hóa kín đáo, chuẩn mực.

Harmon, người có mối quan hệ lâu năm với gia đình Trump thậm chí còn nhấn mạnh rằng cá tính mạnh, thích gây chú ý và luôn ở trung tâm truyền thông của ông Trump là điều “lệch tông” với môi trường vốn đề cao sự kín tiếng như Augusta.

Augusta, nơi quyền lực phải nhường chỗ cho chuẩn mực

Điều đáng nói, Dwight D. Eisenhower, cố Tổng thống Mỹ từng là thành viên nổi bật của Augusta, thậm chí còn có riêng một căn nhà trong khuôn viên CLB.

Trong khi đó, những cái tên như Bill Clinton hay Barack Obama, dù đam mê golf, cũng không nằm trong danh sách thành viên.

Điều đó cho thấy rõ một thực tế, Augusta không ưu tiên quyền lực chính trị, họ chọn sự “phù hợp văn hóa”.

Tại Ryder Cup gần nhất ở New York, bầu không khí căng thẳng, những tiếng la ó và hành vi bị cho là thiếu chuẩn mực từ khán giả Mỹ đã khiến nhiều người trong giới golf “ngán ngẩm”. Ngôi sao Rory McIlroy thậm chí phải bước qua “biển âm thanh thù địch” để nâng cúp.

Chính Butch Harmon cũng thừa nhận ông cảm thấy “xấu hổ” và quyết định rút khỏi vai trò bình luận viên vì không muốn gắn mình với hình ảnh đó.

Trong bối cảnh ấy, cá tính của ông Trump, người thường xuyên gắn với hình ảnh mạnh mẽ, gây tranh cãi, càng khiến ông trở nên “khó hòa nhập” với triết lý của Augusta.

Thực tế, không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc Donald Trump bị “cấm cửa”. Nhưng trong thế giới của Augusta, không được mời đôi khi cũng đồng nghĩa với một lời từ chối rõ ràng nhất.

Trump vẫn là một golfer đam mê, sở hữu nhiều sân golf đẳng cấp và có mối liên hệ sâu với môn thể thao này. Nhưng Augusta National lại vận hành theo một logic khác, nơi sự kín đáo, truyền thống và “đúng chất” quan trọng hơn mọi thứ.