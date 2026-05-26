Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
PVF-CAND
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ninh Bình
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Sông Lam Nghệ An
PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Becamex TP Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
Công An TP Hồ Chí Minh
Tin nóng chuyển nhượng 26/5: Liverpool chọn Nico Williams để thay Salah

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng hè 2026 đáng chú ý trong ngày 26/5.

Liverpool chọn Nico Williams để thay Salah

Tờ El Nacional hé lộ Nico Williams đang nổi lên trở thành ứng viên sáng giá để thay thế Salah. Tiền đạo người Ai Cập chia tay Liverpool sau mùa giải 2025/26 nhiều biến động. 

Nico Williams liệu có đến Liverpool?

Liverpool muốn tìm cầu thủ không chỉ có khả năng ghi bàn, mà cần sở hữu tốc độ và sự đột biến cao. Nico Williams có đủ những tố chất ấy. Anh duy trì màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Athletic Bilbao. 

Tottenham ra giá bán Romero

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, Tottenham đang tính để Romero rời đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2026 với mức giá 60 triệu euro. Atletico Madrid và Barcelona đang quan tâm chiêu mộ đội trưởng của Spurs. Nhưng phí chuyển nhượng kể trên khá cao nên Tottenham có lẽ phải giảm giá để thương vụ diễn ra suôn sẻ.

 Bayern Munich quyết chiêu mộ Gordon

Theo tờ Bild, thủ môn Nubel có thể được Bayern Munich đem ra trao đổi để giúp thương vụ chuyển nhượng Gordon trở nên trơn tru hơn. Phía Newcastle hiện cũng đang tìm kiếm thủ thành mới.

"Chích chòe" hiện hét giá 80 triệu euro nếu đội nào muốn có sự phục vụ của Gordon. Nếu cho Nubel vào thương vụ này, Bayern Munich kỳ vọng Newcastle giảm nửa giá Gordon.

Bowen từ chối đến MU

MU quan tâm chiêu mộ Bowen sau khi West Ham xuống hạng. Tưởng chừng Bowen tìm cách rút khỏi "Búa tạ" sau biến cố đó, nhưng không. Anh cho biết vẫn gắn bó với West Ham: "Tôi vẫn còn hợp đồng ở West Ham. Tôi đã ở đây 6 năm rưỡi rồi. Tôi đã có những khoảnh khắc thực sự tuyệt vời và có cả khoảnh khắc tồi tệ. Sẽ có những tin đồn, sẽ có những lời bàn tán. Nhưng cuối cùng, điều tôi quan tâm hơn cả là việc đưa West Ham trở lại Premier League".

Chuyển nhượng khôn ngoan giúp MU phục hưng, 4 tân binh chứng minh giá trị
Các fan MU đang đòi… trả thêm tiền cho cho Royal Antwerp, đồng thời tăng lương cho tuyển trạch viên phát hiện ra thủ môn Senne Lammens. Chỉ riêng chi...

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-26/05/2026 00:14 AM (GMT+7)
