Vang dội Chiêm Hồng Thái thắng siêu sao hạng 2 thế giới, vào chung kết bi-a World Cup

Hiệp 2 bùng nổ

Bước sang hiệp 2, Eddy Merckx tiếp tục nâng cách biệt lên thành 33-12. Lúc đầu, Hồng Thái có đường cơ 10 điểm, rút ngắn cách biệt còn 22-33.

Chiêm Hồng Thái

Liền sau đó, Eddy Merckx có series 5 điểm nâng tỉ số lên 41-26. Đúng lúc này, Chiêm Hồng Thái bùng nổ với 2 series 14 điểm và 6 điểm để dẫn ngược lại 49-44, trước khi ghi điểm kết thúc để thắng ngược 50-46 sau 25 lượt cơ.

Kết quả này đưa Chiêm Hồng Thái vào chung kết. Đối thủ của Thái sẽ là người giành chiến thắng ở trận bán kết 2 giữa Frederic Caudron và Marco Zanetti (thi đấu lúc 14h). Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 17h30.

Từ việc lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, Chiêm Hồng Thái đã thẳng tiến vào chung kết và đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, mang về chức vô địch thứ 3 trên sân nhà cho Billiards Việt Nam chỉ còn đúng 1 trận đấu nữa.

Đối thủ cực mạnh

Trưa ngày 24/5, Chiêm Hồng Thái bước vào trận đấu bán kết giải Billiards carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Đối thủ của anh là Eddy Merckx, siêu sao người Bỉ đang xếp hạng 2 thế giới.

Chiêm Hồng Thái (bìa trái) so tài với Eddy Merckx (bìa phải)

Eddy Merckx có biệt danh là “thần cơ” với tỉ lệ vô địch ấn tượng nếu vào chung kết. Cụ thể, cơ thủ người Bỉ đã có đến 14 chức vô địch World Cup chỉ sau 15 lần vào chung kết. Ở TP.HCM World Cup năm nay, Eddy Merckx cũng đang là cơ thủ có series cao nhất giải với đường cơ 20 điểm. Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên, Chiêm Hồng Thái vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup trên sân nhà.

Hiệp 1 căng thẳng

Bước vào trận đấu, Eddy Merckx cho thấy phong độ cực cao khi sớm dẫn 6-1. Cơ thủ người Bỉ tung ra một đường cơ 8 điểm để nâng cách biệt lên 14-1 chỉ sau 4 lượt cơ đầu. Trong khi đó, Hồng Thái cho thấy trạng thái thi đấu không tốt khi các pha ra cơ của anh có độ chính xác không cao. Sau hiệp 1, Hồng Thái bị dẫn trước 6-25 sau 14 lượt cơ.