Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh không VAR: Arsenal bị trừ 5 điểm, vuột mất chức vô địch

Số phận Arsenal sẽ khác

Theo phân tích của The Sun (Anh), đã có tổng cộng 102 quyết định bị thay đổi sau sự can thiệp của VAR, qua đó hình thành nên một bảng xếp hạng “không VAR” đầy khác biệt của Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên giả định rằng mọi quyết định ban đầu của trọng tài trên sân đều được giữ nguyên.

VAR đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn tới cục diện Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26

Dĩ nhiên, không ai có thể khẳng định chính xác mùa giải 380 trận sẽ diễn ra thế nào nếu thiếu công nghệ VAR, thứ vẫn liên tục gây tranh cãi và phẫn nộ trong bóng đá Anh. Tuy nhiên, thống kê này cho thấy phòng VAR đã ảnh hưởng cực lớn tới cục diện mùa giải.

Điều đó cũng giúp người hâm mộ Man City có cơ sở để tiếc nuối rằng bàn thắng phút bù giờ của Phil Foden trong trận thua Aston Villa 1-2 ở vòng hạ màn hôm 24/5 lẽ ra đã là pha lập công mang về chức vô địch, nếu các quyết định trên sân luôn được giữ nguyên xuyên suốt mùa giải.

Tại sân Etihad, bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Ollie Watkins ban đầu bị căng cờ việt vị trước khi được VAR công nhận. Sau đó, bàn gỡ ở phút cuối của Foden lại bị VAR từ chối.

Nhiều quyết định từ VAR đã tác động trực tiếp tới vị trí của các CLB trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Trong cả mùa giải, Arsenal là đội hưởng lợi ròng nhiều nhất từ các quyết định thay đổi bởi VAR, với tổng cộng 5 điểm tăng thêm. Quan trọng nhất chính là tình huống West Ham ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ trên sân London ở vòng 36 nhưng bị VAR từ chối vì lỗi phạm lỗi của Pablo với thủ môn David Raya, dù bàn thắng ban đầu đã được công nhận.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta cũng sẽ thắng 3-1 trên sân Newcastle nếu quả phạt đền dành cho Viktor Gyokeres sau pha va chạm với thủ môn Nick Pope không bị hủy bỏ. Ngoài ra, Arsenal còn được tính thắng 2-0 trước Fulham khi quyết định thổi phạt Bukayo Saka trước đó bị VAR bác bỏ.

Tuy nhiên, chiến thắng của Arsenal trước Everton sẽ biến thành trận hòa 0-0 nếu tình huống chạm tay của Jake O'Brien không bị VAR can thiệp. Trận hòa 2-2 với Wolves cũng sẽ trở thành thất bại nếu quyết định việt vị với Piero Hincapie được giữ nguyên, bên cạnh tình huống gây tranh cãi trước West Ham.

Kết quả là Arsenal kết thúc mùa giải với 80 điểm trong bảng xếp hạng “không VAR”, bằng điểm Man City nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+33 so với +34). Điều đó đồng nghĩa bàn thắng bị VAR từ chối của Foden trước Aston Villa sẽ trở thành khoảnh khắc định đoạt chức vô địch cho đoàn quân của Pep Guardiola.

Liverpool mất vé dự Cúp C1

Ở nhóm cuối bảng, ba đội xuống hạng không thay đổi. Tuy nhiên, West Ham sẽ kết thúc mùa giải kém Nottingham Forest 2 điểm thay vì kém Tottenham. Trong khi đó, “Gà trống” sẽ có nhiều hơn 6 điểm và leo thêm 3 bậc để đứng thứ 14.

Ở nhóm cạnh tranh vé châu Âu, Bournemouth sẽ giành suất dự Champions League với vị trí thứ 5, hoán đổi thứ hạng với Liverpool. Brighton vươn lên vị trí thứ 7 để dự Europa League, còn Fulham xếp thứ 8 và giành vé dự Europa Conference League.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng nếu không có VAR, Sunderland không những văng khỏi nhóm dự cúp châu Âu mà còn tụt xuống vị trí thứ 13, chỉ hơn Tottenham đúng 1 điểm và xếp dưới Newcastle do kém hiệu số.