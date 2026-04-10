"Đội trưởng Mỹ" chia tay bạn gái golfer xinh đẹp, cặp kè minh tinh siêu vòng 1

Cú chia tay được “chốt đơn” bằng một câu bình luận

Bạn gái cũ của Christian Pulisic (cầu thủ bóng đá có biệt danh "Đội trưởng Mỹ") – nữ golfer chuyên nghiệp Alexa Melton – đã chính thức xác nhận việc chia tay ngôi sao bóng đá người Mỹ thông qua một bình luận sắc lạnh trên Instagram.

Chuyện tình giữa Pulisic và bạn gái golfer Alexa Melton đã chính thức khép lại

Melton đăng tải loạt ảnh đầy cuốn hút từ một buổi chơi golf hôm thứ Ba, bao gồm những khoảnh khắc tạo dáng bên và trên xe điện, cũng như các cú swing của cô. Ngay dưới bài đăng, một người hâm mộ bình luận: “Sai lầm mang tính thế hệ này sẽ còn bị nhắc lại trong nhiều năm tới” với hàm ý Pulisic là người có lỗi khiến mối quan hệ đổ vỡ.

Đáng chú ý, Melton đã đáp lại bình luận này bằng câu nói gây chú ý: “Bao nhiêu lượt thích thì tôi đăng hồ sơ Raya của anh ấy?”.

Phản hồi này được xem như dấu hiệu rõ ràng cho thấy cựu cầu thủ Chelsea đã quay lại trạng thái độc thân và đang tìm kiếm mối quan hệ mới. Theo nhiều nguồn tin, cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2024, trong khi Melton chính thức chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2023.

Từ chuyện tình ngọt ngào đến thực tế phũ phàng

Năm 2025, Melton và Pulisic từng cùng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu trên Paramount Plus, nơi họ chia sẻ về lần đầu quen nhau.

Pulisic tiết lộ: “Tôi nhắn tin trước, kiểu như trượt vào DM vậy”. Trong khi đó, Melton nhớ lại: “Tôi nhận được tin nhắn và tự hỏi ‘Anh chàng này là ai mà có 8 triệu người theo dõi và lại nhắn cho mình?'. Sau đó, mọi thứ diễn ra tốt đẹp”.

Pulisic vướng nghi án hẹn hò với nữ diễn viên Sydney Sweeney

Cô nói thêm: “Sau đó tôi lướt Instagram của anh ấy và nhận ra ‘Ồ, đây là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng’. Chúng tôi gặp gỡ và hẹn hò, chỉ đơn giản vậy thôi”.

Trong bộ phim, Pulisic từng thể hiện rõ tình cảm dành cho Melton khi gọi cô là “một cô gái rất đặc biệt”. Anh cũng thừa nhận bản thân trước đây chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng đã thay đổi suy nghĩ nhờ niềm tin và sự trưởng thành cá nhân.

Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã không đi đến cái kết đẹp. Trong bối cảnh đời sống tình cảm gặp biến động, Pulisic hiện đang dồn sự tập trung cho mục tiêu lớn là World Cup mùa hè tới, nơi anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Mỹ chinh phục vinh quang trên sân nhà.

Dẫu vậy, phong độ của cầu thủ thuộc biên chế AC Milan lại đang là dấu hỏi lớn. Anh chưa ghi bàn cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 11/2024, đồng thời trải qua 12 trận liên tiếp không lập công trong màu áo CLB.

Trước đó, vào tháng 12, nhiều tin đồn cho rằng Pulisic có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Sydney Sweeney, nữ minh tinh siêu vòng 1 đang nổi đình đám. Tuy nhiên, chính cầu thủ này đã lên tiếng bác bỏ trên Instagram: “Hãy ngừng những câu chuyện bịa đặt về đời tư của tôi. Những thông tin không kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác”.

Anh cũng bình luận dưới một bài đăng khác: “Tin giả thôi, đừng lan truyền những tin đồn ngớ ngẩn nữa”.

