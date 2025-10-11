Quyết Chiến vượt bảng “tử thần”, cùng Bao Phương Vinh tiến sâu tại bi-a World Cup

💪 Quyết Chiến đi tiếp tại bảng “tử thần”

Ở lượt trận vòng chính thức giải carom 3 băng thế giới Antwerp World Cup 2025 kết thúc vào rạng sáng ngày 11/10 tại Bỉ, các cơ thủ Việt Nam đã thi đấu tốt để có đến 3 đại diện đi tiếp.

Quyết Chiến vượt qua bảng đấu khá nặng

Tại bảng C bị đánh giá rất nặng, Trần Quyết Chiến có liên tiếp 2 chiến thắng trước người đàn em Nguyễn Trần Thanh Tự (tỉ số 40-22 sau 29 lượt cơ) và nhà cựu vô địch World Cup người Bỉ Roland Forthomme (40-37 sau 28 lượt cơ).

Dù để thua Martin Horn (Đức) ở lượt trận cuối, Quyết Chiến vẫn giành suất đi tiếp với ngôi nhì bảng. Trong khi đó, Thanh Tự xếp thứ 4 bị loại khi chỉ có được một chiến thắng trước Roland Forthomme ở bảng đấu này.

🎉 Bao Phương Vinh tiến sâu, Chiêm Hồng Thái thắng “quái kiệt”

Kịch bản tương tự diễn ra ở bảng F. Bao Phương Vinh với 2 chiến thắng liên tiếp trước Trần Thanh Lực (40-17 sau 22 lượt cơ) và Kiraz Tolgahan (40-31 sau 31 lượt cơ) đã giành ngôi nhì bảng. Phương Vinh cùng với Ruben Legazpi (Tây Ban Nha), người đã thắng anh ở lượt cuối giành suất đi tiếp còn Trần Thanh Lực và Kiraz Tolgahan bị loại.

Chiêm Hồng Thái có chiến thắng quan trọng trước "quái kiệt" Jeremy Bury

Tại bảng G, Chiêm Hồng Thái để thua sát nút 39-40 sau 26 lượt cơ trước siêu sao Tayfun Tasdemir ở trận ra quân. Sau đó, Hồng Thái đã thắng 40-30 sau 31 lượt cơ trước Pedro Gonzalez (Colombia).

Đặc biệt trong lượt trận quyết định, cơ thủ 26 tuổi của Việt Nam gây ấn tượng mạnh mẽ khi vượt qua “quái kiệt” lừng danh Jeremy Bury với tỉ số 40-37 chỉ sau 18 lượt cơ, mặc dù trong trận đấu này, ngôi sao người Pháp đã có một series 14 điểm.

🎯 Siêu sao số 1 thế giới Dick Jaspers bị loại

Vòng chính thức đã chứng kiến rất nhiều bất ngờ khi hàng loạt ngôi sao danh tiếng bị loại. Tại bảng A, đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers dừng bước khi chỉ xếp ở vị trí thứ 3 với 1 thắng và 1 hòa. Siêu sao người Hà Lan có cùng điểm số với Kim Haeng Jik nhưng thua chỉ số phụ khi tay cơ người Hàn Quốc đạt hiệu suất ghi điểm là 2,05 điểm/lượt cơ.

Bao Phương Vinh đi tiếp trong khi hàng loạt ngôi sao bị loại

Danh sách bị loại còn có Torbjorn Blomdahl (bảng B), Eddy Merckx (bảng D), Jeremy Bury (bảng G) hay Heo Jung Han (bảng H).

Vào tối ngày 11/10, Antwerp World Cup 2025 sẽ diễn ra vòng loại trực tiếp. Chiêm Hồng Thái sẽ gặp Ruben Legazpi. Bao Phương Vinh so tài Gokhan Salman còn Trần Quyết Chiến sẽ gặp cơ thủ số 1 nước Đức từng vô địch World Cup Martin Horn.