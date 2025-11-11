Mã Minh Cẩm vào chung kết tranh 1,8 tỷ đồng, “tiên nữ bi-a” vô địch khóc nức nở

🏆 Mã Minh Cẩm thắng nhà vô địch Lee Seung Jin, vào chung kết tranh 1,8 tỷ đồng

Ở trận bán kết 1 giải billiards carom 3 băng nam High1 Resort Championship 2025 kết thúc trưa ngày 11/11 tại Hàn Quốc, Mã Minh Cẩm đã xuất sắc vượt qua tay cơ kỳ cựu của nước chủ nhà là Lee Seung Jin.

Mã Minh Cẩm vào chung kết, tranh 1,8 tỷ đồng tiền thưởng

Lee Seung Jin nổi tiếng với biệt danh “thầy Lee” bởi ông là giáo viên của một học viện chuyên đào tạo về Billiards tại Hàn Quốc. Trước đó, ông đã lên ngôi vô địch ở chặng SY Verite Homme PBA Championship 2025 diễn ra đầu tháng 9.

Ở trận bán kết này, Mã Minh Cẩm khởi đầu rất tốt khi thắng 2 set đầu lần lượt với các tỉ số 15-9 và 15-14. Lee Seung Jin chơi bùng nổ trong set 3 với một series 9 điểm, thắng 15-0 chỉ trong 3 lượt cơ để rút ngắn cách biệt.

Mã Minh Cẩm thắng set 4 (15-12) và Lee Seung Jin thắng set 5 (15-8). Ở set 6, dù vẫn chịu sự bám đuổi quyết liệt từ đối thủ, đại diện của Việt Nam đã bản lĩnh thắng 15-10, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau 6 set đấu.

Kết quả này đưa Mã Minh Cẩm lần đầu tiên vào chung kết ở mùa giải PBA Championship năm nay. Nếu lên ngôi vô địch, Minh Cẩm sẽ có số tiền thưởng 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng). Trong khi đó, cơ thủ á quân sẽ nhận 34 triệu won (hơn 610 triệu đồng).

Đối thủ của Minh Cẩm sẽ là người giành chiến thắng ở trận bán kết 2 giữa Lee Sang Yong (Hàn Quốc) và Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) diễn ra liền sau đó. Trong khi đó, trận chung kết bắt đầu lúc 18h30 chiều tối cùng ngày (11/11).

💧 “Tiên nữ” Lee Mi Rae khóc nức nở, trở lại ngôi vô địch sau gần 5 năm

Trước đó, ở trận chung kết dành cho nữ cũng tại chặng High1 Resort Championship 2025 diễn ra tối ngày 10/11, nữ cơ thủ xinh đẹp Lee Mi Rae đã lên ngôi vô địch và nhận cho mình 40 triệu won (720 triệu đồng) tiền thưởng. Cô vượt qua người đồng hương Lee Woo Kyung với cách biệt 4-3 sau 7 set đấu căng thẳng.

Lee Mi Rae khóc nức nở sau khi vô địch

Lee Mi Rae sinh năm 1996, được biết đến bởi tài năng, vóc dáng chuẩn mực và gương mặt xinh đẹp, được gọi với biệt danh “tiên nữ” làng carom 3 băng. Nữ cơ thủ 27 tuổi từng liên tục gây “sốt” với những danh hiệu khi đấu trường carom 3 băng LPBA Tour dành cho nữ vừa được mở ra. Cô cũng có một lượng fan cực lớn tại Việt Nam.

Tuy nhiên trong gần 5 năm qua, phong độ của hot girl này sa sút, liên tục có những kết quả không tốt. Việc có chức vô địch sau một thời gian dài đã khiến Lee Mi Rae không kìm được nước mắt. Cô khóc nức nở bên cạnh người thân sau trận chung kết.

Hình ảnh đăng quang và những giọt nước mắt của “tiên nữ bi-a” này đã được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn bi-a Việt Nam.