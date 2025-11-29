Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hai mặt hàng tiền đạo của U22 Việt Nam

Sự kiện: SEA Games 33 U22 Việt Nam
U22 Việt Nam ghi bàn đa dạng với nhiều cầu thủ ở các vị trí khác nhau. Nhưng đội thiếu đi một trung phong đảm bảo hiệu suất “săn bàn” ổn định.

Mâu thuẫn ở hàng công

Trước khi SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 diễn ra, U22 Việt Nam đã trải qua 4 giải đấu quốc tế mang tính chạy đà và tuyển chọn. Đó là CFA Team China 2025 (tháng 3), VCK U23 Đông Nam Á 2025 (tháng 7), Vòng loại U23 châu Á 2026 (tháng 9) và Panda Cup 2025 (tháng 11).

Điểm tích cực nhìn từ 4 giải đấu này chính là sự đa dạng trong khâu ghi bàn của U22 Việt Nam. Tổng cộng 15 bàn thắng được các học trò của HLV Kim Sang-sik ghi được tại 4 giải đấu kể trên. Thú vị hơn, 12 cầu thủ đã thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số, xoay quanh 15 pha lập công này. Danh sách cầu thủ toả sáng cho U22 Việt Nam trải dài từ hàng tiền đạo tới tiền vệ và hậu vệ. Ngoài Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Đình Bắc lập cú đúp, lần lượt Quốc Việt, Minh Phúc, Văn Khang, Lý Đức, Xuân Bắc, Công Phương, Văn Thuận, Viktor Lê và Ngọc Mỹ đóng góp 1 bàn.

U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ ghi bàn.

U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ ghi bàn.

Phương án tấn công của U22 Việt Nam muôn màu muôn vẻ. Tại giải U23 Đông Nam Á, trước những đối thủ ưu tiên phòng ngự, đoàn quân HLV Kim Sang-sik tận dụng các tình huống bóng bổng và cố định để khai thông bế tắc. Trước các đội có trình độ cao hơn như Uzbekistan, Hàn Quốc hay Trung Quốc, U22 Việt Nam chủ trương khai thác các pha phản công, dựa trên tốc độ đến từ các tiền đạo và hậu vệ biên.

Yếu tố đang khen trong các màn so tài này là khả năng cầm bóng, tự tin phát triển dựa trên các đường chuyền ngắn, di chuyển không bóng trong khối đội hình ngày một hiểu nhau của U22 Việt Nam. Ví dụ như trong trận đấu với U22 Uzbekistan ở giải giao hữu Panda Cup 2025, “Những chiến binh trẻ sao vàng” đã thực hiện tới 15-16 đường chuyền từ sân nhà cho tới vòng cấm đội bạn.

Góc độ tích cực là vậy nhưng mặt trái ở sự đa dạng tấn công đến từ U22 Việt Nam là tính ổn định tại một số cá nhân đóng vai trò “mũi nhọn”. Trên thực tế, một vấn đề mà HLV Kim Sang-sik đối diện là ông thiếu đi một “cỗ máy săn bàn” có hiệu suất cao ở các giải đấu. Như thống kê kể trên, không một cầu thủ nào ghi trên 3 bàn thắng cho U22 Việt Nam xuyên suốt cả năm trời. Và cho đến trước khi SEA Games 33 diễn ra, câu chuyện này thực tế vẫn chưa có lời giải thấu đáo.

Ai sẽ là “chủ công”?

Nhìn từ Panda Cup 2025 - giải đấu tiền SEA Games 33 của U22 Việt Nam, câu chuyện thiếu trung phong thực sự khiến cho đội bóng gặp khó khăn trong việc triển khai và tận dụng cơ hội. Không phủ nhận các học trò của HLV Kim Sang-sik đã thực hiện tốt việc kiểm soát thế trận hay phối hợp nhuyễn tại nhiều tình huống. Nhưng đáng nói, điểm kết thúc lại không có đích đến thực thụ để chuyển đổi thành hiệu quả.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan tại Panda Cup là một minh chứng. Đội thực sự bối rối trong việc tiếp cận cầu môn đối thủ. Và chỉ đến khi Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đưa trung phong Ngọc Mỹ vào sân, sự nguy hiểm và hiệu quả trong các pha bóng cuối cùng của đội mới thực sự tăng lên đáng kể. Chiều cao trên 1m80, có thể che chắn, cài đè nơi Ngọc Mỹ giúp cho đồng đội tìm thấy một điểm tựa khi thực hiện phối hợp trong vòng cấm địa.

Ngoài ra, việc U22 Việt Nam có một trung phong vô hình sẽ tạo ra sự chú ý nơi hậu vệ đội bạn. Điều đó cũng giúp đoàn quân ông Kim Sang-sik thu hút, kéo giãn hàng thủ đối phương trong nhiều tình huống. Bản thân Ngọc Mỹ cũng suýt chút nữa có bàn thắng cho riêng mình, nếu như pha đánh đầu của anh không tìm đến trúng xà ngang U22 Uzbekistan.

Nhìn vào danh sách hiện tại, U22 Việt Nam có một số gương mặt chơi được vai trò “số 9”, dù rằng năng lực so với các thế hệ đàn anh như Tiến Linh, Đức Chinh,… vẫn còn đó giới hạn. Ngoài Ngọc Mỹ, HLV Kim Sang-sik có thể tin vào Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đình Bắc hay thậm chí là Viktor Lê. Thực tế tại giải U23 CFA Team China và VCK U23 Đông Nam Á, Viktor Lê và Đình Bắc đã chơi khá tốt trong vai trò mới lạ này.

Nhìn từ các chiến dịch SEA Games thành công ở năm 2019 và 2022, người tiền nhiệm Park Hang-seo hưởng lợi khi sở hữu các trung phong Tiến Linh, Đức Chinh, Mạnh Dũng. Hiển nhiên, HLV Kim Sang-sik cũng rất muốn hàng tiền đạo có tay săn bàn chủ lực, phục vụ những giai đoạn chuyển tiếp trong trận đấu hay giải đấu.

Đau đầu trước SEA Games

Đội ngũ hậu cần của U22 Việt Nam đang trải qua giai đoạn tất bật, khi chủ nhà Thái Lan liên tục có những điều chỉnh do bối cảnh chủ quan đến khách quan. Ban đầu, U22 Việt Nam được quy hoạch sẽ thi đấu tại Chieng Mai. Tuy nhiên sau đó, BTC SEA Games 33 quyết định thay đổi điểm đăng cai bảng đấu có Việt Nam sang Songkhla.

Khi LĐBĐ Việt Nam đã thực hiện xong kế hoạch di chuyển thì bất ngờ địa phương này trải qua lũ lụt. Cơ sở vật chất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc nước chủ nhà Thái Lan phải dời các trận đấu của U22 Việt Nam về Bangkok. Kéo theo đó, đội ngũ hậu cần của U22 Việt Nam lại phải huỷ vé cũng như tìm kiếm sân tập khác tại thủ đô Thái Lan cho đội nhà.

Mới nhất, U22 Campuchia xin rút lui khỏi SEA Games 33. Điều đó đặt ra nguy cơ về khả năng môn bóng đá nam phải thay đổi cơ cấu bảng đấu và kế hoạch tổ chức. U22 Việt Nam cũng vì thế mà thấp thỏm. Bởi nếu BTC tiến hành bốc thăm, chia bảng lại cho toàn bộ đội tham dự, kế hoạch nghiên cứu và thi đấu trước Lào và Malaysia của U22 Việt Nam coi như tan thành mây khói.

Tạm thời, Ban huấn luyện U22 Việt Nam vẫn tập trung tối đa công tác chuyên môn tại Bà Rịa.

“Hiện tại chúng tôi đã bắt nhịp với cường độ tập luyện. Thầy Kim vẫn duy trì các buổi tập nặng để đảm bảo thể lực tốt nhất cho toàn đội. Ai cũng đang nỗ lực hết sức”, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh. “Giải đấu nào cũng vậy, mọi người đều phải thể hiện hết khả năng để BHL chọn ra người phù hợp nhất. Về chiến thuật, U22 Việt Nam vẫn duy trì lối chơi đã áp dụng tại giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á”.
U22 Việt Nam đổi lịch và địa điểm thi đấu tại SEA Games 33
U22 Việt Nam đổi lịch và địa điểm thi đấu tại SEA Games 33

U22 Việt Nam phải đổi lịch và địa điểm thi đấu tại SEA Games 33 vì những lý do khách quan.

28/11/2025 07:04 AM (GMT+7)
