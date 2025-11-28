Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đại chiến Chelsea - Arsenal: Arteta tâng bốc "The Blues", Maresca báo tin vui về Palmer

Sự kiện: Arsenal - Chelsea: Derby không khoan nhượng

HLV Mikel Arteta và HLV Enzo Maresca đã có những phát biểu đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận Chelsea đại chiến Arsenal ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

   

Diễn biến
Arsenal rất mạnh trong các tình huống cố định. Làm thế nào để khắc chế điều đó?

"Chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự tốt nhất có thể. Tôi nghĩ Arsenal không chỉ mạnh trước một hay hai đội bóng cụ thể. Họ có thể ghi bàn từ các tình huống cố định trước bất kỳ đội nào. Trong trận đấu gần nhất với Bayern Munich, bàn thắng đầu tiên của họ cũng xuất phát từ phạt góc. Họ có hệ thống vận hành rất hiệu quả, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phòng ngự tốt nhất".

Đại chiến Chelsea - Arsenal: Arteta tâng bốc "The Blues", Maresca báo tin vui về Palmer - 1

Maresca nói về cơ hội vô địch của Chelsea

"Tôi nghĩ lúc này vẫn còn quá sớm để nói. Dù thắng hay thua, cũng chưa thể kết luận gì. Chúng ta mới cuối tháng 11, vẫn còn năm, sáu tháng phía trước. Tôi nghĩ điều quan trọng là khi đến tháng Hai, tháng Ba, chúng tôi đang ở vị trí nào, từ đó mới quyết định và đánh giá xem có thể đạt được điều gì quan trọng hay không".

Ông có coi cuộc đối đầu ở tuyến giữa là yếu tố then chốt ở trận tới không?

"Đó là một phần quan trọng nhưng không phải tất cả. Tôi nghĩ đây là trận đấu 11v11, và những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị cũng rất quan trọng. Bức tranh tổng thể không chỉ là một phần. Đây là trận đấu lớn, đội đầu bảng gặp đội nhì bảng".

Moises Caicedo và Declan Rice có phải là hai tiền vệ hay nhất Premier League, và ông có coi cuộc đối đầu ở tuyến giữa là yếu tố then chốt quyết định trận đấu tới không?

"Tôi nghĩ Premier League đầy rẫy những cầu thủ xuất sắc, đặc biệt là các tiền vệ rất giỏi. Như bạn vừa nói, Caicedo, Declan Rice, Rodri của Man City, Elliot Anderson của Nottingham Forest, Bruno Guimaraes của Newcastle… Premier League có rất nhiều tiền vệ đẳng cấp".

Arsenal dẫn đầu Ngoại hạng Anh và Champions League. Theo ông, điều gì đang giúp Arsenal nổi bật hơn phần còn lại mùa này?

"Chắc chắn họ phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Bất kỳ đội nào đối đầu với họ đều gặp khó khăn trong việc ghi bàn, thậm chí là tạo cơ hội. Họ là đội bóng phòng ngự rất chắc chắn. Đồng thời, họ cũng có những vũ khí nguy hiểm khi tấn công. Như ông nói, hiện tại họ dẫn đầu Champions League và Premier League. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong trận đấu tới".

Estevao có đang gây khó cho ông sau màn trình diễn chói sáng trước Barcelona không?

"Luôn là điều tích cực khi những cầu thủ được trao cơ hội và họ thi đấu đúng cách. Điều đó tốt vì nó luôn khiến tôi phải cân nhắc cho các trận đấu tiếp theo. Quan trọng là khi có cơ hội, họ thi đấu tốt, làm đúng những gì cần làm. Và đó luôn là một 'vấn đề tốt' cho HLV".

Maresca cập nhật tình hình của Cole Palmer

"Cậu ấy có thể thi đấu và đá chính. Chúng tôi còn Dario Essugo, cậu ấy cũng tham gia buổi tập sáng nay. Vậy nên, đó là tin tốt cho cả hai cầu thủ".

Arteta ca ngợi vai trò của Mikel Merino

"Chúng tôi đã rút ra nhiều điều từ mùa trước, và đó là lý do chúng tôi đôi khi phải thi đấu trong thời gian dài mà không có một tiền đạo 'số 9' thực thụ. Merino mang đến những giá trị khác cho đội. Tôi đánh giá cao trí thông minh, cách cậu ấy cạnh tranh, cách kiểm soát những yếu tố then chốt mà chúng tôi cần ở bất kỳ cầu thủ nào, Merino đều hội tụ đủ".

Đại chiến Chelsea - Arsenal: Arteta tâng bốc "The Blues", Maresca báo tin vui về Palmer - 2

Arteta đánh giá cao Chelsea

"Thật lòng mà nói, họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại. Với chất lượng đội hình họ xây dựng, cùng HLV và ban huấn luyện mà họ sở hữu, Chelsea xứng đáng đứng ở đó".

Arteta tiết lộ tình trạng của Kai Havertz và Viktor Gyokeres

"Chúng tôi vẫn còn một ngày nữa để chờ xem. Hãy xem diễn biến thế nào".

Arteta cập nhật chấn thương của Trossard

"Đội ngũ y tế sẽ tiến hành thêm một buổi kiểm tra trong hôm nay. Chấn thương của Trossard có vẻ không quá nghiêm trọng và vẫn có khả năng cậu ấy kịp góp mặt".

