Đại chiến Chelsea - Arsenal: Arteta tâng bốc "The Blues", Maresca báo tin vui về Palmer
HLV Mikel Arteta và HLV Enzo Maresca đã có những phát biểu đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận Chelsea đại chiến Arsenal ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.
"Chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự tốt nhất có thể. Tôi nghĩ Arsenal không chỉ mạnh trước một hay hai đội bóng cụ thể. Họ có thể ghi bàn từ các tình huống cố định trước bất kỳ đội nào. Trong trận đấu gần nhất với Bayern Munich, bàn thắng đầu tiên của họ cũng xuất phát từ phạt góc. Họ có hệ thống vận hành rất hiệu quả, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phòng ngự tốt nhất".
"Tôi nghĩ lúc này vẫn còn quá sớm để nói. Dù thắng hay thua, cũng chưa thể kết luận gì. Chúng ta mới cuối tháng 11, vẫn còn năm, sáu tháng phía trước. Tôi nghĩ điều quan trọng là khi đến tháng Hai, tháng Ba, chúng tôi đang ở vị trí nào, từ đó mới quyết định và đánh giá xem có thể đạt được điều gì quan trọng hay không".
"Đó là một phần quan trọng nhưng không phải tất cả. Tôi nghĩ đây là trận đấu 11v11, và những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị cũng rất quan trọng. Bức tranh tổng thể không chỉ là một phần. Đây là trận đấu lớn, đội đầu bảng gặp đội nhì bảng".
"Tôi nghĩ Premier League đầy rẫy những cầu thủ xuất sắc, đặc biệt là các tiền vệ rất giỏi. Như bạn vừa nói, Caicedo, Declan Rice, Rodri của Man City, Elliot Anderson của Nottingham Forest, Bruno Guimaraes của Newcastle… Premier League có rất nhiều tiền vệ đẳng cấp".
"Chắc chắn họ phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Bất kỳ đội nào đối đầu với họ đều gặp khó khăn trong việc ghi bàn, thậm chí là tạo cơ hội. Họ là đội bóng phòng ngự rất chắc chắn. Đồng thời, họ cũng có những vũ khí nguy hiểm khi tấn công. Như ông nói, hiện tại họ dẫn đầu Champions League và Premier League. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong trận đấu tới".
"Luôn là điều tích cực khi những cầu thủ được trao cơ hội và họ thi đấu đúng cách. Điều đó tốt vì nó luôn khiến tôi phải cân nhắc cho các trận đấu tiếp theo. Quan trọng là khi có cơ hội, họ thi đấu tốt, làm đúng những gì cần làm. Và đó luôn là một 'vấn đề tốt' cho HLV".
"Cậu ấy có thể thi đấu và đá chính. Chúng tôi còn Dario Essugo, cậu ấy cũng tham gia buổi tập sáng nay. Vậy nên, đó là tin tốt cho cả hai cầu thủ".
"Chúng tôi đã rút ra nhiều điều từ mùa trước, và đó là lý do chúng tôi đôi khi phải thi đấu trong thời gian dài mà không có một tiền đạo 'số 9' thực thụ. Merino mang đến những giá trị khác cho đội. Tôi đánh giá cao trí thông minh, cách cậu ấy cạnh tranh, cách kiểm soát những yếu tố then chốt mà chúng tôi cần ở bất kỳ cầu thủ nào, Merino đều hội tụ đủ".
"Thật lòng mà nói, họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại. Với chất lượng đội hình họ xây dựng, cùng HLV và ban huấn luyện mà họ sở hữu, Chelsea xứng đáng đứng ở đó".
"Chúng tôi vẫn còn một ngày nữa để chờ xem. Hãy xem diễn biến thế nào".
"Đội ngũ y tế sẽ tiến hành thêm một buổi kiểm tra trong hôm nay. Chấn thương của Trossard có vẻ không quá nghiêm trọng và vẫn có khả năng cậu ấy kịp góp mặt".
