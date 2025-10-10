Bi-a thế giới kinh ngạc trước kỷ lục của Bao Phương Vinh, Quyết Chiến vào bảng “tử thần”

🚀 Hiệp hội carom thế giới kinh ngạc trước kỷ lục của Bao Phương Vinh

Với việc giành chiến thắng 40-5 chỉ trong 4 lượt cơ trước David Pennor (Thụy Điển) tại Round 4 Antwerp World Cup 2025 vào khuya ngày 9/10 ở Bỉ, Bao Phương Vinh đã lập kỷ lục thế giới khi trở thành cơ thủ có hiệu suất ghi điểm cao nhất lịch sử World Cup (10 điểm/lượt cơ).

Trang chủ của UMB đăng tải thông tin về Bao Phương Vinh

Chiến tích ngoạn mục này của Bao Phương Vinh đã gây “sốt” cộng đồng bi-a quốc tế. Trên trang chủ của mình, Hiệp hội carom thế giới (UMB) đã để hình ảnh của cơ thủ Việt Nam kèm thông điệp: “Bao Phương Vinh đã làm chính anh ấy và cả thế giới phải kinh ngạc”.

Dưới bài viết sau đó, tổ chức cao cấp nhất của carom thế giới viết thêm: “Tất cả đều đã nỗ lực hết mình nhưng chỉ có một cơ thủ giành được sự chú ý tại Antwerp World Cup ngày hôm nay. Bao Phương Vinh, nhà vô địch World Championship 2023, đã có màn trình diễn xuất sắc nhất sự nghiệp khi đánh bại David Pennor với tỉ số 40-5 chỉ sau 4 lượt cơ, trong đó có 2 series 25 điểm và 10 điểm”.

😮 Cộng đồng bi-a quốc tế phát “sốt”

Kozoom, tổ chức bi-a danh tiếng của Hàn Quốc đã chia sẻ hình ảnh của Bao Phương Vinh cũng như bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi cơ thủ của Việt Nam đã vượt qua series 20 điểm của chính cơ thủ nước nhà là Chang Hoon Seo tạo ra tại giải.

Tổ chức Kozoom cũng có bài viết về cơ thủ của Việt Nam

“Kỷ lục thế giới mới tại Antwerp. Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng series 20 điểm của Chang Hoon Seo sẽ là series cao nhất kỳ World Cup này thì nhà cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh đã làm điều cao hơn với series 25 điểm, suýt chạm kỷ lục series 28 điểm của thế giới.

Ngoài ra, anh cũng đạt được hiệu suất trung bình cao nhất giải đấu và cũng là kỷ lục thế giới mới với 40 điểm trong 4 lượt cơ. Một khoảnh khắc đẹp của tinh thần thể thao nữa khi đối thủ của anh, David Pennor đã thúc đẩy đám đông vỗ tay mạnh hơn nữa sau màn trình diễn tuyệt đẹp này”, Kozoom viết.

Cây bút bi-a người Pháp Jeremie Picart có bài viết: “Trận đấu 40 điểm hay nhất lịch sử” để nói về chiến tích vừa được Bao Phương Vinh thực hiện.

Ông Jay Karahan, một khán giả có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu Antwerp World Cup ở Bỉ chia sẻ: “Hôm nay là một ngày thần kỳ đối với nhiều người có mặt ở Antwerp World Cup, đặc biệt là với Bao Phương Vinh. Tôi may mắn có mặt trực tiếp khi anh ấy ghi 40 điểm chỉ trong 4 lượt cơ và tôi đã được chúc mừng anh ấy sau trận đấu. Niềm vui trên gương mặt của Bao Phương Vinh và các đồng đội của anh ấy thật vô giá”.

🔥 Quyết Chiến vào bảng “tử thần”, 5 đại diện Việt Nam thi đấu tại vòng chính

Cùng với Bao Phương Vinh, có 2 cơ thủ khác của Việt Nam vượt qua vòng loại cuối Round 4 là Chiêm Hồng Thái và Nguyễn Trần Thanh Tự. Trong khi đó, Đào Văn Ly và Nguyễn Văn Tài bị loại.

Quyết Chiến cùng 4 đại diện Việt Nam khác thi đấu tại vòng chính

Như vậy, sẽ có 5 đại diện Việt Nam thi đấu tại vòng chính Antwerp World Cup diễn ra từ chiều ngày 10/10 cho đến rạng sáng ngày 11/10 gồm 2 hạt giống Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực và 3 cơ thủ vượt qua vòng loại là Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự.

Đáng chú ý, Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự cùng nằm tại bảng C, bảng đấu được đánh giá là khá nặng khi có sự góp mặt của hai nhà vô địch World Cup là Martin Horn (Đức) và Roland Forthomme (Bỉ).

Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực cùng nằm ở bảng F, bảng đấu có Kiraz Tolgahan (Thổ Nhĩ Kỳ) và Ruben Legazpi (Tây Ban Nha). Trong khi đó, Chiêm Hồng Thái nằm tại bảng G cùng với ngôi sao hàng đầu Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ), “Quái kiệt” Jeremy Bury (Pháp) và Pedro Gonzalez (Colombia).