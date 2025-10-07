“Thánh nhấp cơ” làng bi-a Việt Nam ra quân thuận lợi tại chặng World Cup ở Bỉ

🎉 “Thánh nhấp cơ” của làng bi-a Việt Nam

Tối ngày 6/10, giải Billiards Carom 3 băng Antwerp World Cup 2025 diễn ra từ ngày 6-12/10 chính thức khởi tranh tại Bỉ. Tại Round 1 mở màn, cơ thủ Phạm Quốc Thuận là đại diện đầu tiên của Billliards Việt Nam ra quân.

Cơ thủ Phạm Quốc Thuận nổi tiếng với biệt danh "thánh nhấp cơ"

Phạm Quốc Thuận là tay cơ khá nổi tiếng trong làng bi-a phong trào Việt Nam. Anh từng nhiều lần vô địch các giải đấu phong trào lớn trong nước, từng giành ngôi á quân vòng 1 quốc gia 2010, thường xuyên vào top 16 vòng chung kết quốc gia...

Đặc biệt, Quốc Thuận được biết đến rộng rãi với biệt danh là “thánh nhấp cơ”. Bởi lẽ, cơ thủ này có thói quen nhấp mũi cơ rất nhiều, thậm chí được xem là nhiều nhất trong làng bi-a Việt Nam trước mỗi cú đánh của mình.

💪 Thắng cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ để đi tiếp

Nằm tại bảng C, Phạm Quốc Thuận khởi đầu bằng trận hòa với cơ thủ chủ nhà Danny Wuyts tỉ số 30-30 sau 36 lượt cơ.

Đến trận đấu thứ 2 gặp Can Cengiz (Thổ Nhĩ Kỳ), sau khi đã bắt nhịp được với giải đấu và làm quen tốt hơn với bàn thi đấu, Quốc Thuận lấy lại phong độ bằng chiến thắng áp đảo 30-16 sau 21 lượt cơ.

Kết quả này giúp Quốc Thuận giành ngôi nhất bảng để đi tiếp vào Round 2 diễn ra trong ngày 7/10. Tại Round 2, ngoài Phạm Quốc Thuận, Billiards Việt Nam còn có thêm 3 đại diện khác tranh tài là Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Chí Long và Thón Viết Hoàng Minh.