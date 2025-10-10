Chấn động Bao Phương Vinh lập kỷ lục bi-a World Cup, đạt thông số chưa từng có

🎯 Bao Phương Vinh có trận đấu gây chấn động bi-a World Cup

Ở lượt trận quyết định của bảng A trong khuôn khổ Round 4 giải Billiards Carom 3 băng Antwerp World Cup 2025 diễn ra vào khuya ngày 9/10 tại Bỉ, Bao Phương Vinh bắt buộc phải giành chiến thắng trước David Pennor (Thụy Điển) để giành vé đi tiếp sau khi đã hòa 40-40 trước Joseba Escribano (Tây Ban Nha) ở lượt đầu.

Bao Phương Vinh lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm tại World Cup

Vượt trên sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhà cựu vô địch World Championship đã làm ngỡ ngàng toàn bộ người xem bằng một chiến thắng vô tiền khoáng hậu.

Bao Phương Vinh mở màn bằng cú đánh 3 điểm. Đến lượt cơ thứ 2, anh tung ra một series lên đến 25 điểm làm tất cả khán giả vỗ tay vang dội. Sau khi ghi tiếp series 2 điểm ở lượt cơ thứ 3, tay cơ sinh năm 1995 của Việt Nam tung ra tiếp một đường cơ ghi 10 điểm, qua đó kết thúc trận đấu với chiến thắng 40-5 chỉ sau 4 lượt cơ.

💥 Lập kỷ lục thế giới vẫn hụt 763 triệu đồng

Một lần nữa, Bao Phương Vinh nhận những tràng pháo tay vang dội từ khắp các khán đài, của toàn bộ cơ thủ cũng như ngay chính David Pennor cũng phải ngã mũ thán phục. Bởi lẽ, hiệu suất 10 điểm/lượt cơ của Phương Vinh ghi được ở trận đấu này cũng là một thông số cực hiếm của làng carom 3 băng thế giới và chưa từng xuất hiện tại đấu trường World Cup.

Theo chia sẻ của chính Bao Phương Vinh, hiệu suất 10 điểm/lượt cơ mà anh ghi được chính là kỷ lục mới tại đấu trường World Cup. Kỷ lục cũ trước đó là 8 điểm/lượt cơ (ghi 40 điểm trong 5 lượt cơ) được lập bởi siêu sao số 1 thế giới hiện tại Dick Jaspers.

Một chút tiếc nuối cho Phương Vinh khi series 25 điểm của anh chưa thể phá được kỷ lục thế giới hiện tại là 28 điểm để nhận số tiền thưởng lên đến 29.000 USD (763 triệu đồng) từ Hiệp hội carom thế giới (UMB).

Niềm an ủi cho đại diện của Việt Nam khi anh đã giành một suất đi tiếp vào vòng chính World Cup diễn ra trong ngày 10/10.

📢 Bao Phương Vinh nói gì?

Chia sẻ sau trận đấu kỷ lục, Bao Phương Vinh nói: “Đây là trận đấu mà tôi không có đường lùi, buộc phải thắng xa nhất có thể. Tôi thi thắng đề pa nhưng quyết định nhường cho đối thủ đánh trước để lấy cú đề pa hậu”.

“Vào trận đấu, tôi chỉ nghĩ cố gắng đánh tốt nhất có thể. Tôi càng đánh càng ra hình bi thuận Lúc đó hầu như chỉ cắm đầu đánh chứ không để ý đến series điểm. Khi lên đến điểm thứ 25 thì mới bắt đầu để ý về series, lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhiều đường đánh và cuối cùng hụt ở hình bi không quá khó với mình”.

“Dù sao tôi cũng rất vui vì mục tiêu lớn nhất của tôi ở trận này là qua vòng bảng, không muốn mình bị loại. Thành tích này tạo cho tôi tự tin cho các vòng tới và giải World Championship sắp tới”, Phương Vinh chia sẻ.