Số 1 bi-a thế giới Fedor Gorst xỏ găng, tuyên bố "chấp phần boxing 2 thằng em"

Fedor Gorst, ngôi sao bi-a hàng đầu thế giới, gây bất ngờ khi đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh anh xỏ găng boxing kèm theo câu nói viral (lan truyền) "riêng 2 thằng em, anh chấp phần boxing", câu cửa miệng nổi tiếng của võ sĩ Ngọc Thức trong giới MMA Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Fedor Gorst diễn lại câu nói trở thành "kinh điển" của cộng đồng MMA Việt Nam

Hình ảnh và dòng trạng thái này đã thu hút hơn 16.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận và chia sẻ, thể hiện sự thân thiện, hòa đồng và khả năng hòa nhập văn hóa địa phương của Gorst trong thời gian tham dự giải bi-a 10 bi vô địch thế giới 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Đáng tiếc, ở giải đấu mới kết thúc tại TP Hồ Chí Minh, Gorst bị loại ngay từ vòng 2.

🎱 Fedor Gorst: Tài năng số 1 thế giới

Gorst là VĐV người Mỹ gốc Nga, đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, vô địch thế giới năm 2019 và 2024. Gorst nổi bật bởi kỹ năng điêu luyện, bản lĩnh sân cỏ cũng như sự nhanh nhạy trong từng cú đánh và anh cũng được đánh giá cao về khoản "chăm sóc" khán giả.

Trước đó, anh từng gây chú ý khi "bắt trend" (trào lưu) câu nói "đưa hết tiền đây", câu cửa miệng phổ biến trong giới cơ thủ bi-a tại Việt Nam.

Câu nói "riêng 2 thằng em, anh chấp phần boxing" được gắn liền với võ sĩ Ngọc Thức trở nên viral trong buổi "media day" trước các sự kiện MMA Lionchampionship khi anh cùng đồng đội Xuân Phương đối đầu team Raptor MMA.

Ở trận đấu đầu tiên, Ngọc Thức – Xuân Phương chịu thất bại nhưng câu nói này nhanh chóng trở thành trend (xu thế) được nhiều người truyền tai nhau, tượng trưng cho tinh thần chiến đấu và sự tự tin. Trận tiếp theo, với sự quyết tâm và nỗ lực, bộ đôi võ sĩ đã giành chiến thắng, đòi lại món nợ team Raptor và thực sự trở thành ngôi sao với công chúng yêu MMA.

🥊 Giao thoa văn hóa bi-a và MMA

Việc Fedor Gorst nói lại câu nói này thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa bi-a và MMA tại Việt Nam, hai bộ môn thể thao vốn khác biệt nhưng đều thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ và người hâm mộ. Sự thân thiện, hòa nhập cũng như sự vui vẻ của Gorst khi bắt trend Việt càng giúp anh thêm gần gũi và được yêu thích hơn ở sân chơi quốc tế.