Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

arthur-vs-jiri
Thượng Hải Masters
Arthur Rinderknech 2
Jiri Lehecka 0
moyuka-vs-coco
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Moyuka Uchijima 0
Coco Gauff 2
aryna-vs-rebecca
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Aryna Sabalenka 2
Rebecca Sramkova 1
nuno-vs-alex
Thượng Hải Masters
Nuno Borges 0
Alex De Minaur 2
naomi-vs-linda
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Naomi Osaka 0
Linda Noskova 2
felix-vs-lorenzo
Thượng Hải Masters
Felix Auger-Aliassime 2
Lorenzo Musetti 0
learner-vs-daniil
Thượng Hải Masters
Learner Tien 1
Daniil Medvedev 2
jaqueline-vs-elena
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Jaqueline Cristian 0
Elena Rybakina 2

Số 1 bi-a thế giới Fedor Gorst xỏ găng, tuyên bố "chấp phần boxing 2 thằng em"

Sự kiện: Bi-a: Những đường cơ huyền ảo Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

(Tin thể thao, tin bi-a) Ngôi sao bi-a số 1 thế giới Fedor Gorst gây sốt tại Việt Nam khi bắt trend MMA với câu nói viral, cho thấy sự hòa nhập văn hóa độc đáo dù vừa dừng bước sớm tại giải vô địch 10 bi thế giới.

Fedor Gorst, ngôi sao bi-a hàng đầu thế giới, gây bất ngờ khi đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh anh xỏ găng boxing kèm theo câu nói viral (lan truyền) "riêng 2 thằng em, anh chấp phần boxing", câu cửa miệng nổi tiếng của võ sĩ Ngọc Thức trong giới MMA Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Fedor Gorst diễn lại&nbsp;câu nói trở thành "kinh điển" của cộng đồng MMA Việt Nam

Trên trang cá nhân, Fedor Gorst diễn lại câu nói trở thành "kinh điển" của cộng đồng MMA Việt Nam

Hình ảnh và dòng trạng thái này đã thu hút hơn 16.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận và chia sẻ, thể hiện sự thân thiện, hòa đồng và khả năng hòa nhập văn hóa địa phương của Gorst trong thời gian tham dự giải bi-a 10 bi vô địch thế giới 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Đáng tiếc, ở giải đấu mới kết thúc tại TP Hồ Chí Minh, Gorst bị loại ngay từ vòng 2.

🎱 Fedor Gorst: Tài năng số 1 thế giới

Gorst là VĐV người Mỹ gốc Nga, đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, vô địch thế giới năm 2019 và 2024. Gorst nổi bật bởi kỹ năng điêu luyện, bản lĩnh sân cỏ cũng như sự nhanh nhạy trong từng cú đánh và anh cũng được đánh giá cao về khoản "chăm sóc" khán giả.

Trước đó, anh từng gây chú ý khi "bắt trend" (trào lưu) câu nói "đưa hết tiền đây", câu cửa miệng phổ biến trong giới cơ thủ bi-a tại Việt Nam.

Câu nói "riêng 2 thằng em, anh chấp phần boxing" được gắn liền với võ sĩ Ngọc Thức trở nên viral trong buổi "media day" trước các sự kiện MMA Lionchampionship khi anh cùng đồng đội Xuân Phương đối đầu team Raptor MMA.

Ở trận đấu đầu tiên, Ngọc Thức – Xuân Phương chịu thất bại nhưng câu nói này nhanh chóng trở thành trend (xu thế) được nhiều người truyền tai nhau, tượng trưng cho tinh thần chiến đấu và sự tự tin. Trận tiếp theo, với sự quyết tâm và nỗ lực, bộ đôi võ sĩ đã giành chiến thắng, đòi lại món nợ team Raptor và thực sự trở thành ngôi sao với công chúng yêu MMA.

🥊 Giao thoa văn hóa bi-a và MMA

Việc Fedor Gorst nói lại câu nói này thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa bi-a và MMA tại Việt Nam, hai bộ môn thể thao vốn khác biệt nhưng đều thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ và người hâm mộ. Sự thân thiện, hòa nhập cũng như sự vui vẻ của Gorst khi bắt trend Việt càng giúp anh thêm gần gũi và được yêu thích hơn ở sân chơi quốc tế.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Vang dội bi-a Việt Nam: Dương Quốc Hoàng đánh bại số 1 thế giới Fedor Gorst
Vang dội bi-a Việt Nam: Dương Quốc Hoàng đánh bại số 1 thế giới Fedor Gorst

(Tin thể thao, tin bi-a) Cơ thủ Dương Quốc Hoàng gây sốc khi đánh bại số 1 thế giới Fedor Gorst tại Battle of the Bull 2025, mở ra hy vọng lớn trước...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2025 22:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bi-a: Những đường cơ huyền ảo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN