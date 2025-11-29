"Soi" sức mạnh của Indonesia, Thái Lan, Malaysia, đối thủ của U22 Việt Nam ở SEA Games 33

Môn bóng đá nam SEA Games 33 sắp khởi tranh với trận đầu tiên diễn ra vào tối ngày 3/12. Nước chủ nhà Thái Lan đang phải vật lộn với mưa lũ, nhưng giải đấu thì vẫn phải diễn ra và các đội tuyển mạnh dự giải vẫn phải đặt mục tiêu nhắm tới huy chương.

U22 Việt Nam sẽ phải đương đầu với những đối thủ quen thuộc như nhà ĐKVĐ U22 Indonesia, đương kim Á quân kiêm chủ nhà U22 Thái Lan, lẫn một kình địch tiềm năng là U22 Malaysia. Sức mạnh của những đội này như thế nào?

U22 Indonesia: Sức mạnh đồng đều

Mặc dù là đương kim vô địch nhưng U22 Indonesia chỉ được đặt mục tiêu vào chung kết là đủ. Có vẻ các lãnh đạo cấp chính phủ lẫn các quan chức LĐBĐ Indonesia đều nhận thức rằng đặt mục tiêu HCV là quá áp lực ở một giải đấu ít nhiều sẽ có sự thuận lợi cho chủ nhà Thái Lan, mà trong lịch sử bóng đá Indonesia không bao giờ đến được chung kết ở các kỳ SEA Games tổ chức ở đất Thái.

Theo Bola, đội U22 Indonesia, còn được biết đến với biệt danh "Garuda Trẻ", gần như sở hữu lực lượng mạnh nhất cho chiến dịch tại SEA Games 2025. HLV Indra Sjafri đã điền tên bốn cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài vào danh sách chủ lực của U22 Indonesia, gồm: Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Mauro Zijlstra và Dion Markx. Ngoài ra nổi bật nhất là 2 tiền đạo Rafael Struick và Jens Raven.

Jens Raven, Vua phá lưới của giải U23 Đông Nam Á 2025

2 tiền đạo này sẽ là những nhân tố rất nguy hiểm của U22 Indonesia, Struick đã chứng minh năng lực ở cấp đội tuyển trong khi Raven vừa ghi 7 bàn để đoạt Vua phá lưới tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Nếu Jenner cũng góp mặt (và rất có thể, vì Jenner hiện chỉ đá cho đội U21 Utrecht) thì Indonesia sẽ có thêm một nhân tố kiểm soát trung tuyến vừa to khỏe lại vừa có khả năng phát động từ xa.

Trong một đội hình đồng đều và nhiều cá nhân chất lượng ở các tuyến, điểm yếu của Indonesia lại đến về mặt thế trận. Nếu họ bị dẫn trước và phải dâng lên tấn công, bị đối phương vây bắt với số lượng lớn ở khu vực trung tuyến sẽ khiến U22 Indonesia phải chuyển sang đá bóng dài. Chiêu này tỏ ra khá vô hại khi gặp các đội có thể xử lý bóng bổng tốt.

U23 Indonesia thua U23 Việt Nam ở chung kết Đông Nam Á 2025 vì phạt góc

Một điều nữa, bóng đá Indonesia những năm qua mạnh về các tình huống cố định, nhất là ném biên. Nhưng với U22 Indonesia thì các pha phạt góc lại hay khiến họ khổ sở, U23 Việt Nam thực tế đã đánh bại họ bằng phạt góc ở giải U23 Đông Nam Á.

U22 Thái Lan: Nỗi lo tuyến trên

Đấu trường SEA Games đã ngày một trở nên ít quan trọng hơn với bóng đá Thái Lan và LĐBĐ nước này dù vẫn đặt mục tiêu đoạt HCV, việc có thực lực để làm điều đó hay không lại là chuyện khác. SEA Games không nằm trong FIFA Days nên HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không gọi được cầu thủ nào đá ở ngoài Đông Nam Á, ngay cả các lựa chọn trong nước ông cũng phải đưa vào bản danh sách sơ bộ những gương mặt đá ở tận giải hạng Hai.

Và khi công bố danh sách dự SEA Games 33, U22 Thái Lan đã không có sự góp mặt của tiền đạo Jude Soonsup-Bell, người đang khoác áo Grimsby Town (đội đã sút MU khỏi League Cup), và tiền đạo cánh Erawan Garnier đang đá ở Lens của Ligue 1, do không được CLB chủ quản cho phép.

Jude Soonsup-Bell, tiền đạo đang đá ở Anh đã không được cho về dự SEA Games

Sức mạnh của U22 Thái Lan nằm ở tuyến giữa. Đội trưởng Seksan Ratree đã đá cho ĐTQG được hơn 1 năm nay và góp mặt trong thành phần dự AFF Cup 2024 dù chủ yếu đá dự bị. Chơi được ở nhiều vị trí trên hàng tấn công ngoại trừ tiền đạo cắm, Ratree đã ghi bàn ở 3/4 trận gần nhất khoác áo tuyển Thái Lan, và ở đấu trường trong nước anh cũng đã ghi 5 bàn/11 trận cho CLB Rayong FC.

Trong khi Ratree lo khâu tấn công, đảm nhiệm vai trò đánh chặn là Sittha Boonlha. Năm nay anh đã có sự thăng tiến đáng kể, cùng U23 Thái Lan về hạng 3 tại giải U23 Đông Nam Á và đã đá chính cả 3 trận đưa U23 Thái Lan đoạt vé vào vòng chung kết giải U23 châu Á 2026. U23 Thái Lan trong năm 2025 đã bất bại trong 90 phút ở các trận chính thức mà Sittha Boonlha thi đấu.

Cánh trái sẽ là điểm tập trung tấn công chủ yếu của U22 Thái Lan, do đây là khu vực Seksan Ratree hay dạt sang, kết hợp với Phon-Ek Jensen dâng cao từ vị trí hậu vệ biên. Cầu thủ sinh ở Thái Lan nhưng được đào tạo ở Đan Mạch này đã ghi bàn trong năm nay ở cả cấp CLB lẫn trên tuyển trẻ, dù chỉ cao 1m65 nhưng khá nhanh và dày người.

Seksan Ratree, tiền vệ tấn công sẽ đeo băng đội trưởng U22 Thái Lan tại SEA Games

Điểm yếu của U22 Thái Lan chính là hàng tiền đạo. Về mặt sáng tạo họ không kém, nhưng các chân sút của họ đa phần đều dự bị tại Thai League hoặc đá ở giải hạng dưới. Yotsakon Burapha, trung phong dự kiến đá chính tại SEA Games, chỉ là một tiền đạo bậc trung ở giải Singapore và đã phải dự bị trong nửa đầu năm nay ở Thai League trong màu áo PT Prachuap FC. Chất lượng dứt điểm của U23 Thái Lan là lý do vì sao họ thua ở bán kết U23 Đông Nam Á năm nay dù lấn lướt hơn các cầu thủ Indonesia.

U22 Malaysia: Yếu gần như toàn diện

U22 Malaysia là đối thủ trực tiếp của U22 Việt Nam ở bảng B 3 đội và chỉ có đội nhất bảng mới vào thẳng, đội nhì bảng sẽ phải xếp hạng với các đội nhì của 2 bảng còn lại để tranh chỉ 1 tấm vé đi tiếp. Do đó cuộc cạnh tranh sẽ rất nảy lửa.

Mặc dù không thể khinh địch, nhưng khi đối đầu trực tiếp chắc chắn U22 Việt Nam vẫn sẽ được đánh giá cao hơn. U22 Malaysia đã yếu ngay từ khi nhìn vào lực lượng chuẩn bị cho SEA Games, trong 25 cầu thủ tập trung thì họ vẫn có 2 cầu thủ nhập tịch (Fergus Tierney và Ziad El Basheer), nhưng còn lại chỉ 6 cầu thủ đang đá ở giải Super League.

U22 Malaysia tỏ ra rất yếu khi gọi lên lực lượng có đa số là cầu thủ đá giải hạng dưới ở trong nước

Việc đa số các tuyển thủ U22 của Malaysia thiếu kinh nghiệm thực chiến đồng nghĩa họ sẽ phải chấp nhận chơi một lối chơi thụ động và dựa dẫm nhiều vào những ngôi sao có tên tuổi. Vốn đã không đá nhiều, gần đây thời gian tập huấn của U22 Malaysia còn bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan nên khó đạt sự ăn ý.

U22 Malaysia vẫn có khoảng 6-7 cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở CLB và tuyển trẻ nên họ sẽ đá chính. Dấu hỏi sẽ nằm ở những người còn lại, và đây sẽ là điểm yếu lớn nhất: U22 Malaysia có trụ nổi về thế trận ở những phút cuối các trận, khi phải đưa các dự bị non choẹt vào?

Điểm mạnh của U22 Malaysia thì vẫn có nhưng chủ yếu là cá nhân. Tierney rất khỏe và có khả năng độc lập tác chiến tốt, thậm chí có thể ghi bàn từ các quả sút xa, nên chỉ một mình cầu thủ gốc Scotland này cũng có thể gây ra rắc rối cho đối thủ.

Fergus Tierney

Nhưng ngay cả Tierney mùa này cũng mới ghi 2 bàn sau 14 trận ở Selangor, và năm nay cũng không để lại dấu ấn gì ở tuyển U23 trong khi vắng mặt hoàn toàn trên ĐTQG.