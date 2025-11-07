Đào Văn Ly loại “vua bi-a World Cup” Blomdahl, Bao Phương Vinh nuối tiếc vì 0,013 điểm

😞 Bao Phương Vinh bị loại ngỡ ngàng vì kém 0,013 điểm

Ở vòng loại cuối giải billiards carom 3 băng thế giới Gwangju World Cup 2025 kết thúc vào tối ngày 6/11 tại Hàn Quốc, niềm hy vọng hàng đầu của Việt Nam là Bao Phương Vinh đã bị loại theo cách đầy tiếc nuối.

Bao Phương Vinh bị loại tiếc nuối chỉ vì kém 0,013 điểm

Nằm tại bảng A cùng 2 đối thủ còn lại đều là các đại diện của Việt Nam, Bao Phương Vinh có chiến thắng 40-30 sau 30 lượt cơ trước nhà cựu vô địch quốc gia Lê Thành Tiến nhưng để thua Nguyễn Hoàn Tất với tỉ số 33-40 sau 32 lượt cơ.

Với việc Thành Tiến đã giành suất đi tiếp với ngôi nhất bảng sau chiến thắng trước Hoàn Tất, Bao Phương Vinh hy vọng vào việc giành 1 trong 3 suất nhì bảng tốt nhất ở cả 12 bảng đấu để đi tiếp.

Nhưng tiếc thay, Bao Phương Vinh chỉ đứng thứ 4 trong số 12 tay cơ xếp nhì bảng. Dù bằng điểm với người xếp trên là Sergio Jimenez, Phương Vinh với hiệu suất ghi điểm trung bình là 1,403 điểm/lượt cơ đã thua đúng 0,013 điểm khi tay cơ người Tây Ban Nha đạt hiệu suất 1,416 điểm/lượt cơ.

🎉 Đào Văn Ly loại “Vua World Cup” Blomdahl, 5 đại diện Việt Nam thẳng tiến

Trong khi đó ở bảng G, Đào Văn Ly làm nức lòng khán giả bằng chiến thắng ấn tượng 40-33 trước huyền thoại đã 46 lần vô địch World Cup Torbjorn Blomdahl và thắng luôn cơ thủ người Hàn Quốc Jeong Sung Ji với cách biệt 40-35 để giành ngôi nhất bảng, khiến cả hai đối thủ này bị loại.

Đào Văn Ly thắng huyền thoại Torbjorn Blomdahl

Nguyễn Chí Long cũng làm được điều tương tự khi lần lượt thắng Costa Rui Manuel và Gokhan Salman để đứng đầu bảng J. Nguyễn Trần Thanh Tự thi đấu với phong độ cao để đứng đầu bảng K sau 2 chiến thắng trước Tarik Yavuz và Sergio Jemenez. Tại bảng C, Chiêm Hồng Thái cũng nhất bảng với 1 thắng và 1 hòa.

Như vậy, có 5 đại diện Việt Nam đi tiếp vào vòng chính gồm Đào Văn Ly, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến và Nguyễn Trần Thanh Tự. Trong khi đó, Nguyễn Hoàn Tất và Bao Phương Vinh bị loại.

🚀 Trần Quyết Chiến ra quân, Thanh Tự so tài số 1 thế giới

Tại vòng bảng chính thức của Gwangju World Cup 2025 diễn ra trong ngày 7/11, Việt Nam có 7 đại diện. Ngoài 5 cơ thủ vượt qua vòng loại, Việt Nam có 2 hạt giống góp mặt sẵn tại vòng chính là Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực.

Lịch thi đấu tại vòng chính Antwerp World Cup 2025 trong ngày 7/11 theo giờ Hàn Quốc (giờ Việt Nam trước 2 tiếng)

Đây hứa hẹn sẽ là ngày thi đấu đầy hấp dẫn khi các bảng đấu của cơ thủ Việt Nam đều có những hảo thủ hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ nằm tại bảng A cùng với siêu sao số 1 thế giới Dick Jaspers.

Trần Quyết Chiến sẽ nằm cùng bảng C với nhà vô địch Antwerp World Cup 2025 Martin Horn. Lê Thành Tiến góp mặt tại bảng E cùng với cơ thủ lừng danh Marco Zanetti. 3 cơ thủ Trần Thanh Lực, Nguyễn Chí Long, Đào Văn Ly cùng nằm ở bảng F với Kiraz Tolgahan (Thổ Nhĩ Kỳ). Chiêm Hồng Thái sẽ góp mặt ở bảng H, bảng đấu khó khăn với những tay cơ kỳ cựu Heo Jung Han, Sameh Sidhom và Peter Ceulemans.

32 cơ thủ sẽ chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 VĐV, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm, chọn ra 2 cơ thủ nhất, nhì mỗi bảng để vào vòng loại trực tiếp dành cho top 16 của giải.