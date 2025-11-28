Ronaldo bất ngờ lấn sân sang đấu võ MMA, gửi lời chúc mừng U17 Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo gửi lời chúc mừng U17 Bồ Đào Nha

ĐT U17 Bồ Đào Nha vừa giành chức vô địch tại giải U17 World Cup 2025 sau khi hạ gục U17 Áo trong trận chung kết. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi Anisio Cabral ở phút 32. U17 Bồ Đào Nha giành chức vô địch với thành tích cực kỳ ấn tượng, đó là không thua một trận đấu nào.

Ronaldo gửi lời chúc mừng tới U17 Bồ Đào Nha

Ngay sau khi U17 Bồ Đào Nha đăng quang, siêu sao Cristiano Ronaldo đã gửi lời chúc mừng tới những đàn em thông qua mạng xã hội. Bức ảnh ăn mừng chức vô địch và kèm theo lời nhắn: "Những gã khổng lồ của bóng đá! Xin chúc mừng các nhà tân vô địch thế giới".

Cựu sao Man United và Real Madrid thường xuyên hỗ trợ cả về mặt bên ngoài lẫn bên trong cho những lứa trẻ của Bồ Đào Nha. CR7 tự đảm nhiệm vai trò người lãnh đạo và cố vấn, đưa ra những lời khuyên và động viên cho những thế hệ tài năng tiếp theo của bóng đá Bồ Đào Nha.

Bản thân Ronaldo cũng đang làm tấm gương để thế hệ trẻ noi theo khi vẫn lên ĐTQG đều đặn dù sắp bước sang tuổi 41. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng nói: "Không có gì sánh bằng việc được đại diện cho quốc gia của mình thi đấu".

Ronaldo lấn sân sang MMA

Mặc dù siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang cố gắng từng ngày nhưng ai cũng hiểu những giây phút huy hoàng của Ronaldo trên sân cỏ sắp hết. Để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo, CR7 đang tích cực xây dựng "Thương hiệu Ronaldo".

Ronaldo quyết định lấn sân sang MMA

Mới nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha quyết định lấn sân sang MMA khi hợp tác với nhà vô địch của UFC, Ilia Topuria, trong dự án mang tên WOW FC. Khởi đầu là một giải đấu nhỏ nhưng WOW FC nhanh chóng phát triển trở thành một trong những giải đấu MMA hàng đầu tại châu Âu. Lượng khán giả tăng trưởng lên tới 400% và mỗi sự kiện bán được hơn 5.000 vé xem trực tiếp và đang phát sóng trên 170 quốc gia.

Để tập trung phát triển WOW FC, Topuria quyết định tạm thời nghỉ thi đấu UFC để tập trung phát triển dự án. Trong khi đó, Ronaldo tỏ ra rất phấn khích với hướng đi mới.

"MMA đại diện cho những giá trị mà tôi thực sự tin tưởng. Đó là kỷ luật, sự tôn trọng, sự bền bỉ và không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo. WOW FC đang xây dựng một điều gì đó độc đáo và mạnh mẽ, và tôi tự hào được tham gia dự án này để giúp nâng tầm môn thể thao này và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo".