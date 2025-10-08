Hot boy bi-a Việt Nam đại náo World Cup, lên đỉnh bảng xếp hạng gây “sốt”

⭐ Hot boy Nguyễn Văn Tài tung series, dẫn đầu bảng xếp hạng gây “sốt”

Tại Round 2 giải Billiards Carom 3 băng Antwerp World Cup 2025 kết thúc khuya ngày 7/10 tại Bỉ, Billiards Việt Nam có 5 đại diện thi đấu gồm Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Chí Long, Phạm Quốc Thuận và Thón Viết Hoàng Minh.

Hot boy Nguyễn Văn Tài đứng đầu bảng xếp hạng Round 2 World Cup

Nổi bật nhất trong số này là cơ thủ Nguyễn Văn Tài. Ngay lượt trận mở màn tại bảng H, nam cơ thủ điển trai của Việt Nam đã gây “sốt” bằng chiến thắng Pedro Piedrabuena (Mỹ) với cách biệt 30-11 chỉ sau 10 lượt cơ.

Đặc biệt trong trận đấu này, Nguyễn Văn Tài đã tung ra một series 12 điểm. Đây là một trong những đường cơ cao điểm bậc nhất tại giải tính đến thời điểm hiện tại. Song song đó, hiệu suất 3 điểm/lượt cơ của Văn Tài ghi được cũng là hiệu suất cao nhất của Antwerp World Cup hiện tại. Tiếp đó, Văn Tài thắng 30-21 sau 22 lượt cơ trước Gurhan Kabak (Đức).

Kết quả này không chỉ giúp Văn Tài giành ngôi nhất bảng để đi tiếp, anh còn vượt qua hàng loạt cơ thủ quốc tế khác để trở thành cơ thủ xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng của Round 2.

👏 Dàn cơ thủ Việt Nam thi nhau đi tiếp

Bên cạnh Nguyễn Văn Tài, các cơ thủ Việt Nam thi đấu tại Round 2 cũng thể hiện sự xuất sắc để giành vé đi tiếp.

Thón Viết Hoàng Minh cùng dàn cơ thủ Việt Nam đi tiếp

Tại bảng A, kỷ lục gia của bi-a Việt Nam Thón Viết Hoàng Minh có chiến thắng áp đảo 30-15 sau 18 lượt cơ trước Luca Philipoom (Hà Lan). Ở lượt trận còn lại, Hoàng Minh hòa Paul Wallerand (Bỉ). Kết quả này giúp Hoàng Minh giành ngôi nhất bảng để đi tiếp.

Tương tự tại bảng C, “thánh nhấp cơ” Phạm Quốc Thuận giành ngôi nhất bảng sau chiến thắng trước Marcos Morales (Tây Ban Nha). Dù để thua Mashhour Abu Tayeh (Jordan) ở lượt trận còn lại, Quốc Thuận vẫn đừng đầu bảng nhờ hiệu số phụ hơn hẵn 2 đối thủ còn lại.

Ở bảng E, Nguyễn Chí Long lần lượt thắng Ufuk Kapusiz (Thổ Nhĩ Kỳ) và Cedric Melnytschenko (Pháp) để giành ngôi nhất bảng. Đáng tiếc ở bảng L, Nguyễn Đình Luân dừng bước khi để thua lượt trận quyết định trước Lukas Mortensen (Đan Mạch).

Trong ngày 8/10, giải sẽ diễn ra Round 3. Ngoài Thón Viết Hoàng Minh, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Chí Long và Phạm Quốc Thuận, ở vòng đấu này, Billiards Việt Nam sẽ có thêm sự tranh tài của nhà cựu vô địch quốc gia Lê Thành Tiến.