“Trùm bi-a” Quyết Chiến hụt cú “ăn ba”, cơ thủ Việt Nam thi nhau lấy thưởng nóng

❌ Trần Quyết Chiến hụt cú “ăn ba”

Trần Quyết Chiến là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải billiards carom 3 băng tỉnh Vĩnh Long mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 17-21/11 mới đây. Bởi lẽ, không chỉ đang là cơ thủ Việt Nam có thứ hạng thế giới cao nhất hiện tại, Quyết Chiến (hạng 6 thế giới) còn đang có phong độ ấn tượng với 2 chức vô địch ở 2 giải đấu cấp CLB lớn liên tiếp diễn ra tại Mỹ và Quảng Ngãi.

Quyết Chiến bị loại sau khi giành 2 chức vô địch liên tiếp ở các giải lớn cấp CLB

Tuy nhiên ở giải đấu tại Vĩnh Long, Quyết Chiến đã bất ngờ dừng bước từ vòng ngoài khi sớm chạm trán người đàn em tài năng Chiêm Hồng Thái. Đây là trận đấu mà hai cơ thủ tranh tài với một thế trận chặt chẽ. Ở cuối trận, Quyết Chiến vượt lên dẫn đến 27-18. Đúng lúc này, Hồng Thái tung ra một đường cơ 9 điểm, san hòa tỉ số 27-27.

Trận đấu một lần nữa được đẩy lên cao trào khi Quyết Chiến có thêm 2 điểm để dẫn 29-27. Tận dụng Quyết Chiến đánh hụt ở điểm quyết định, Hồng Thái có series 3 điểm để thắng kịch tính 30-27, qua đó loại người đàn anh tại giải.

🏆 Hồng Thái thắng Bao Phương Vinh, lên ngôi vô địch

Vượt qua Quyết Chiến để giành vé đi tiếp vào vòng knock-out, Chiêm Hồng Thái trình diễn một phong độ chói sáng. Anh lần lượt vượt qua nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự (trong đó có series 16 điểm), cơ thủ kỳ cựu Phạm Quốc Thuận (có series 14 điểm) và Chương Thanh Nhân để góp mặt ở chung kết.

Hồng Thái lên ngôi vô địch thuyết phục

Đối đầu với nhà cựu vô địch World Championship Bao Phương Vinh, Hồng Thái tiếp tục thi đấu áp đảo, thắng 40-26 sau 26 lượt cơ, trong đó có 2 series 8 điểm để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

✨ Dàn cơ thủ thi nhau lấy thưởng nóng

Giải billiards carom 3 băng tỉnh Vĩnh Long mở rộng 2025 còn gây chú ý khi các mạnh thường quân treo rất nhiều giải thưởng nóng cho các series hay best game trong từng trận đấu. Với việc các cơ thủ thi đấu với phong độ cực cao, đã có rất nhiều thưởng nóng được trao.

Hai cơ thủ nhận được nhiều thưởng nóng nhất phải kể đến Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh. Thậm chí chỉ trong 1 trận đấu, Bao Phương Vinh 3 lần liên tiếp nhận thưởng nóng khi có series 16 điểm (2 triệu đồng), hiệu suất 4 điểm/lượt cơ (2 triệu đồng) và series 8 điểm kết thúc trận đấu (500 nghìn đồng).

Trong khi đó, Chiêm Hồng Thái cũng nhận “mưa” thưởng nóng với các series 16 điểm, cú đề pa 14 điểm hay kết thúc trận đấu bằng đường cơ 12 điểm.