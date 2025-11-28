Người đẹp chơi pickleball lúc nửa đêm gây tranh cãi: Á hậu, hot girl y tá lên tiếng

Gần đây, một người đẹp nổi tiếng của làng pickleball đã chia sẻ việc bản thân đi chơi bộ môn này vào lúc nửa đêm. Điều này đã nảy ra nhiều tranh cãi về lợi ích cũng như tác hại. Một bên cho rằng đi chơi khuya thì sân sẽ vắng, mát mẻ…Một bên lại đặt ra câu hỏi về sức khỏe, an toàn và chất lượng giấc ngủ. Trước sự việc này, những người đẹp làng pick đã lên tiếng.

💥 Á hậu Ánh Vương: “Sẽ có những ngoại lệ cho việc chơi pickleball khuya”

Nhờ nền tảng gym và chạy bộ, Á hậu Miss Grand Việt Nam 2024 Ánh Vương nhanh chóng gặt hái nhiều danh hiệu chỉ sau khi bén duyên với pickleball vài tháng. Đến nay, cô đã có khoảng hơn 1 năm gắn bó với bộ môn này.

Ánh Vương cho biết thời gian trễ nhất mà cô kết thúc khi chơi pickleball là khoảng 22h

Với lịch trình công việc khá bận rộn, Ánh Vương cho biết 2 khung giờ mà cô thường chơi pickleball là từ 5h30 sáng hoặc vào buổi tối, kết thúc khoảng 21h hay 22h đêm.

“Tôi thấy chơi pickleball vào sáng sớm hay buổi tối thì không khí sẽ mát, cơ thể nhẹ nhàng, nhịp sinh học ổn định giúp tốc độ phản xạ, sự tập trung và tâm trạng đều ở trạng thái tốt. Đặc biệt là vào buổi sáng mà tập thể thao thì sẽ như một “cú đề pa” đầy năng lượng cho cả ngày”.

Nàng á hậu cho biết sẽ có những trường hợp ngoại lệ cho việc chơi pickleball vào nửa đêm nhưng không nên thường xuyên

Tuy nhiên, tôi nghĩ không nên chơi vào quá khuya về sẽ ảnh hưởng đến nhịp sinh học, chất lượng giấc ngủ và dễ khiến cơ thể bị “stress”, trong khi cơ thể phải có thời gian hồi phục. Nếu do lịch trình công việc mà tập muộn vài hôm thì không sao, nhưng duy trì liên tục có thể dẫn đến mệt mỏi, giảm hiệu suất và tăng nguy cơ chấn thương”, nàng á hậu chia sẻ.

Tuy vậy, Ánh Vương cho rằng cũng có một số trường hợp ngoại lệ mà mọi người có thể chơi pickleball khuya như khi đi du lịch, tụ họp bạn bè ở khu vực xa khu dân cư, đảm bảo được các điều kiện như ánh sáng tốt, an ninh, có sân chuyên dụng và không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Ánh Vương thường xuyên góp mặt ở các giải đấu

“Dù chơi ở khung giờ nào, tôi luôn mong cộng đồng giữ sự văn minh, tôn trọng và ưu tiên sức khoẻ. Thể thao đẹp nhất khi nó mang mọi người đến gần nhau hơn chứ không phải gây thêm áp lực hay ảnh hưởng đến ai. Thể thao mang lại năng lượng nhưng nếu mình cố quá, cơ thể lại “trả giá”. Người chơi cần hiểu giới hạn của mình để duy trì phong độ dài lâu”, Ánh Vương nói thêm.

🔥 “Nữ thần làng chạy” Loan Barbie: “Chơi pickleball khuya sẽ dễ chấn thương”

Được biết đến với biệt danh “nữ thần làng chạy” hay “y tá chạy bộ” với thân hình nóng bỏng, nhan sắc xinh đẹp ở các giải marathon lớn trong nước, Loan Barbie (tên thật Nguyễn Thị Ngọc Loan) cũng là một “tín đồ” của bộ môn pickleball.

Nữ y tá nóng bỏng Loan Barbie cảnh báo về những tác hại và nguy cơ chấn thương khi chơi pickleball khuya

“Tôi cũng từng chơi pickleball muộn. Lý do là vì sân gần nhà quá đông, phải chờ rất trễ mới có sân trống nhưng tôi cũng không chơi đến nửa đêm. Tôi cũng thường chơi pickleball vào buổi tối vì ban ngày phải đi làm. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ việc chơi quá trễ vì sẽ khiến nhịp sinh học bị xáo trộn, khó ngủ và giảm chất lượng phục hồi sau vận động”.

“Chưa kể chơi pickleball quá muộn khiến nhịp tim và hệ thần kinh giao cảm hoạt động cao, giảm chất lượng giấc ngủ. Đồng thời, lúc khuya cơ thể bắt đầu mệt, phản xạ kém và nhiệt độ cơ thể giảm nhẹ, khiến nguy cơ chấn thương tăng lên”, nữ y tá nhận xét.

Người đẹp cho biết buổi sáng sớm là thời điểm tốt nhất để chơi thể thao

Loan Barbie cho biết chơi thể thao tốt nhất sẽ là vào sáng sớm. Sau 1 đêm ngủ dài, cơ thể phục hồi hoàn toàn nên phản xạ, sức bền và sự tập trung đều ở trạng thái tối ưu. Người đẹp này cũng nhận xét chơi pickleball khuya không phù hợp, nhất là với những người có công việc giờ hành chính hay có gia đình.

“Tôi nghĩ chơi thể thao là để khỏe mạnh hơn chứ không cần phải bất chấp thời gian hay điều kiện, thử thách không cần thiết với sức khỏe, với sức chịu đựng của cơ thể mình”, người đẹp nói thêm.