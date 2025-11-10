“Thần đồng bi-a” đổi ngôi số 1 thế giới sau World Cup, Trần Thanh Lực thăng hạng

🏅 Cho Myung Woo có chức vô địch thứ 8 trong năm 2025, trở lại top 1 thế giới

Giải billiards carom 3 băng thế giới Gwangju World Cup 2025 tổ chức tại Hàn Quốc đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Cho Myung Woo. Trong trận chung kết diễn ra vào chiều tối ngày 9/11, thần đồng lừng danh sinh năm 1998 này đã xuất sắc vượt qua siêu sao nổi tiếng người Ý Marco Zanetti để đăng quang.

Cho Myung Woo trở lại top 1 thế giới sau chức vô địch Gwangju World Cup 2025

Đây là trận đấu Cho Myung Woo đã tạo ra thế trận áp đảo, dẫn trước đến 26-9 trong hiệp đầu, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 50-30 sau 25 lượt cơ. Đáng chú ý, đây là danh hiệu thứ 8 của Cho Myung Woo chỉ trong năm 2025 ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế, chiến tích đáng nể với tay cơ người Hàn Quốc.

Đặc biệt, với việc có 80 điểm cộng thêm nhờ chức vô địch Gwangju World Cup trên sân nhà lần này, Cho Myung Woo đã vượt qua Dick Jaspers để trở lại ngôi số 1 trên bảng xếp hạng (BXH) thế giới với tổng 392 điểm, đẩy siêu sao người Hà Lan xuống vị trí thứ 2 với 386 điểm.

🎯 Bảng xếp hạng thế giới của cơ thủ Việt Nam thay đổi ra sao?

Gwangju World Cup 2025 chứng kiến một giải đấu không thành công với các cơ thủ Việt Nam khi 2 tay cơ tiến sâu nhất là Nguyễn Chí Long và Đào Văn Ly dừng bước tại vòng 16, dù có đến 7 đại diện góp mặt từ vòng chính. Trong đó, Đào Văn Ly để thua trước chính Cho Myung Woo.

Bảng xếp hạng carom 3 băng thế giới sau Gwangju World Cup 2025

Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự hay Chiêm Hồng Thái đều sớm dừng bước từ vòng bảng. Trong khi đó, Bao Phương Vinh không vượt qua được vòng loại cuối. Những kết quả này ảnh hưởng đến vị trí của cơ thủ Việt Nam trên BXH thế giới.

Trần Quyết Chiến tụt 1 bậc xuống hạng 6 thế giới. Bao Phương Vinh tụt 5 bậc xuống hạng 18 thế giới. Chiêm Hồng Thái giữ nguyên hạng 19. Do ít tham dự các tour đấu quốc tế, Thanh Tự được cộng thêm điểm ở tour đấu này, tăng 1 bậc lên hạng 28 thế giới.

Thanh Lực bất ngờ thăng hạng vào top 9 thế giới

Đáng chú ý, những biến động trên BXH mang đến tin vui cho Thanh Lực khi anh bất ngờ tăng 2 bậc lọt vào top 9 thế giới khi Heo Jung Han tụt 4 bậc xuống hạng 12 thế giới. Ngoài ra trong top 10, “Thiên tài” Frederic Caudron tăng 2 bậc lên hạng 7. Á quân Marco Zanetti tăng 1 bậc lên hạng 5.

Sau giải đấu này, các cơ thủ hàng đầu sẽ tham dự giải vô địch đồng đội thế giới 2025 từ ngày 20-23/11 tại Tây Ban Nha. Chặng World Cup cuối cùng trong năm sẽ diễn ra từ ngày 7-13/12 tại Ai Cập.