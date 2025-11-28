HLV Amorim thừa nhận MU trình kém Crystal Palace, báo tin xấu về Maguire & Cunha

MU sắp phải đối đầu Crystal Palace, đội bóng được coi như "ngựa ô" tại Ngoại hạng Anh hiện tại. Họ đang xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, từng gây ra khó khăn cho nhiều ông lớn.

Điều đáng nói, MU và Crystal Palace đều thi đấu với sơ đồ 3-4-3, nhưng đoàn quân HLV Glasner tỏ ra hiệu quả hơn nhiều. Chính HLV Amorim cũng phải thừa nhận chuyện ấy ở buổi họp báo trước trận: "Chúng tôi thi đấu khác với Crystal Palace và mọi người có thể thấy thông qua những thống kê. Hiện tại, họ thi đấu tốt hơn chúng tôi. Tôi học hỏi mọi HLV. Tôi có 6 năm kinh nghiệm và tôi luôn muốn học những người xung quanh mình".

HLV Amorim cẩn trọng trước ngày đấu Crystal Palace

MU bắt đầu mất điểm nhiều hơn trong thời gian qua. Thất bại 0-1 trước Everton ở vòng 12 Ngoại hạng Anh đã là trận thứ 3 liên tiếp chứng kiến "Quỷ đỏ" không thắng. HLV Amorim yêu cầu các học trò cẩn trọng hơn: "Chúng tôi từng bị chỉ trích nhiều vì không có những trận thắng liên tục. Chúng tôi không có gì bào chữa.

MU đáng lẽ phải có nhiều điểm hơn vì chúng tôi đã kiểm soát được một số trận đấu, chúng tôi đã có lợi thế và chúng tôi đã đánh mất lợi thế đó. Vì vậy, nếu nhìn vào các trận đấu, chúng tôi đáng lẽ phải có nhiều điểm hơn, và điều đó thực sự đáng thất vọng".

HLV Amorim còn tiết lộ thêm về tình hình nhân sự của MU trước ngày đấu Crystal Palace: "Sesko sẽ cần thêm thời gian để hồi phục. Maguire cũng vậy. Tôi hy vọng Cunha sẽ trở lại ở trận đấu sau nữa, chứ không phải trận gặp Crystal Palace tới đây. Các cầu thủ này sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để hồi phục".