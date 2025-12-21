Quyết Chiến thắng đối thủ duyên nợ, Thanh Lực loại sốc sao bi-a hạng 2 thế giới

Giải Billiards Carom 3 băng Blois 3-Cushion Challenge 2025 diễn ra từ ngày 18-21/12 tại Pháp quy tụ dàn hảo thủ tốt nhất thế giới hiện nay. Giải có tổng số tiền thưởng lên đến hơn 200.000 euro (hơn 6,2 tỷ đồng). Trong đó, nhà vô địch sẽ nhận được 30.000 euro (925 triệu đồng).

Quyết Chiến nhập cuộc ấn tượng với 22 điểm chỉ sau 2 lượt cơ

Trong lượt trận tứ kết diễn ra vào tối ngày 20/12, hai đại diện của Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực đã tạo nên “cơn sốt” với những chiến thắng ấn tượng trước các ngôi sao lừng danh thế giới.

Trong màn tái ngộ với đối thủ đầy duyên nợ Sameh Sidhom (Ai Cập, hạng 7 thế giới), Quyết Chiến (hạng 6 thế giới) mở màn bằng cú đề pa 12 điểm. Sidhom cũng lập tức đáp trả bằng cú đánh 11 điểm. Liền sau đó, Quyết Chiến tiếp tục có một series 10 điểm để nâng cách biệt lên thành 22-11 chỉ sau 2 lượt cơ đầu. Những phút tiếp theo, mặc dù bị Sidhom bám đuổi rất quyết liệt, Quyết Chiến bản lĩnh giữ vững lợi thế, thắng chung cuộc 50-43 sau 26 lượt cơ để ghi tên mình vào bán kết.

Thanh Lực vượt qua siêu sao Dick Jaspers

Cũng ở lượt trận này, Trần Thanh Lực (hạng 11 thế giới) gây sốc khi thắng Dick Jaspers (hạng 2 thế giới). Đây là trận đấu mà cơ thủ của Việt Nam đã sớm bị dẫn 6-18 sau khi siêu sao người Hà Lan có một đường cơ 10 điểm. Dù vậy, Thanh Lực dần cân bằng tỉ số trước khi vượt lên dẫn 26-24 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, sau những màn đua điểm số quyết liệt, Thanh Lực có được chiến thắng 50-43 sau 34 lượt cơ.

Ở lượt trận bán kết diễn ra vào tối ngày 21/12, Trần Quyết Chiến đã đối đầu Eddy Merckx (Bỉ, hạng 3 thế giới) còn Thanh Lực đụng độ “thiên tài” Frederic Caudron (hạng 8 thế giới). Trận chung kết cũng sẽ diễn ra vào khuya cùng ngày.