“Giáo sư bi-a” Quốc Nguyện thắng áp đảo vào chung kết, tranh thưởng 1,8 tỷ đồng

🚀 Nguyễn Quốc Nguyện thắng áp đảo để vào chung kết

Ở lượt trận bán kết 1 giải carom 3 băng nam Welcome Championship 2026 diễn ra trưa ngày 2/2 tại Hàn Quốc, Nguyễn Quốc Nguyện so tài cơ thủ chủ nhà Kim Jong Won. Trận đấu diễn ra theo thể thức 7 set thắng 4, mỗi set chạm 15 điểm.

Quốc Nguyện vào chung kết, tranh chức vô địch gần 1,8 tỷ đồng

Với cú đề pa ghi 8 điểm, Kim Jong Won thắng trắng set đầu với tỉ số 15-0. Ở các set đấu tiếp theo, Quốc Nguyện cho thấy vì sao anh được ví von là “giáo sư” của làng bi-a carom Việt Nam với những cú đánh đầy khoa học. Đại diện của Việt Nam liên tục tung ra những series lớn điểm, lần lượt thắng 15-7, 15-3, 15-7 và 15-11 để ngược dòng thắng 4-1 sau 5 set đấu.

Trong đó, anh có các đường cơ ghi 8 điểm, 10 điểm hay 9 điểm đều đặn ở các set đấu. Thậm chí ở set 5, Quốc Nguyện thắng 15-11 khi đã bị dẫn 4-11. Kết quả này đưa Quốc Nguyện vào trận chung kết diễn ra vào tối cùng ngày. Số tiền thưởng cho nhà vô địch sẽ là 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng).

Xác định đối thủ của Quốc Nguyện tại chung kết

Ở lượt trận bán kết 2, Nguyễn Đức Anh Chiến đã không thể tạo nên bất ngờ trước Daniel Sanchez. Ngôi sao hàng đầu thế giới người Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện phong độ “hủy diệt” khi thắng chóng vánh sau 4 set lần lượt với các tỉ số 15-13, 15-14, 15-1 và 15-0.

Kết quả này đưa Sanchez vào chung kết mà chưa để thua bất kỳ set đấu nào ở tour đấu này. Trận chung kết giữa Nguyễn Quốc Nguyện và Daniel Sanchez sẽ bắt đầu lúc 19h tối nay (2/2).