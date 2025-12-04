Quyết Chiến ngược dòng, Bao Phương Vinh đấu “siêu kinh điển bi-a” với Thanh Lực

🔥 Quyết Chiến ngược dòng, “siêu kinh điển” Bao Phương Vinh – Trần Thanh Lực

Tâm điểm của nội dung carom 3 băng nam trong ngày 3/12 của giải vô địch HBSF MIN Table năm 2025 là các lượt trận loại trực tiếp vòng 32 diễn ra vào buổi chiều. Trần Quyết Chiến có trận đấu đầy khó khăn trước Thới Hoàng Huân. Trong hiệp đầu, cơ thủ số 1 Việt Nam bị dẫn trước 16-20. Hai tay cơ bám đuổi quyết liệt đến điểm số 38-38. Lúc này, Quyết Chiến vẫn bản lĩnh hơn để thắng chung cuộc 40-38.

Quyết Chiến có trận thắng nghẹt thở

Ở các lượt trận còn lại, Bao Phương Vinh thắng 40-30 trước Huỳnh Anh Tài. Trần Thanh Lực thắng 40-36 trước Đinh Quang Hải. Các cơ thủ nổi bật như Nguyễn Trần Thanh Tạo, Nguyễn Như Lê, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Nhất Hòa hay Trần Chí Thanh cũng vào vòng 16. Đáng chú ý, Chiêm Hồng Thái bị loại khi để thua trước Võ Quốc Thắng chung cuộc với tỉ số 28-40 sau 35 lượt cơ.

Bao Phương Vinh so tài Trần Thanh Lực tranh vé tứ kết

Tại vòng 16 sẽ diễn ra trưa ngày 4/12 chứng kiến 2 cặp đấu rất hấp dẫn. Nhà vô địch World Championship Bao Phương Vinh sẽ so tài nhà vô địch World Cup Trần Thanh Lực. “Thợ săn tiền thưởng” Nguyễn Nhất Hòa đối đầu nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự.

🚀 Dương Quốc Hoàng, Bùi Xuân Vàng thẳng tiến

Cũng trong ngày 3/12, tại nội dung pool 9 bi nam, cơ thủ số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng giành chiến thắng kịch tính trước Trương Nguyễn Đình Huấn với tỉ số 8-7, qua đó giành tấm vé vào vòng 16. Các tay cơ ưu tú như Lim Leng, Nguyễn Hoàng Minh Tài hay Phạm Phương Nam đều có tấm vé đi tiếp.

Dương Quốc Hoàng thể hiện đẳng cấp số 1 pool Việt Nam

Ở nội dung pool 9 bi nữ, cơ thủ Bùi Xuân Vàng góp mặt vào tứ kết sau khi giành chiến thắng 7-5 trước Dương Yến Vi ở vòng 16. 7 cái tên cơ thủ còn lại góp mặt ở tứ kết có Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Kim Quyên, Nguyễn Ngọc Gia Trang, Lê Hồng Nhung, Phùng Hoàng Phương Uyên, Vũ Ngọc Kỳ Duyên và Kiều Tuyết Nhung.

Cùng ngày, nội dung carom 3 băng nữ chính thức bước vào tranh tài. Ngoài những cơ thủ nữ hàng đầu cả nước, HBSF - MIN Table năm 2025 chứng kiến rất nhiều cơ thủ nữ quốc tế góp mặt tranh tài. Đây là cơ hội để các cơ thủ nữ trong nước có dịp thi đấu cọ xát với những đối thủ đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Trong ngày thi đấu 4/12, giải sẽ diễn ra vòng loại trực tiếp top 16 nội dung carom 3 băng nam. Vòng 16 và tứ kết carom 3 băng nữ. Tứ kết pool nữ và đến hết vòng 16 pool 9 bi nam.