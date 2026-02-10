MU tiến gần 5 trận thắng liên tiếp: Carrick nhắc tới fan sắp được cắt tóc

Carrick khẳng định MU không được phép chủ quan sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp

“Bạn phải tận hưởng cảm giác chiến thắng. Đó chính là lý do chúng tôi làm công việc này. Bạn cần tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa và cảm giác thắng một trận đấu, không thể lúc nào cũng giữ trạng thái phẳng lặng được. Tuy nhiên, khi bước sang trận đấu tiếp theo, bạn phải nhanh chóng tái tập trung và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.

Bạn mang theo sự tự tin và cảm xúc tích cực từ những trận đấu đã qua để bước vào trận tiếp theo với tinh thần thoải mái hơn. Thử thách lớn nhất là hiểu điều gì đã đưa bạn đến đó, sự nỗ lực, quá trình chuẩn bị và những yêu cầu khắc nghiệt để giành chiến thắng ở đẳng cấp này. Mọi thứ đều rất khó khăn và bạn không bao giờ được phép mặc định rằng trận tiếp theo sẽ dễ dàng”.