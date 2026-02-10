MU tiến gần 5 trận thắng liên tiếp: Carrick nhắc tới fan sắp được cắt tóc
Michael Carrick đã chia sẻ về anh chàng CĐV Frank Ilett trước trận gặp West Ham, trong bối cảnh một chiến thắng của "Quỷ đỏ" sẽ giúp người hâm mộ chịu nhiều khổ ải này lần đầu tiên được cắt tóc sau gần 500 ngày.
“Bạn phải tận hưởng cảm giác chiến thắng. Đó chính là lý do chúng tôi làm công việc này. Bạn cần tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa và cảm giác thắng một trận đấu, không thể lúc nào cũng giữ trạng thái phẳng lặng được. Tuy nhiên, khi bước sang trận đấu tiếp theo, bạn phải nhanh chóng tái tập trung và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.
Bạn mang theo sự tự tin và cảm xúc tích cực từ những trận đấu đã qua để bước vào trận tiếp theo với tinh thần thoải mái hơn. Thử thách lớn nhất là hiểu điều gì đã đưa bạn đến đó, sự nỗ lực, quá trình chuẩn bị và những yêu cầu khắc nghiệt để giành chiến thắng ở đẳng cấp này. Mọi thứ đều rất khó khăn và bạn không bao giờ được phép mặc định rằng trận tiếp theo sẽ dễ dàng”.
“Tôi có biết chuyện đó. Thực ra là các con tôi nói cho tôi biết. Nhưng rõ ràng, ở góc độ chuyên môn, điều đó sẽ không xuất hiện trong bài nói chuyện với toàn đội trước trận đấu. Dù vậy, tôi cũng hiểu câu chuyện đang diễn ra như thế nào. Nó khiến tôi bật cười, nhưng cuối cùng thì sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến đội bóng hay kết quả trận đấu”.
Về phần mình, Frank Ilett háo hức chia sẻ: “Carrick đang lèo lái đội bóng, và mái tóc này sắp ra đi rồi. West Ham là đối thủ tiếp theo, bốn trên năm đã hoàn thành, đây là lần đầu tiên MU thắng bốn trận liên tiếp kể từ khi tôi bắt đầu thử thách. Lần này thì chắc chắn sẽ xảy ra! Cảm ơn Carrick rất nhiều, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn”.
“Mason Mount nhiều khả năng sẽ không kịp trở lại ở trận đấu tới. Có thể là sau đó, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ tái xuất ở trận gặp Everton. Chúng tôi sẽ chờ xem De Ligt tiến triển thế nào. Trận gặp Everton lúc này vẫn còn khá xa, nhưng De Ligt đang có những tín hiệu tích cực và đi đúng hướng. Tuy nhiên, Mount đang ở gần ngày trở lại hơn”.
“West Ham chuyển trạng thái rất tốt, cực kỳ nguy hiểm và sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Chúng tôi đã phân tích họ và có sự chuẩn bị nhất định, giống như cách họ từng làm với chúng tôi. Họ là mối đe dọa thực sự, và khi được chơi trên sân nhà với đà hưng phấn, West Ham là đối thủ rất nguy hiểm. Chúng tôi phải sẵn sàng đối phó với điều đó”.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/02/2026 00:33 AM (GMT+7)