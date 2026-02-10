Mainoo được khuyên nên kiện Amorim vì bị "lấy đi một năm sự nghiệp"

⚽ Mainoo trở lại và lập tức gây ấn tượng

Dưới thời HLV Amorim, Kobbie Mainoo gần như biến mất khỏi các kế hoạch nhân sự của Man Utd. Tiền vệ sinh năm 2005 không có nổi một lần đá chính tại Ngoại hạng Anh trong nửa đầu mùa giải 2025/26, dù được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất trưởng thành từ học viện CLB.

Mainoo không được trọng dụng dưới thời HLV Ruben Amorim

Ngày 5/1 trở thành cột mốc quan trọng với sự nghiệp của Mainoo, khi Ruben Amorim bị MU sa thải. Quyết định này mở ra một chương mới cho tiền vệ 20 tuổi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, Mainoo lập tức được trao cơ hội và nhanh chóng khẳng định giá trị. Tiền vệ 20 tuổi trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình “Quỷ đỏ”, góp mặt trong chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham, đồng thời đóng góp 2 pha kiến tạo.

🎙️ Gary Lineker: “Ông ta đã lấy đi một năm sự nghiệp của cậu ấy”

Chia sẻ trên podcast The Rest is Football, cựu danh thủ Gary Lineker không giấu được sự bức xúc khi nói về quãng thời gian Mainoo bị lãng phí: “Nếu tôi là Kobbie Mainoo và tôi nói điều này với ý đùa - tôi sẽ nghĩ xem có nên kiện Ruben Amorim hay không. Ông ta đã lấy đi một năm trong sự nghiệp của cậu bé đó”.

Gary Lineker công khai chỉ trích Ruben Amorim vì gạt Kobbie Mainoo

Lineker dành nhiều lời ca ngợi cho tài năng của Mainoo: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Mainoo khiến mọi thứ trông thật dễ dàng. Cậu ấy muốn có bóng, nhận bóng trong vòng vây của đối thủ rồi xoay người, luôn đưa ra quyết định đúng đắn, chơi bóng rất thanh thoát. Thật sự là một tài năng hiếm có”.

Cựu tiền đạo tuyển Anh, người từng có 80 lần khoác áo "Tam Sư" và ghi 48 bàn thắng quốc tế, cho rằng việc Amorim không trao cơ hội cho Mainoo đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp của cầu thủ trẻ này.

“Nếu cậu ấy không được dự World Cup thì thật đáng tiếc, nhưng tôi có cảm giác là cậu ấy sẽ có tên nếu giữ được thể trạng và tiếp tục được thi đấu. Mainoo đơn giản là một cầu thủ rất giỏi”, Lineker cho biết.

🤝 Alan Shearer đồng tình

Alan Shearer cũng đứng về phía Lineker, cho rằng Amorim hẳn đang “đỏ mặt” khi chứng kiến Mainoo chơi thăng hoa sau khi ông rời ghế huấn luyện Man Utd.

Lineker tiếp tục nói đùa nhưng đầy ẩn ý: “Cứ chờ đến khi ông ta nhận được lá thư từ luật sư của Kobbie đi. Tất nhiên tôi nói đùa thôi, nhưng thật sự là quá khó hiểu khi ông ấy không thể nhận ra cậu thanh niên đó giỏi đến mức nào”.

🧠 Michael Carrick thận trọng nhưng đầy tin tưởng

Ở chiều ngược lại, HLV tạm quyền Michael Carrick tỏ ra điềm tĩnh và kiên nhẫn hơn với cậu học trò trẻ. Theo cựu tiền vệ Man Utd, Mainoo vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu sự nghiệp và còn rất nhiều tiềm năng để khai phá.

MU toàn thắng bốn trận liên tiếp kể từ khi Mainoo trở lại và thi đấu trọn vẹn từng phút

“Chắc chắn vẫn còn nhiều điều nữa sẽ đến với Mainoo. Ở độ tuổi và giai đoạn này, cậu ấy mới thực sự bắt đầu. Việc được thi đấu ở những trận cầu lớn, trong các tình huống áp lực cao, sẽ giúp cậu ấy trưởng thành rất nhanh”, Carrick chia sẻ.

Carrick cũng nhấn mạnh vai trò của các đàn anh giàu kinh nghiệm, đặc biệt là Casemiro, trong quá trình phát triển của Mainoo.

Ở vòng đấu tới, Kobbie Mainoo sẽ cùng MU làm khách trên sân West Ham với mục tiêu giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Một kết quả tích cực không chỉ giúp "Quỷ đỏ" duy trì vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh, mà còn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới - phần thưởng xứng đáng cho màn hồi sinh của Mainoo dưới thời Michael Carrick.