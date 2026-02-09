Alcaraz có thể trở thành tỷ phú thứ hai của tennis, người đầu tiên là ai?

Quần vợt thế giới từng tin rằng kỷ nguyên “Big Three” đã khép lại khi Roger Federer giải nghệ, Rafael Nadal rời xa đỉnh cao và Novak Djokovic bước sang tuổi 38. Nhưng Australian Open 2026 cho thấy một điều khác, kỷ nguyên có thể đổi tên, chứ không dễ kết thúc. Và cái tên mới ấy, không chỉ gắn với danh hiệu, mà còn với… tiền bạc, là Carlos Alcaraz.

Giá trị thương hiệu của Alcaraz (bên trái) tăng vọt sau trận thắng Nole (bên phải) ở chung kết Australian Open 2026

Sau chiến thắng lịch sử tại Melbourne, nơi anh hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 22, Alcaraz không chỉ bước lên một đỉnh cao thể thao hiếm có, mà còn mở ra cánh cửa dẫn tới một khái niệm từng được xem là “ngoài tầm với” của các VĐV quần vợt, trở thành tỷ phú.

Một trận chung kết, một thị trường khổng lồ thức giấc

Trận chung kết Australian Open 2026 giữa Alcaraz và Djokovic mang đầy đủ yếu tố của một bom tấn toàn cầu. Một bên là huyền thoại sống săn Grand Slam thứ 25 ở tuổi 38, bên kia là tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất bộ sưu tập bốn Grand Slam. Câu chuyện ấy đủ mạnh để kéo lượng người xem khổng lồ ở trên toàn thế giới.

Theo số liệu của Nielsen, 730.000 khán giả Mỹ đã theo dõi trực tiếp trận đấu trên ESPN, tăng 57% so với chung kết 2025 giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev. Đây là chung kết Australian Open nam được xem nhiều nhất tại Mỹ kể từ năm 2017, thời điểm Federer và Nadal tạo nên trận thư hùng kinh điển thu hút 1,1 triệu người xem.

Không có tay vợt Mỹ nào góp mặt, nhưng nước Mỹ vẫn xem. Đó là chi tiết mà các thương hiệu không bao giờ bỏ qua.

Alcaraz được ví như “cơn bão thương mại hoàn hảo”

Jack Kenney-Herbert, chuyên gia thương hiệu của Sid Lee (London), gọi Alcaraz là “perfect commercial storm” (cơn bão thương mại hoàn hảo). Nhận định này không phải lời tâng bốc sáo rỗng.

Alcaraz hội tụ những yếu tố mà "Big Three" chưa từng có ở cùng độ tuổi:

– Career Grand Slam ở tuổi 22

– Hình ảnh tích cực, năng lượng trẻ trung, dễ tiếp cận

– Dấu chân kỹ thuật số (digital footprint) khổng lồ trong kỷ nguyên mạng xã hội

Nếu Federer là biểu tượng của sự thanh lịch, Nadal là chiến binh bền bỉ, Djokovic là cỗ máy chiến thắng, thì Alcaraz là phiên bản “toàn cầu hóa” của tennis hiện đại, vừa đỉnh cao chuyên môn, vừa thân thiện với văn hóa đại chúng.

“Giá trị thương hiệu của "Carlitos" chưa bao giờ cao như lúc này. Với độ tuổi, thành tích và nguồn tiền hiện có trong tennis, cậu ấy sẽ phá vỡ trần thu nhập truyền thống”, Kenney-Herbert khẳng định. “Nếu duy trì phong độ 5 năm nữa và đầu tư thông minh, Alcaraz không chỉ săn danh hiệu, mà đang đi thẳng vào con đường trở thành tỷ phú tennis thứ hai, sau Roger Federer”.

Hợp đồng triệu đô và cỗ máy tiền đang khởi động

Alcaraz hiện đã là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu xa xỉ và toàn cầu. Sau chức vô địch Australian Open, hầu hết các hợp đồng này đều kích hoạt điều khoản thưởng và mở ra vòng đàm phán mới với giá trị cao hơn.

Nhưng “át chủ bài” thực sự nằm ở một thương hiệu thể thao lớn nhất. Kế hoạch ra mắt dòng sản phẩm mang chữ ký riêng của Alcaraz đang được xúc tiến, đưa tay vợt người Tây Ban Nha vào cùng nhóm biểu tượng với Michael Jordan và Tiger Woods, những VĐV không chỉ kiếm tiền từ thi đấu, mà từ cả… di sản thương hiệu. Đó là sự khác biệt cốt lõi giữa “rất giàu” và “tỷ phú”.

Federer hiện tại có thể coi là tỷ phú của làng quần vợt

Người đầu tiên: Roger Federer và cú đầu tư thay đổi lịch sử

Nếu Alcaraz đang được dự đoán là người thứ hai, thì người đầu tiên của tennis đã có tên: Roger Federer.

Điều đáng nói là Federer không trở thành tỷ phú nhờ tiền thưởng, dù anh kiếm hơn 130 triệu USD trên sân. Bước ngoặt đến khi Federer chia tay nhà tài trợ nổi tiếng và chấp nhận trở thành cổ đông của một thương hiệu giày còn khá khiêm tốn lúc bấy giờ.

Sự hiện diện của Federer không chỉ là quảng cáo, mà là bảo chứng hình ảnh. Thương hiệu này tăng trưởng bùng nổ, trở thành một thương hiệu tiên phong trong ngành và hiện được định giá khoảng 20 tỷ USD. Phần sở hữu của Federer, theo nhiều ước tính, có thể chạm mốc 1 tỷ USD. Đó là cách Federer vượt qua ranh giới VĐV, trở thành doanh nhân tỷ phú.

Alcaraz và con đường phía trước

So với Federer ở cùng độ tuổi, Alcaraz đang đi nhanh hơn, trong một thế giới giàu tiền hơn và kết nối hơn. Nhưng con đường tỷ phú không chỉ trải hoa hồng. Nó đòi hỏi sự ổn định phong độ, quản trị hình ảnh khôn ngoan và đặc biệt là những quyết định đầu tư đúng thời điểm.

Điều quan trọng nhất: Alcaraz vẫn đang thắng. Và trong thể thao đỉnh cao, chiến thắng luôn là đồng tiền mạnh nhất.

Nếu Federer là siêu sao đầu tiên chứng minh rằng tennis có thể sản sinh tỷ phú, thì Alcaraz đang cho thấy điều đó không phải ngoại lệ, mà có thể trở thành quy luật mới của kỷ nguyên hậu "Big Three".