Quyết Chiến tranh vô địch với dàn cao thủ, Thanh Lực gặp khó ở giải bi-a đỉnh cao

Quyết Chiến cùng dàn cao thủ tranh chức vô địch 100 triệu đồng

Giải vô địch HBSF MIN Table năm 2025 đã chính thức khởi tranh vào sáng ngày 1/12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (Phường Cầu Kiệu, TP.HCM). Đây là chặng đấu chung kết tổng trong năm 2025 nằm trong Hệ thống HBSF Tour được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức. Giải đấu diễn ra từ ngày 1-5/12 với 170 VĐV tranh tài ở 4 nội dung bao gồm pool 9 bi nam, pool 9 bi nữ, carom 3 băng nam và carom 3 băng nữ.

Trần Thanh Lực và nhiều cao thủ sớm phải xuống thi đấu ở nhánh thua

HBSF Final 2025 quy tụ dàn cơ thủ hàng đầu Việt Nam ở cả 4 nội dung như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Khánh Hoàng, Tất Duy Kiên, Nguyễn Hoàng Minh Tài…Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của 1 số khách mời từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong đó, chức vô địch ở từng nội dung lần lượt là carom 3 băng nam (100 triệu đồng), pool 9 bi nam (70 triệu đồng), carom 3 băng nữ và Pool 9 bi nữ cùng có chức vô địch trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra còn rất nhiều giải thưởng khác cho top 8, Best Game và Series xuất sắc.

Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái gặp khó

Xứng đáng là giải đấu đỉnh cao của bi-a Việt Nam, ngay trong ngày thi đấu mở màn, giải đã chứng kiến rất nhiều bất ngờ.

Cận cảnh chiếc cúp vô địch của HBSF Final 2025

Ở nội dung carom 3 băng, những cao thủ nổi tiếng như Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Đào Văn Ly hay Nguyễn Trần Thanh Tạo đều đã bất ngờ để thua sau những lượt trận đầu, qua đó phải xuống thi đấu ở nhánh thua, tranh vé play-off trong ngày 2/12 để tìm kiếm suất đi tiếp vào vòng loại trực tiếp dành cho top 32. Đây cũng sẽ là ngày thi đấu mà 2 ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch là Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh ra sân.

Trong khi đó sau ngày thi đấu mở màn, giải đã xác định 8/32 suất đi tiếp ở nội dung carom 3 băng gồm Lê Văn Thái, Cao Phan Triết Luận, Nguyễn Nhất Hòa, Nguyễn Trần Thanh Tự, Đoàn Minh Kiệt, Hồ Quan Thái, Võ Quốc Thắng và Nguyễn Chí Long.

Một số hình ảnh ấn tượng trong lễ khai mạc

Ở nội dung pool nữ, những tay cơ hàng đầu như Dương Yến Vi, Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Trần Tú Trân cũng phải thi đấu tại nhánh thua.