Hoàng Sao thắng cựu số 1 bi-a thế giới, Lường Đức Thiện tiến sâu ở giải danh giá

✅ Về giải Carabao International Open 2026

Giải pool 9 bi quốc tế Carabao International Open 2026 là một trong những sự kiện World Nineball Tour (WNT) đáng chú ý nhất trong năm. Giải đấu diễn ra từ ngày 4-8/2 tại thủ đô Jakarta (Indonesia), thu hút nhiều cơ thủ hàng đầu của làng bi-a pool thế giới về tranh tài cũng như tích lũy điểm trên bảng xếp hạng WNT.

Giải có tổng số tiền thưởng là 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch sẽ nhận 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng). Với việc giải đấu diễn ra vào dịp gần đến Tết Âm lịch năm nay, người hâm mộ ví von đây là giải đấu để các cơ thủ Việt Nam kiếm tiền tiêu Tết.

✨ Lường Đức Thiện thẳng tiến vào vòng 16

Trong ngày 6/2, giải đấu diễn ra 2 lượt trận vòng loại trực tiếp top 64 và top 32. Đáng chú ý, ở lượt trận vòng 64 diễn ra vào buổi chiều, Lường Đức Thiện đã thắng áp đảo 10-2 trước Oliver Cocoy Villafuerte. Đây là tay cơ kỳ cựu của Philippines, từng vô địch giải pool 10 bi Jinkee Pacquiao 2024 International Open hay lọt vào top 32 của Efren “Bata” Reyes Yalin Championships 2025.

Lường Đức Thiện vào top 16

Liền sau đó, Lường Đức Thiện tiếp tục có chiến thắng 10-4 trước tài năng sáng giá của Indonesia là Alvien Dwiki để điền tên mình vào top 16 của giải. Một kết quả bất ngờ và đáng khen khi ở giai đoạn vòng loại, Đức Thiện đã để thua 1 trận và phải vất vả tìm kiếm tấm vé đi tiếp từ nhánh thua.

❌ Hoàng Sao hạ gục cựu số 1 thế giới vẫn bị loại

Ở vòng 64, Dương Quốc Hoàng có chiến thắng vang dội 10–4 trước Thorsten Hohmann, cựu số 1 lừng danh của pool thế giới và được xem là một trong những tay cơ người Đức thành công nhất mọi thời đại.

Hoàng Sao bị loại sau khi thắng cựu số 1 thế giới

Tuy nhiên đến vòng 32 tối cùng ngày, cơ thủ có biệt danh Hoàng Sao dừng bước khi để thua 2-10 trước Paolo Galito, tay cơ tài năng người Philippines từng vô địch Efren “Bata” Reyes Yalin 10-Ball Championship 2025.

Với việc Phạm Phương Nam cũng đã dừng bước tại vòng 64 trước Yi Hsuan Sun (Đài Loan, Trung Quốc), Lường Đức Thiện trở thành đại diện duy nhất còn lại của Việt Nam ở giải đấu này. Đối thủ tại vòng 16 của Đức Thiện sẽ là Bernie Regalario (Philippines), một gương mặt quen thuộc ở các giải quốc tế lớn. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 11h30 ngày 7/2.