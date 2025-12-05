Quyết Chiến thẳng tiến, Thanh Lực thắng Bao Phương Vinh tại giải bi-a danh giá

🚀 Quyết Chiến thẳng tiến, Thanh Lực thắng Bao Phương Vinh

Tâm điểm của nội dung carom 3 băng trong khuôn khổ giải vô địch HBSF MIN Table năm 2025 diễn ra trong ngày 4/12 là vòng loại trực tiếp 1/8 nhằm xác định những cái tên xuất sắc vào tứ kết. Sự quan tâm của người hâm mộ hướng về trận “siêu kinh điển” giữa nhà vô địch World Championship Bao Phương Vinh và nhà vô địch World Cup Trần Thanh Lực.

Quyết Chiến thẳng tiến vào tứ kết

Trái ngược những dự đoán về một màn so tài kịch tính, Trần Thanh Lực với series 12 điểm sớm dẫn 24-8 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Thanh Lực có tiếp một đường cơ 8 điểm, tạo nên thế trận 1 chiều để thắng chung cuộc 40-13 sau 18 lượt cơ.

Ở trận đấu cùng giờ, Trần Quyết Chiến cũng có chiến thắng áp đảo 40-17 sau 29 lượt cơ trước Dương Thành Trung. Đáng chú ý, tay cơ được ví von là “thợ săn tiền thưởng” Nguyễn Nhất Hòa loại nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự với cách biệt 40-37 sau 27 lượt cơ.

Trần Thanh Lực thắng áp đảo Bao Phương Vinh

Những cái tên còn lại có suất vào tứ kết gồm Cao Phan Triết Luật, Hồ Quan Thái, Võ Quốc Thắng, Nguyễn Như Lê và Phạm Quốc Thích.

✨ Lộ diện ứng viên vô địch ở 3 nội dung còn lại

Cũng trong ngày thi đấu 4/12, 3 nội dung còn lại là pool 9 bi nam, pool nữ và carom 3 băng nữ cũng xác định những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Nữ cơ thủ xinh đẹp Choi Bome

Tại pool 9 bi nam, Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) tiếp tục thể hiện đẳng cấp với chiến thắng 9-5 trước Ngô Hồng Thắng tại vòng 1/8. 7 cái tên còn lại vào tứ kết đều là các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Hoàng Minh Tài, Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Hưng Phú, Hồ Sở Phát, Hồ Minh Hánh, Nguyễn Khánh Hoàng và Nguyễn Anh Tuấn.

Ở tứ kết nội dung pool nữ, bất ngờ lớn xảy ra khi tay cơ kỳ cựu Huỳnh Thị Ngọc Huyền để thua 5-7 trước Trần Thị Kim Quyên. Hot girl Phùng Hoàng Phương Uyên thắng 7-4 trước Vũ Ngọc Kỳ Duyên. Lê Hồng Nhung thắng áp đảo 7-1 trước Nguyễn Ngọc Gia Trang còn Bùi Xuân Vàng thắng 7-3 trước Kiều Tuyết Nhung.

Bích Trâm là đại diện cuối cùng của carom 3 băng nữ Việt Nam

Hấp dẫn nhất phải kể đến nội dung carom 3 băng nữ, nơi có sự tham gia của rất nhiều cơ thủ quốc tế. Sau lượt trận tứ kết diễn ra cuối ngày, chủ nhà Việt Nam chỉ còn duy nhất 1 đại diện là Nguyễn Thị Bích Trâm. 3 cơ thủ còn lại vào bán kết là Park Jihyun, Choi Bome (Hàn Quốc) và Ayaka Miyashita (Nhật Bản).

Trong ngày 5/12 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải, HBSF MIN Table năm 2025 sẽ diễn ra các lượt trận bán kết và chung kết carom 3 băng nữ và pool nữ. Song song đó là các lượt trận tứ kết, bán kết và chung kết pool nam và carom 3 băng nam để xác định 4 nhà vô địch của giải.