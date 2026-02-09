Nóng nhất thể thao trưa 9/2: "Alcaraz tiếp tục là ứng viên số 1 ở Roland Garros"

"Alcaraz tiếp tục là ứng viên số 1 ở Roland Garros"

Carlos Alcaraz xuất sắc vượt qua Novak Djokovic trong trận chung kết Australian Open 2026 và lần đầu đăng quang ở Melbourne Park. Hướng về giải Grand Slam thứ hai trong năm, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục được đánh giá cao nhất tại Roland Garros (24/5 - 7/6), bởi đây được coi là "thánh địa" của Alcaraz. Huyền thoại Borris Becker nhận định, Alcaraz sẽ bỏ túi Grand Slam thứ hai trong năm và tiếp tục đăng quang tại trên mặt sân đất nện ở Paris.

Alcaraz chơi đầy ấn tượng ở Roland Garros năm ngoái

Alcaraz sắp vượt mặt Andy Murray về mặt tiền thưởng

Sau khi giành chức vô địch Australian Open, Carlos Alcaraz đã nâng tổng số tiền thưởng kiếm được từ quần vợt lên con số 62.803.831 USD. Như vậy, tay vợt người Tây Ban Nha sắp trở thành tay vợt kiếm được tiền nhiều thứ 4 trong lịch sử. Người đang giữ vị trí này là Andy Murray với số tiền 64.687.542 USD và tay vợt người Anh đã giải nghệ. Trong khi đó, Alcaraz mới chỉ 22 tuổi nhưng đã có 7 danh hiệu Grand Slam.

Alcaraz sắp trở thành tay vợt kiếm được tiền thưởng nhiều thứ tư lịch sử quần vợt

Marin Cilic tán dương Djokovic

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Marin Cilic không tiếc lời khen Djokovic dù hai tay vợt này ít khi trò chuyện. "Chúng tôi ít giao tiếp với nhau nhưng tôi thực sự nể phục anh ấy. Sự bền bỉ và kiên cường mà anh ấy đã thể hiện thực sự đáng khâm phục. Năm ngoái, Djokovic vào bán kết cả 4 giải Grand Slam. Năm nay, anh ấy thậm chí còn vào trận chung kết".

Mercedes tìm ra "lỗ hổng thời gian"

Theo lời cựu tay đua Juan Pablo Montoya, đội đua F1 Mercedes đang ẩn giấu sức mạnh thật sự sau những buổi đua thử nghiệm gần đây. Thậm chí, Montoya tin rằng Mercedes đã tìm ra "lỗ hổng thời gian" với động cơ hiện tại và tất cả sẽ bất ngờ khi bước vào những vòng đua chính thức.

Jon Jones giải thích lý giải khó tìm đối thủ

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Jon Jones đã giải thích lý do vì sao bản thân khó tìm đối thủ. "Tôi còn đủ trẻ và khỏe để đấu với những võ sĩ giỏi nhất. Tôi đã và đang làm điều đó, đấu với những người giỏi nhất. Tôi muốn như vậy. Đó là tiêu chuẩn rất cao cho bản thân tôi cũng như đối thủ của tôi."

Utah Jazz có thể bị điều tra

Trận thua 117-120 của Utah Jazz trước Orlando Magic mới đây khiến cho nhiều khán giả tức giận và nhiều khả năng ban tổ chức NBA sẽ tiến hành điều tra. Nguyên nhân là bởi sự bất thường của Utah Jazz. Họ dẫn trước đối thủ tới 17 điểm khi bước vào hiệp 4 nhưng lại bất ngờ cất hết cầu thủ chính lên ghế dự bị và thua ngược.

PWC Pickleball được vinh danh tại WeChoice Awards 2025

Tại Gala Vinh danh & Trao giải diễn ra tối 7/2 tại TP.HCM, PWC Pickleball đã được vinh danh ở hạng mục “Vươn mình ra biển lớn”. WeChoice Awards giải thưởng thường niên uy tín tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng Việt Nam.

Việc PWC Pickleball được vinh danh là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của đơn vị này trong hành trình lan tỏa bộ môn Pickleball tại Việt Nam, đưa Pickleball trở thành một môn thể thao kết nối cộng đồng, gắn kết người chơi và từng bước đưa hình ảnh Pickleball Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

PWC Pickleball là hệ sinh thái truyền thông chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho Pickleball, sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, 600.000 thành viên cộng đồng và hơn 50 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng trên các nền tảng số.

Ông Đoàn Ngọc Minh, CEO & Founder PWC Pickleball, chia sẻ: “Tôi vô cùng biết ơn khi có cơ hội hiện diện tại WeChoice Awards 2025, đại diện cho cộng đồng Pickleball Việt Nam. Việc PWC Pickleball ghi tên mình vào đề cử chính thức và được vinh danh ở hạng mục ‘Vươn mình ra biển lớn’ là niềm tự hào không chỉ của riêng chúng tôi, mà còn của cả cộng đồng Pickleball Việt Nam.