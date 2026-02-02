Hot girl bi-a Chung Su Bin “đánh rơi” 720 triệu đồng, Yến Nhi lấy giải kỷ lục ghi điểm

😢 Người đẹp Chung Su Bin chưa thể vô địch, lỡ 720 triệu đồng

Trận chung kết nội dung carom 3 băng nữ Welcome Championship 2026 diễn ra khuya ngày 1/2 tại Hàn Quốc nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Việt Nam. Bởi lẽ, trận đấu này có sự góp mặt của Chung Su Bin, hot girl bi-a triệu view sở hữu tài năng, nhan sắc và vóc dáng nổi bật.

Chung Su Bin chưa thể có chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp cùng số tiền thưởng 720 triệu đồng

Đây là lần đầu tiên, nữ cơ thủ xinh đẹp này vào chung kết tại một chặng đấu của LPBA Tour. Đối thủ của cô trong trận đấu tranh chấp chức vô địch trị giá 40 triệu won (hơn 720 triệu đồng) này là người đàn chị kỳ cựu Lim Kyoung Jin. Trận đấu diễn ra theo thể thức 7 set thắng 4, mỗi set chạm 11 điểm, riêng set 7 chạm 9 điểm.

Tuy nhập cuộc tốt hơn nhưng Chung Su Bin đã bỏ lỡ 2 set point trong ván đầu. Lim Kyoung Jin thắng 11-10 để vươn lên dẫn 1-0. Lim Kyoung Jin tiếp tục là người làm tốt hơn trong set 2 với tỉ số 11-9. Ở 2 set tiếp theo, Chung Su Bin chắt chiu tốt các cú đánh để thắng 11-10 và 11-7, cân bằng tỉ số.

Lim Kyoung Jin đăng quang

Cao trào của trận đấu diễn ra khi hai nữ cơ thủ tiếp tục chia đều 2 set thắng ở 2 ván kế tiếp và đưa trận đấu vào set 7 quyết định. Với kinh nghiệm dày dặn, Lim Kyoung Jin đã thắng 9-4 ở set 7, qua đó thắng chung cuộc 4-3 để lên ngôi vô địch.

Kết quả này giúp Lim Kyoung Jin giành chức vô địch cùng số tiền thưởng lớn 40 triệu won (hơn 720 triệu đồng). Trong khi đó, Chung Su Bin đành lỡ hẹn với danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.

Yến Nhi tạo nên hiệu suất ghi điểm kỷ lục

Cũng trong buổi lễ trao giải kết thúc chặng Welcome Championship 2026, ban tổ chức đã trao giải thưởng Best Game (cơ thủ có hiệu suất ghi điểm tốt nhất giải) cho Nguyễn Hoàng Yến Nhi với tiền thưởng 2 triệu won (gần 40 triệu đồng).

Trước đó ở vòng PQ, Yến Nhi gây “sốt” với hiệu suất lên đến 3,571 điểm/lượt cơ, tạo nên kỷ lục chưa từng có tại LPBA Tour sau 6 năm tổ chức. Dù giá trị tiền thưởng nhận được không cao nhưng thông số mà Yến Nhi thiết lập được đã tạo nên niềm tự hào lớn cho carom 3 băng nữ Việt Nam tại sân chơi danh giá của bi-a quốc tế.