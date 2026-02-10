Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU - Chelsea tiếp mạch thăng hoa, thổi lửa đua top 4

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Everton vs AFC Bournemouth
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Manchester United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU - Chelsea tiếp mạch thăng hoa, thổi lửa đua top 4

Nhận định bóng đá Premier League 2025-26 Chelsea

(Vòng 26) Hai đội đang đua top 4 Ngoại hạng Anh là MU và Chelsea hướng tới việc duy trì phong độ thăng hoa.

   

Chelsea - Leeds United: 2h30, 11/2

Những ngày tháng biến động dường như đã lùi xa với Chelsea, đội bóng đang hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi Liam Rosenior được bổ nhiệm. Nhà cầm quân 41 tuổi đã vượt qua thành công giai đoạn đầy thử thách với loạt derby London liên tiếp, khi Chelsea lần lượt đánh bại Brentford (2-0), Crystal Palace (3-1) và West Ham (3-2). Đà thăng hoa tiếp tục được duy trì vào cuối tuần qua, khi cú hat-trick của Cole Palmer giúp Chelsea giành chiến thắng 3-1 trước Wolverhampton ngay tại Molineux.

Chelsea đang&nbsp;đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời&nbsp;Rosenior

Chelsea đang đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Rosenior

Kết quả này được xem là màn đáp trả hoàn hảo sau khi Chelsea bị loại ở bán kết League Cup bởi Arsenal, cũng là hai thất bại duy nhất của Rosenior trong 9 trận đầu tiên dẫn dắt “The Blues” trên mọi đấu trường. Hiện đứng thứ năm trên BXH Ngoại hạng Anh, Chelsea chỉ kém top 4 đúng 1 điểm và hơn đội xếp thứ sáu Liverpool 4 điểm. Một chiến thắng trước Leeds United sẽ giúp “The Blues” củng cố tham vọng giành vé dự Champions League.

Ở chiều ngược lại, Leeds United hành quân tới London với tinh thần tốt sau chiến thắng 3-1 trước Nottingham Forest trên sân nhà hôm 7/2. Chiến thắng đó giúp Leeds United trở lại mạch thắng sau trận thua đậm trước đội đầu bảng Arsenal, cũng chỉ là 1 trong 2 thất bại của đội bóng có biệt danh “The Whites” ở 12 vòng gần nhất (thắng 4, hòa 6). Nhờ đó, Leeds United đã vươn lên vị trí thứ 16, hơn nhóm xuống hạng 6 điểm khi mùa giải còn 13 vòng đấu.

Tuy nhiên, phong độ sân khách là nỗi lo lớn với Leeds United. Họ đã thua 7 trong 12 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh, chỉ giành được 7 điểm, thành tích chỉ khá hơn hai đội cuối bảng Burnley (5) và Wolves (3).

Những chuyến làm khách tới Stamford Bridge cũng không mang lại nhiều hy vọng, khi Leeds United không thắng trong 7 lần gần nhất tại đây ở hạng đấu cao nhất nước Anh, thua 6 trận liên tiếp. Bên cạnh đó, áp lực với Chelsea trong cuộc đua giành vé Champions League là rất lớn, nhất là khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng đang tăng tốc, khiến “The Blues” buộc phải giành trọn 3 điểm.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Pedro

Leeds United: Darlow; Rodon, Struijk, Justin; Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Calvert Lewin, Okafor

Dự đoán tỷ số: Chelsea 3-1 Leeds United

West Ham - MU: 3h15, 11/2

MU đang sống trong những ngày tươi đẹp dưới thời Michael Carrick, khi tiếp đà hồi sinh bằng chiến thắng 2-0 trước Tottenham chơi thiếu người. Kết quả đó giúp “Quỷ đỏ” nối dài chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, sau khi lần lượt vượt qua Arsenal, Man City và Fulham.

MU đang có phong độ&nbsp;ấn tượng dưới thời&nbsp;Carrick

MU đang có phong độ ấn tượng dưới thời Carrick

Không chỉ tiếp tục xếp trên Chelsea và Liverpool trong cuộc đua top 4, MU còn thu hẹp khoảng cách với Aston Villa (hạng ba) xuống chỉ còn 3 điểm, qua đó nắm quyền chủ động rõ rệt trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Carrick ngày càng củng cố vị thế ứng viên cho chiếc ghế HLV chính thức tại Old Trafford, khi “Quỷ đỏ” ghi ít nhất 2 bàn trong mọi trận đấu dưới sự dẫn dắt của ông, nối dài chuỗi phong độ tấn công ấn tượng.

Thực tế, MU đã ghi bàn ở cả 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, lần gần nhất tịt ngòi là thất bại trên sân nhà trước Everton hồi tháng 11 năm ngoái. Trên sân khách, “Quỷ đỏ” cũng chỉ thua 1 trong 9 trận gần nhất.

Ở chiều ngược lại, West Ham cũng đang xoay chuyển tình thế đúng vào thời điểm MU hồi sinh. “Búa tạ” đã giành 9/12 điểm tối đa ở 4 vòng đấu gần nhất, mới nhất là chiến thắng trước Burnley giúp đoàn quân của Nuno Santo cải thiện đáng kể hy vọng trụ hạng. Hiện tại, West Ham đang xếp thứ 18, chỉ kém Nottingham Forest 3 điểm trong cuộc chiến trụ hạng.

Tuy nhiên, phong độ sân nhà của West Ham vẫn là dấu hỏi lớn. “Búa tạ” chỉ thắng 1 trong 16 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước các đội từng thi đấu ở hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù mùa trước.

Sân nhà London Stadium của West Ham là điểm đến khiến người hâm mộ MU e ngại trong những mùa giải gần đây, khi “Quỷ đỏ” đã thua cả 3 lần gần nhất làm khách tại đây. Tuy nhiên, đoàn quân của Carrick hiện đang thi đấu với tinh thần không hề sợ hãi, điều được thể hiện rõ qua những pha phối hợp mạch lạc.

Dù sẽ không dễ dàng trước West Ham đang hồi sinh, “Quỷ đỏ” vẫn được kỳ vọng vượt qua thử thách, qua đó nối dài chuỗi chiến thắng liên tiếp lên con số 5.

Đội hình dự kiến

West Ham: Hermansen; Wan Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Potts; Bowen, Fernandes, Summerville; Castellanos

MU: Lammens; Dalot, Martinez, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha

Dự đoán tỷ số: West Ham 1-2 MU

-10/02/2026 01:02 AM (GMT+7)
