“Giáo sư bi-a” Quốc Nguyện thắng siêu sao lừng danh, nhận thưởng 1,8 tỷ đồng

💪 Đối thủ cực mạnh

Ở trận chung kết giải carom 3 băng nam Welcome Championship 2026 diễn ra tối ngày 2/2 tại Hàn Quốc, Nguyễn Quốc Nguyện đối đầu với Daniel Sanchez. Cơ thủ người Tây Ban Nha là siêu sao lừng danh của carom 3 băng thế giới với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, trong đó có 4 chức vô địch World Championship khi còn thi đấu ở đấu trường UMB của Hiệp hội carom thế giới.

Quốc Nguyện gặp nhiều khó khăn trước đối thủ cực mạnh

Chuyển sang thi đấu ở PBA Tour tại Hàn Quốc, Sanchez cũng đang thể hiện phong độ “hủy diệt” khi chưa để thua bất kỳ set đấu nào ở tour đấu này. Thậm chí tay cơ người Tây Ban Nha đang có chuỗi 20 chiến thắng cùng 2 chức vô địch liên tiếp và đang nhắm tới chức vô địch thứ 3.

Với những thống kê này, Quốc Nguyện hoàn toàn bị đánh giá ở cửa dưới so với đối thủ lừng danh trong trận chung kết tranh chấp chức vô địch lên đến 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng). Trận đấu diễn ra theo thể thức 7 set thắng 4, mỗi set chạm 15 điểm, riêng set 7 chạm 11 điểm.

🏆 Ngược dòng vang dội để vô địch

Bước vào trận đấu, khó khăn nhanh chóng đến với Quốc Nguyện. Bằng những đường cơ có độ chính xác rất cao, Daniel Sanchez sớm vươn lên dẫn trước 2-0 sau 2 set đầu lần lượt với các tỉ số 15-11 và 15-8, trong đó có một series 8 điểm.

Quốc Nguyện vô địch đầy cảm xúc, nhận gần 1,8 tỷ đồng tiền thưởng

Không hề nao núng, Quốc Nguyện cũng trả lại cho đối thủ một đường cơ 8 điểm, thắng liền 2 set tiếp theo với các tỉ số 15-3 và 15-9 để cân bằng thế trận. Daniel Sanchez tiếp tục vươn lên dẫn 3-2 sau khi thắng set 5 với tỉ số 15-4. Tiếp đó, Quốc Nguyện một lần nữa thắng 15-2 để quân bình cách biệt, đưa trận đấu vào set cuối cùng.

Ở set 7 quyết định, Quốc Nguyện tạo nên thế trận một chiều khi thắng 11-4, qua đó ngược dòng thắng chung cuộc 4-3 để lên ngôi vô địch cùng số tiền thưởng lên đến gần 1,8 tỷ đồng. Quốc Nguyện cũng là cơ thủ thứ 2 của Việt Nam vô địch đấu trường PBA Tour sau Mã Minh Cẩm.