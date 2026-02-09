Trận đấu đắt nhất hành tinh: 8,6 tỷ đồng/1 giây quảng cáo, ngồi chơi cũng nhận 4,6 tỷ

Trận chung kết bóng bầu dục của Mỹ Super Bowl LX 2026 vừa khép lại (9/2) không chỉ bằng chiếc cúp Lombardi danh giá cho Seattle Seahawks, mà còn bằng một dấu mốc khiến cả thế giới thể thao phải choáng váng, trận đấu đắt giá nhất hành tinh, nơi từng giây trôi qua cũng có thể quy đổi thành tiền tỷ.

Mỗi giây quảng cáo trận Super Bowl LX 2026 lên tới 8,6 tỷ đồng

Trên sân Levi’s Stadium (Santa Clara, California), Seahawks đánh bại New England Patriots 29-13 để giành chức vô địch Super Bowl thứ hai trong lịch sử CLB. Nhưng bên ngoài những pha phòng ngự quyết liệt, những lần ghi điểm bùng nổ và màn ăn mừng vỡ òa, Super Bowl 2026 còn là một “cỗ máy in tiền” đúng nghĩa, nơi 1 giây quảng cáo trị giá tới 8,6 tỷ đồng, còn những cầu thủ… không cần ra sân vẫn nghiễm nhiên bỏ túi hơn 4,6 tỷ đồng chỉ nhờ đội lên ngôi nhà vô địch.

60 phút bóng bầu dục, hàng trăm nghìn tỷ đồng luân chuyển

Theo ước tính từ giới truyền thông Mỹ, Super Bowl LX tiếp tục phá kỷ lục về giá trị thương mại. Mỗi suất quảng cáo 30 giây trong trận chung kết NFL năm nay được bán với giá khoảng 10 triệu USD, tương đương hơn 207 tỷ đồng Việt Nam. Tính trung bình, mỗi giây phát sóng trị giá khoảng 333.000 USD, tức 8,6 tỷ đồng/giây.

Không chỉ các tập đoàn toàn cầu mới “đốt tiền” trong 60 phút ấy. Khán giả theo dõi Super Bowl cũng chứng kiến một loạt con số xa xỉ khác, vé VIP lên tới hàng trăm nghìn USD, các phòng xem VIP khép kín trong sân có giá 1,5 triệu USD, còn một chiếc hamburger tại Levi’s Stadium được rao bán với giá… 180 USD.

Cầu thủ của đội hình vô địch Seattle Seahawks nhận 4,6 tỷ đồng dù không cần vào sân

Ngồi ngoài sân vẫn lĩnh tiền tỷ

Sự khắc nghiệt của NFL là không phải ai cũng được ra sân trong trận chung kết. Tuy nhiên, ở Super Bowl, chỉ cần có tên trong danh sách đội hình vô địch cũng đủ để đổi đời.

Theo quy định của NFL, mỗi cầu thủ thuộc đội vô địch Super Bowl 2026 nhận khoản thưởng khoảng 178.000 USD, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng Việt Nam. Con số này áp dụng cả với những cầu thủ không thi đấu một phút nào trong trận, một chi tiết khiến nhiều người ngoài cuộc “há hốc mồm”, nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho giá trị thương mại khổng lồ của giải đấu.

Ngược lại, các cầu thủ bên phía Patriots dù thất bại vẫn nhận thưởng hơn 103.000 USD/người, cho thấy Super Bowl là nơi “thua cũng giàu".

Super Bowl 2026 và cuộc đua “in tiền”: Vượt World Cup, bỏ xa Champions League

Không chỉ phá kỷ lục về giá quảng cáo, Super Bowl 2026 còn được giới phân tích đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có tổng giá trị kinh tế lớn nhất lịch sử.

Theo ước tính của các hãng truyền thông Mỹ, tổng giá trị mà Super Bowl LX tạo ra, bao gồm bản quyền truyền hình, quảng cáo, tài trợ, vé vào sân, dịch vụ ăn uống, du lịch và các hoạt động bên lề vượt mốc 700 triệu USD, cao hơn đáng kể so với Super Bowl 2025 (khoảng 650 triệu USD) và gấp gần ba lần so với trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar nếu chỉ tính riêng một trận đấu.

Ngồi phòng VIP ăn hamburger là điều thực sự xa xỉ

Để so sánh, trận chung kết Champions League thường tạo ra khoảng 130-170 triệu USD, còn các trận quyền Anh “bom tấn” như Mayweather - Pacquiao (2015) từng đạt khoảng 600 triệu USD, nhưng phải mất nhiều tháng bán vé và pay-per-view.

Riêng Super Bowl chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hơn 3 giờ, song lại tạo ra dòng tiền khổng lồ tập trung trong một buổi tối, biến đây thành “sự kiện thể thao đắt giá nhất theo đơn vị thời gian” mà nhân loại từng chứng kiến.

Seattle lên ngôi nhờ hàng phòng ngự thép

Seattle Seahawks giành chiến thắng thuyết phục khi hàng phòng ngự áp đảo hoàn toàn đối thủ, liên tục gây sức ép và khiến Patriots gần như tê liệt. Sam Darnold hoàn tất hành trình hồi sinh để lần đầu vô địch Super Bowl, trong khi Kenneth Walker III được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, trường hợp hiếm hoi với một cầu thủ chạy bóng.

Không chỉ là trận chung kết, đến với Super Bowl khán giả sẽ được thưởng thức bữa tiệc âm thanh, ánh sáng

Chiến thắng này giúp Seahawks có danh hiệu Super Bowl thứ hai trong lịch sử, còn HLV Mike Macdonald đi vào lịch sử với tư cách một trong những HLV trẻ nhất từng lên ngôi. Ngoài chuyên môn, trận đấu vẫn mang đậm màu sắc giải trí với màn biểu diễn âm nhạc sôi động và khoảnh khắc hy hữu khi một khán giả lao vào sân rồi bị cầu thủ quật ngã.