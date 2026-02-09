Tranh cãi cô gái mặc "hở hang", tạo dáng phản cảm trên sân pickleball

Pickleball, bộ môn thể thao đang phát triển nhanh tại Việt Nam vốn đã nhiều lần vướng tranh cãi xoay quanh trang phục thi đấu. Từ váy ngắn, đồ bó sát đến vén váy... câu chuyện giữa tính tiện dụng thể thao và ranh giới phản cảm vẫn luôn gây tranh luận.

Mới đây, làn sóng bàn tán lại bùng lên khi hình ảnh một cô gái xuất hiện trên sân pickleball với trang phục ngắn và liên tục tạo dáng được cho là “hở hang quá đà”, khiến cộng đồng mạng chia rẽ mạnh mẽ.

Hình ảnh về cô gái gây "bão" cộng đồng pickleball Việt Nam

Ồn ào không chỉ đến từ trang phục

Theo nhiều ý kiến, vấn đề không nằm ở việc “mặc ngắn hay bó”, điều vốn phổ biến trong các môn thể thao vận động mà ở cách thể hiện. Một bộ phận người xem cho rằng nhân vật trong câu chuyện đã cố tình tạo dáng, chọn góc quay và hành vi mang tính phô trương, khiến hình ảnh thi đấu bị “lệch pha” so với tinh thần thể thao. Từ đó, pickleball vốn được quảng bá là bộ môn lành mạnh, dễ tiếp cận, bị kéo vào những tranh cãi không đáng có.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng việc ăn mặc là quyền cá nhân, trang phục trên sân pickleball hiện chưa có quy định chặt chẽ, miễn không vi phạm thuần phong mỹ tục và không ảnh hưởng đến người khác. “Không nên đánh đồng một cá nhân với cả cộng đồng chơi pickleball”, một bình luận mang tính xây dựng nhấn mạnh.

Ý kiến trái chiều: Ranh giới giữa tự do và trách nhiệm

Tổng hợp các phản hồi trên mạng xã hội cho thấy ba luồng quan điểm chính:

1. Lo ngại hình ảnh bộ môn. Nhóm này cho rằng việc cố tình gây chú ý bằng hình ảnh gợi cảm có thể làm sai lệch nhận thức của người mới về pickleball, biến sân chơi thể thao thành nơi “câu view”. Họ kêu gọi cộng đồng giữ chuẩn mực chung, tôn trọng không gian tập luyện và thi đấu.

2. Bảo vệ quyền cá nhân. Một số người phản biện rằng thể thao hiện đại gắn liền với thời trang, không thể vì vài hình ảnh gây tranh cãi mà siết chặt tự do cá nhân. Theo họ, quan trọng nhất vẫn là không gian chung có bị xâm phạm hay không.

3. Góc nhìn trung dung. Nhiều bình luận đề xuất cách tiếp cận dung hòa, tôn trọng quyền lựa chọn trang phục, nhưng người chơi cũng cần ý thức về bối cảnh, tránh những hành vi dễ gây hiểu lầm hoặc phản cảm, đồng thời ban tổ chức sân, cộng đồng chơi nên có bộ quy tắc ứng xử rõ ràng để hạn chế tranh cãi.

Trách nhiệm của cộng đồng và người trong cuộc

Ở các bộ môn phát triển nhanh, “văn hóa chơi” thường đi trước quy định. Pickleball tại Việt Nam đang ở giai đoạn ấy. Thay vì công kích cá nhân hay cổ súy cho nội dung gây sốc, nhiều ý kiến cho rằng cộng đồng nên tập trung vào việc xây dựng hình ảnh tích cực, khuyến khích tinh thần thể thao, tôn trọng lẫn nhau, và thống nhất những chuẩn mực cơ bản về hành vi, trang phục trên sân.

Về phía người chơi, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, việc cân nhắc cách xuất hiện trước công chúng là cần thiết. Tự do cá nhân luôn đi kèm trách nhiệm xã hội, nhất là khi hình ảnh có thể lan truyền rộng và tác động đến cả một bộ môn.