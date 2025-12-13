Nữ VĐV bóng chuyền Singapore quá xinh khiến fan Việt quên cổ vũ đội nhà ở SEA Games

Tuyển bóng chuyền bãi biển nữ đánh bại Singapore 2-0

Sáng 12/12 tại Thái Lan, tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam bước vào trận ra quân bảng B gặp Singapore. Với đẳng cấp vượt trội, cả đội Việt Nam 1 và Việt Nam 2 đều thắng dễ Singapore với cùng tỷ số 2-0 (21-15, 21-7 và 21-10, 21-8), mở màn thuận lợi cho chiến dịch SEA Games 33.

Eliza Chong (Singapore) gây sốt ở trận đấu với Việt Nam vào sáng 12/12

Thế nhưng điều bất ngờ lại đến từ… khán giả xem trực tuyến. Dù tuyển Việt Nam thi đấu áp đảo, nhiều khán giả xem trực tuyến dường như không mấy quan tâm diễn biến trận đấu, chỉ chăm chăm nhìn sang đội Singapore. Lý do là sự xuất hiện nổi bật của nữ VĐV bóng chuyền bãi biển Eliza Chong Hui Hui, người sở hữu gương mặt ưa nhìn và vóc dáng cực kỳ cuốn hút.

Nữ VĐV Singapore bất ngờ "chiếm sóng" SEA Games

Ngay từ những pha vào bóng đầu tiên, Eliza Chong đã gây chú ý mạnh khi tự tin thi đấu, thần thái rạng rỡ và vô cùng nổi bật trên sân cát. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng còn cho thấy nhiều fan Việt… quên cả cổ vũ đội nhà vì mải ngắm nữ VĐV xinh đẹp này.

Không khí trên mạng xã hội cũng bùng nổ tương tự. Một loạt bình luận hài hước của người hâm mộ được chia sẻ.

“Sáng nay xem mà cứ mỉm cười hoài, đội bạn đẹp quá", một người viết.

“Tôi ngồi xem bóng mà mắt lại dán vào… cầu thủ đội bạn", người tiếp theo bày tỏ.

“Nắng đã nóng mà mấy cô VĐV còn nóng hơn. Xem mê luôn", tài khoản khác tiếp lời.

“Tưởng cổ vũ Việt Nam, ai dè cổ vũ… Singapore", một fan khác thêm vào.

Những phản ứng vui nhộn này cho thấy sức hút lớn của các VĐV nữ ở bộ môn bóng chuyền bãi biển, môn thi luôn mang lại bầu không khí sôi động và lượng người xem cao mỗi kỳ SEA Games.

Eliza Chong Hui Hui, 27 tuổi, VĐV kỳ cựu từng đại diện Singapore thi đấu từ năm 16 tuổi. Theo thông tin từ trang Team Singapore cô từng tham dự SEA Games từ năm 2019, đạt hạng 2 vòng loại Đại hội Khối Thịnh Vượng Chung 2022, top 5 SEA Games 2021. Eliza là trụ cột quan trọng của bóng chuyền bãi biển nữ Singapore trong nhiều năm.

Dù đội bạn nhận nhiều sự chú ý, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam vẫn thi đấu cực kỳ bản lĩnh, thể hiện trình độ vượt trội để giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ở cả hai trận. Giành chiến thắng đầu tay tại SEA Games 33.

Những hình ảnh đẹp về Eliza trên Instagram cá nhân của cô